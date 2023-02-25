hostpromophoto
25.02.2023

Цитата. Greg Mackintosh (PARADISE LOST, HOST, STRIGOI): «Мейнстримный метал сегодня беззубее, чем поп-музыка»

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Вчера вышел дебютник «парадайзлостовского» электронного проекта HOST, и это определенно один из тех релизов, которые можно крутить безостановочно под любое настроение и любой род занятий. Не будет удивительно, если IX попадет в активную ротацию по миру и продастся в приличных количествах. Как в свое время произошло с One Second, о котором — и ряде последующих экспериментальных «попсовых» работ PL — сегодня логично вспоминают во всех интервью.

Greg Mackintosh: «One Second — это был акт бунтарства, пинок, выданный нам от себя же самих. Метал должен быть музыкой бунтарей. А в тот период мы стали осознавать, что теряем эту искру, начиная понемногу стагнировать и повторяться.

Вышло так, что… в общем, мейнстримный метал сегодня — он же беззубее, чем поп-музыка. У всех одинаковый продакшен, одинаковое все. Этакая безопасная теплая водичка.

Так и мы в свое время ощутили, что бегаем по кругу. И как бы ты ни любил то, что делаешь, нужны какие-то встряски. Тот же бунтарский дух — который для нас заключается в выпуске чего-то, чего публика не ожидает».

С HOST, с учетом предыстории, все более-менее понятно. И я, честно, не знаю, можно ли считать это бунтарством. Хотя… какая разница.

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1 comment

  • коллапес написал(а):

    метал стал беззубый, поэтому мы пожалуй выпустим проект с абсолютно безликой «электроникой на полтора паттерна», чтобы показать как мы боремся с мейнстримом? Увы, но не революция даже близко. Что дальше? Вэбкам, эскорт? Как бунтовать?
    Если бы еще этот HOST был достоин внимания как самостоятельный продукт, но нет, это просто заунывное тыкание в синтезатор, которое каждый второй школьник в иджее умеет. Ну может каждый второй металхед и не смог бы.
    Так вот в этом бунтарство теперь да?
    а фото-то какое, перед нами просто два пенсионера на размолвке, им разве что беред собесом бунтовать…
    сорри бат ноу.

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