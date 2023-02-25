Цитата. Greg Mackintosh (PARADISE LOST, HOST, STRIGOI): «Мейнстримный метал сегодня беззубее, чем поп-музыка»Блог
Вчера вышел дебютник «парадайзлостовского» электронного проекта HOST, и это определенно один из тех релизов, которые можно крутить безостановочно под любое настроение и любой род занятий. Не будет удивительно, если IX попадет в активную ротацию по миру и продастся в приличных количествах. Как в свое время произошло с One Second, о котором — и ряде последующих экспериментальных «попсовых» работ PL — сегодня логично вспоминают во всех интервью.
Greg Mackintosh: «One Second — это был акт бунтарства, пинок, выданный нам от себя же самих. Метал должен быть музыкой бунтарей. А в тот период мы стали осознавать, что теряем эту искру, начиная понемногу стагнировать и повторяться.
Вышло так, что… в общем, мейнстримный метал сегодня — он же беззубее, чем поп-музыка. У всех одинаковый продакшен, одинаковое все. Этакая безопасная теплая водичка.
Так и мы в свое время ощутили, что бегаем по кругу. И как бы ты ни любил то, что делаешь, нужны какие-то встряски. Тот же бунтарский дух — который для нас заключается в выпуске чего-то, чего публика не ожидает».
С HOST, с учетом предыстории, все более-менее понятно. И я, честно, не знаю, можно ли считать это бунтарством. Хотя… какая разница.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 41
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Цитата. Greg Mackintosh (PARADISE LOST, HOST, STRIGOI): «Мейнстримный метал сегодня беззубее, чем поп-музыка»
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Комментарии
коллапес:
метал стал беззубый, поэтому мы пожалуй выпустим проект с абсолютно безликой «электроникой на полтора паттерна», чтобы показать как мы боремся с мейнстримом? Увы, н…
John:
Аннеке, Анетт, Анжела, Доро, Кристина, Сабина, Шэрон очень красивые женщины, остальных к сожалению не знаю. Для меня Кристина вообще эталон в исполнении металла.…
Виктор:
Гвоздь в жо… написал(а):
Группа из тех, про которые говорят «Альбом отличный, а песни говно» или «Играют хорошо, но полную херню».
играют хорошо? это в како…
Анакойхер:
У предателей, как и у шлюх, нет национальности.
настоящие предатели и шлюхи в кремле сидят!)…
Anastasiya:
Egor написал(а):
Не в обиду нидерландцам…. Там Инсомниум ого-го какой альбом выпустили.
О да, вчера слушала на ночь, очень!..…
Дед Аким:
)) написал(а):
Дед Аким написал(а):
Сложная ситуация, попытаться рассмотреть объективно, хотя это не получится, эмоции у всех зашкаливают. Карлик сделал ход Кон…
Egor:
Не в обиду нидерландцам…. Там Инсомниум ого-го какой альбом выпустили.…
)):
Дед Аким написал(а):
Сложная ситуация, попытаться рассмотреть объективно, хотя это не получится, эмоции у всех зашкаливают. Карлик сделал ход Конем, раздолбал …
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Bronco:
Ігор написал(а):
За политическую позицию респект.Успехов в музыкальной деятельности.
P.S Некоторым адекватным стыдно быть руssким.
У предателей, как и у шлюх,…
Гвоздь в жо…:
Группа из тех, про которые говорят «Альбом отличный, а песни говно» или «Играют хорошо, но полную херню».
Зная о бесогонщине Аора (мастера пикапа и ушуиста хуева) кот…
Старый пень:
Юрий:
https://www.youtube.com/watch?v=XzpOSKIPe54 тут видеоинтервью…
метал стал беззубый, поэтому мы пожалуй выпустим проект с абсолютно безликой «электроникой на полтора паттерна», чтобы показать как мы боремся с мейнстримом? Увы, но не революция даже близко. Что дальше? Вэбкам, эскорт? Как бунтовать?
Если бы еще этот HOST был достоин внимания как самостоятельный продукт, но нет, это просто заунывное тыкание в синтезатор, которое каждый второй школьник в иджее умеет. Ну может каждый второй металхед и не смог бы.
Так вот в этом бунтарство теперь да?
а фото-то какое, перед нами просто два пенсионера на размолвке, им разве что беред собесом бунтовать…
сорри бат ноу.