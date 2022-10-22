PARADISE LOST’овские Nick Holmes и Greg Mackintosh запустили готично-электронный проект HOST

PARADISE LOST’овские Nick Holmes и Greg Mackintosh запустили готично-электронный проект HOSTНовинки и новости
Я очень люблю PARADISE LOST всех творческих периодов, а также большинство сайд-проектов, в которые вовлечены участники группы (кроме, пожалуй, скучного BLOODBATH). И вот, на радость, еще один! Это электронно-роковый HOST, который Nick Holmes и Greg Mackintosh запустили как ответвление дорожки, по которой PL пробежался в 1999 году с одноименным альбомом, выбесив тогдашних метал-фэнов, однако оставив кое-какой незакрытый гештальт.
Host, несмотря на изначальное недовольство (то был специфический период в жизни дум-метал групп, повально решивших удариться в электронику, синти-поп, нью-вейв и прочую «депешмодовщину»), выдержал проверку десятилетиями — это действительно цеплючий, хитовый релиз, который до сих пор с удовольствием переслушиваю. И инициативу мужичков, решивших в свободное от рычания время поиграть в готичную поп-музыку, не могу не приветствовать.
«Мы всегда стояли горой за свой Host, — рассказывает Mackintosh, — и хотя новый проект не стопроцентно с ним связан, отдельные идеи, естественно, экстраполируются. Я давно вынашивал его в голове, но, не находя времени, постоянно откладывал. Теперь же пришло время таки вернуться к идее создать этакий микс восьмидесятнической готики, электро и рока — подав смесь в этаком современном контексте, с упором на атмосферу и хуки. Довольно непросто сделать грустную музыку цепляющей, однако мы, надеюсь, в некоторой мере в том преуспели».
Альбом под названием IX появится в конце февраля, пока в наличии есть сингл «Tomorrow’s Sky», и это… не грандиозно, но мило.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 40
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