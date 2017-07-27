PARADISE LOST, Nick Holmes об альбоме «Medusa»: «В гроул-вокалах есть нечто демоническое»

Несмотря на то, что до выхода альбома PARADISE LOST Medusa еще целый месяц, сегодня он уже появился в пиратских сетях — и… Вне сомнений, этот релиз (дэз-думовый, сочный, хитовый!) — явный претендент на бест-оф второго полугодия, как то случилось с предшественником англичан The Plague Within. (К слову! Голосование за первое полугодие 2017 еще не окончено — так что если кто желает внести свою лепту в противостояние NOKTURNAL MORTUM и KREATOR, велком сюда.)

«Когда мы писали песни, то у каждой было от 10 до 15 версий, — рассказывает Gregor Mackintosh, — особенно много экспериментировали с вокалами. И, честно, попробовали все возможные варианты, прежде чем остановиться на гроуле. Который, как оказалось, наилучшим образом вписался в процентов 80 материала. Мы не хотели, мы не планировали, но так вышло гармоничнее всего».

«Если идет массивный думовый рифф, тут нужен гроул. Пытаясь избежать экстремальных вокалов, ты лишаешь песни нужного градуса тяжести, — размышляет оттопырившийся всласть за микрофоном Nick Holmes, — и речь даже не об агрессии. Это другое, нечто демоническое, — хотя, конечно, я использую гроул просто как еще один инструмент. Но при этом стараюсь сделать его гибким, петь по нотам — иначе это уже не вокал, а просто собачий рык и лай. Многие группы придерживаются примитивного подхода — поэтому я, честно признаться, скучаю, слушая дэз-метал».

В песне «The Longest Winter», которая стала первой официальной презентацией альбома, гроул не то чтобы доминирует… но… послушайте все остальное. Уже на лучших торрентах страны.