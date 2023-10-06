PARADISE LOST
06.10.2023

Наши иконы — самые красивые! Слушаем, как звучит перезаписанный «Icon» PARADISE LOST

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Обычно к перезаписываниям, перемикшированиям, перепиливаниям, переизданиям и прочим попыткам заново войти в русло многолетней давности современными (постаревшими) ногами в погоне за золотом отношусь достаточно равнодушно. Потому как время — важно, важен тот самый, пускай и неидеальный/корявый звук, вот то вот звучание бас-бочки, вокал на полтона выше и вот те вот эмоции, приросшие к энной точке времени и пространства. Их эмоции — а также ностальгические твои. Но поскольку у PARADISE LOST для меня всегда был особенный статус, эти ребята пускай делают все, что хотят, абы не разваливались и не умирали.

Так, к тридцатилетию альбома Icon британцы перезаписали его и переиздали в разных няшных коллекционных вариантах ($50 за винил, однако!), и в начале декабря можно будет чем-нибудь под это тряхнуть.

Потрясти немного в тестовом режиме, оценив обновленный звук, уже сегодня предлагается под «Widow» — и вышло, как видите, совсем не ужасно.

Nick Holmes: «Когда мы выпускали Icon, специфика контракта заключалась в том, что ни артворк, ни музыка нам не принадлежат. Потому чтобы сделать юбилейное переиздание, пришлось полностью перезаписать диск и переделать оформление. Это позволило нам, с одной стороны, выпустить коллекционные винилы, а с другой заново пересмотреть материал прошлого. Оригинальные записи это не заменит, да и не может, ибо это большая ностальгическая часть нашей жизни, однако… нам было весело! Вспомнили старые добрые времена периода Music For Nations, получили удовольствие — и, надеюсь, в музыке вы это услышите!»

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1 comment

  • Ad Noctum написал(а):

    Не испортили, и хвала Иегове. http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif Вообще сходу и на свой вкус могу только один альбом назвать, который выиграл от перезаписи. Это «Stormblåst» от Dimmu Borgir.

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