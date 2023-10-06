Наши иконы — самые красивые! Слушаем, как звучит перезаписанный «Icon» PARADISE LOST

Наши иконы — самые красивые! Слушаем, как звучит перезаписанный «Icon» PARADISE LOSTНовинки и новости
Обычно к перезаписываниям, перемикшированиям, перепиливаниям, переизданиям и прочим попыткам заново войти в русло многолетней давности современными (постаревшими) ногами в погоне за золотом отношусь достаточно равнодушно. Потому как время — важно, важен тот самый, пускай и неидеальный/корявый звук, вот то вот звучание бас-бочки, вокал на полтона выше и вот те вот эмоции, приросшие к энной точке времени и пространства. Их эмоции — а также ностальгические твои. Но поскольку у PARADISE LOST для меня всегда был особенный статус, эти ребята пускай делают все, что хотят, абы не разваливались и не умирали.
Так, к тридцатилетию альбома Icon британцы перезаписали его и переиздали в разных няшных коллекционных вариантах ($50 за винил, однако!), и в начале декабря можно будет чем-нибудь под это тряхнуть.
Потрясти немного в тестовом режиме, оценив обновленный звук, уже сегодня предлагается под «Widow» — и вышло, как видите, совсем не ужасно.
Nick Holmes: «Когда мы выпускали Icon, специфика контракта заключалась в том, что ни артворк, ни музыка нам не принадлежат. Потому чтобы сделать юбилейное переиздание, пришлось полностью перезаписать диск и переделать оформление. Это позволило нам, с одной стороны, выпустить коллекционные винилы, а с другой заново пересмотреть материал прошлого. Оригинальные записи это не заменит, да и не может, ибо это большая ностальгическая часть нашей жизни, однако… нам было весело! Вспомнили старые добрые времена периода Music For Nations, получили удовольствие — и, надеюсь, в музыке вы это услышите!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 69
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Комментарии
Ad Noctum:
Не испортили, и хвала Иегове. Вообще сходу и на свой вкус могу только один альбом назвать, …
Назар Василич:
Вспомнил видеообращение Анжелики к европейской аудитории на просто кошмарном английском, где она говорила, цитирую :
хеллоу бразерс энд систерс ов металз, ай грит…
Ігор:
Чорны:
Одни из родоначальников такого стиля Cephalotripsy.
Мало кто их переплюнет, например.…
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
«С 2026-го мы неоднократно говорили, предупреждали европейцев… »
Машину времени изобрели?)
Исправлено ))…
Merzbow:
«С 2026-го мы неоднократно говорили, предупреждали европейцев… »
Машину времени изобрели?)…
Виктор:
Дружище Христос написал(а):
На время оставив в стороне вопросы политики, хочу напомнить, что Satarial прежде всего — лютое говнище
да это походу давно уже нев…
Дружище Христос:
На время оставив в стороне вопросы политики, хочу напомнить, что Satarial прежде всего — лютое говнище…
Гвоздь:
Другой Александр:
В обшем, как любит говорить мой друг Уэйн Хауэлл, «воистину, кто свяжется с хинзирами, тот непременно потерпит убыток».…
Ых:
1) Вряд ли у них отберут инструменты при перемещении внутри ЕС.
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Писюн с глазами:
Sonne написал(а):
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Против войны и Путина высказывается достаточно много российских групп, но почему-то тут появляются в основном одиоз…
Sonne:
Писюн с глазами написал(а):
Против войны и Путина высказывается достаточно много российских групп, но почему-то тут появляются в основном одиозные персонажи, …
Не испортили, и хвала Иегове. Вообще сходу и на свой вкус могу только один альбом назвать, который выиграл от перезаписи. Это «Stormblåst» от Dimmu Borgir.