PARADISE LOST выпускают «Medusa»: «самый тяжелый альбом за 15 лет»

Medusa — так называется полноформатник PARADISE LOST, которым суровые британские мужчины откроют осенний сезон 2017: диск появится на Nuclear Blast 1 сентября. Причем, судя по пресс-релизу и превью трека «The Longest Winter», которое можно оценить ниже, нас ожидает нечто сумрачное и увесисто-жесткое. «Это будет наш самый тяжелый альбом за 15 лет», — отметил Ник Холмс, не пожалевший смачного гроула ради трибьюта горгоне.

Paradise Lost «Мне кажется, по настроению и звуку этот релиз ближе всего нашему третьему альбому, Shades Of God.

Но, в сравнении, он более сложный, лучше сыгранный и лучше спродюсированный. Однако с точки зрения стилистики это нечто среднее между Gothic и Shades Of God — с небольшим современным налетом». «В образе Медузы много скрытых смыслов, — говорит Холмс, — и меня очаровала его метафоричность. Скажем, на странице википедии я однажды прочел: «Попытки избежать взгляда Медузы представляют собой побег от удручающей реальности, в которой Вселенная не имеет смысла». С нигилистической позиции, считаю, такое название идеально!»

, рубрика(и): Paradise Lost Блог

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Комментарии

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  1. Daslay 28.06.2017 в 00:38

    Скажем, на странице википедии я однажды прочел: «Попытки избежать взгляда Медузы представляют собой побег от удручающей реальности, в которой Вселенная не имеет смысла».
    Любят ребята, типа Холмcа, позагонятьcя… Я бы порекомендовал таким, поcмотреть cериал «Мир дикого запада». Вот там да, cлова трудно подобрать… C неуcтойчивой пcихикой лучше не cмотреть

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  2. Tular 28.06.2017 в 03:22

    обещают слудге

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  3. Balog 28.06.2017 в 08:42

    Интересно, предвкушаю крутую работу!

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  4. Ripper 28.06.2017 в 10:52

    Нудно, безвкусно и неинтересно

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  5. Yearning 28.06.2017 в 11:06

    Прошлый альбом был очень даже и с этим , я думаю не подведут .

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