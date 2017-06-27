PARADISE LOST выпускают «Medusa»: «самый тяжелый альбом за 15 лет»

Medusa — так называется полноформатник PARADISE LOST, которым суровые британские мужчины откроют осенний сезон 2017: диск появится на Nuclear Blast 1 сентября. Причем, судя по пресс-релизу и превью трека «The Longest Winter», которое можно оценить ниже, нас ожидает нечто сумрачное и увесисто-жесткое. «Это будет наш самый тяжелый альбом за 15 лет», — отметил Ник Холмс, не пожалевший смачного гроула ради трибьюта горгоне.

«Мне кажется, по настроению и звуку этот релиз ближе всего нашему третьему альбому, Shades Of God.

Но, в сравнении, он более сложный, лучше сыгранный и лучше спродюсированный. Однако с точки зрения стилистики это нечто среднее между Gothic и Shades Of God — с небольшим современным налетом». «В образе Медузы много скрытых смыслов, — говорит Холмс, — и меня очаровала его метафоричность. Скажем, на странице википедии я однажды прочел: «Попытки избежать взгляда Медузы представляют собой побег от удручающей реальности, в которой Вселенная не имеет смысла». С нигилистической позиции, считаю, такое название идеально!»