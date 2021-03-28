Lars ‘Lazare’ Nedland (SOLEFALD, BORKNAGAR): «Десять поп-песен, которые будут близки блэкарям»Блог
Lars ‘Lazare’ Nedland известен своим нестандартным видением и эклектичным отношением к музыке — взять хотя бы замороченную историю SOLEFALD или его нынешний ретро-психодел-роковый проект WHITE VOID. Нет сомнений, что этот человек слушает совершенно все, от попсы до рэпа. Сомневаетесь? Тогда посмотрите, какую подборку песен он составил для Metal Hammer — мол, попса попсой, а в этих темах найдут для себя утешение даже суровые блэк-металисты. Проверяйте далее по списку свои вкусы!..
Leonard Cohen «You Want It Darker»
Leonard Cohen умирал, и хотел, чтобы это услышал весь мир. «You Want It Darker» он записывал, страдая от боли, выпустив альбом за две недели до смерти. И его агония на последнем релизе, уводящем во Тьму, слышна очень явственно. Коэн бесстрашно воспевал свою смерть, и этим отношением к приближающемуся концу маэстро близок к эстетике блэка. Я люблю артистов, которые живут своим искусством. Коэн даже из собственной смерти создал шедевр.
PORTISHEAD «Mysterons»
Отрешенность и затаившееся отчаяние. Пароварка, которая в любую минуту взорвется от внутреннего давления. PORTISHEAD с трудом контролируют собственные эмоции, а их «Mysterons» потрясает великолепием безнадеги, равно как блэк-метал середины 90-х, гневный минор которого, оркестровки и вопли оказывали на слушателя буквально физическое воздействие. Нет, от этого трека я не плачу. Просто соринка попала в глаз…
SUICIDE «Frankie Teardrop»
Электронная музыка, исполненная насилия и конфронтации, была создана, чтобы нервировать и провоцировать слушателя. SUICIDE — интенсивный мрак, накатывающий волнами, жужжащий звуками синтезаторов и истерическими вокалами. «Frankie Teardrop» — десятиминутное нисхождение в ад; история о том, как герой темы Фрэнки убивает свою семью, затем совершает самоубийство и отправляется на вечные муки в преисподнюю. Контркультурный подход этой группы к звуку, к подаче материала напоминает мне агрессивную дерзость, с которой норвежские металисты обретали международную дурную славу в середине 90-х. Послушайте — и ощутите, как сердце сбивается с привычного ритма.
WOODKID «Iron»
Созерцательность и грусть. WOODKID нащупывают ваши душевные раны, затем старательно полощут их лезвиями, проворачивая ножи где-то в глубине. Точно так же, как это делает хороший блэк. Музыка этой группы сравнительно спокойна — однако чувства, что она вызывает, странным образом близки меланхоличной «чернухе» ранних времен.
Scott Walker «Clara»
Мрачная тематика, от которой дрожь по спине, сопровождающая искореженные звуковые пейзажи. Альбом The Drift, а в особенности его «Clara» — это гонка по нервирующим реверберациям и текстам. Война, чума, истязания, смерть. Что тут может не понравиться БМ-фанату?
PULP «This Is Hardcore»
Общество разваливается на куски. Мы поглощены и испорчены декадентским гедонизмом, позорным эгоцентризмом; все катится к распаду. Мы умираем прежде, чем умрут наши тела; наши взгляды пусты; наши движения механистичны. «This Is Hardcore» — это жизнь в ее движении вниз, достойная презрения и одновременно помпезная, плывущая по реке, словно густая нефть, навстречу уничтожению. Все здесь выглядит исключительно мрачно. И вполне себе даже по блэку!
Nick Drake «Things Behind the Sun»
Потаенное безнадежие Ника Дрейка никогда не проявлялось так отчетливо, как на «Things Behind The Sun» — одной из последних песен, которые он написал перед тем, как покончить с собой, приняв огромную дозу антидепрессантов (какова ирония, да!). Эта тема, в своей простой, хрупкой красоте, возвышается, словно эмоциональный памятник, и отображает те же чувства, которые dsbm акцентировал 20 годами спустя. Просто в другой выразительной форме. Грань между жизнь и смертью тонка. А так звучит музыка человека, старающегося сделать вид, будто эта грань не трещит по швам.
Kanye West «Love Lockdown»
«Какого черта в этом списке делает Kanye West?!» — спросите вы. Так вот, после потери матери и колоссального нервного срыва наша «кардашьян-клан» звезда пришла в студию, чтобы записать альбом о внутреннем распаде. Музыкально он эквивалентен авиакатастрофе. Отчаяние втаптывает Канье в землю, и «Love Lockdown» в этом потоке — убедительное свидетельство, что психическое заболевание может явиться движущей силой истинного искусства. Ощущение, что оставляет эта тема, напоминает мне Niklas Kvarforth из SHINING в свои самые чудовищные моменты. Kanye и Niklas. Удивительно, да?
THE CURE «Cold»
Мастера глума открыли на своем Pornography ящик Пандоры, выпустив в мир депрессию и тоску. Этот альбом звучит примерно так же весело, как похороны шестилетнего ребенка. Особенно «Cold»: слушая эту тему, буквально ощущаешь, как она вытекает через динамики, просачивается густыми, темными кровавыми сгустками из открытой раны. Хотите истинного мрака? Так вот же он!
A-HA «Manhattan Skyline»
Блэк-метал изначально был о том, чтобы сбросить оковы современного общества, вернувшись к корням, к первобытной простоте. Воспевал природу, леса и горы. «Manhattan Skyline» — вроде бы совершенно урбанистическая тема, однако под ее поверхностью прячется разочарование и уныние, которые вызывает городское окружение. В ней сквозит отчуждение, свойственное мегаполисам. Если честно, слушая это, я думаю, что Morten Harket мог бы прекрасно ходить в лесные зимние походы с Фенризом. И, что характерно, кавер этой песни сыграл Ihsahn! Исполняя в клипе характерный ее рифф на вершине норвежской горы. А это метал!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 344
Читайте также:
- 200 самых богатых рокеров и металистов
- 10 «последних» туров, которые так и не стали последними
- Концертные психи, часть вторая. Чудовищные шоу панков и не только
- Самые дорогие альбомы тяжелой музыки. Топ-4
- Альбом февраля: SOLEFALD «World Metal. Kosmopolis Sud». Пошли по миру
- SOLEFALD записали трибьют норвежским фьордам в стиле progressive folk-pop-noise
- Фантомы метал-оперы. Топ-10 групп, скрывающих лица под масками
- Я ухожу красиво! Самые короткие распады в истории метала
- Метал против ислама. Топ-10 антимусульманских метал-групп
- 10 самых прибыльных песен в истории музыки
4 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
EX DEO: «На фоне нового альбома «контроверсивные» смотри-какой-я-у-мамы-сатанист группы будут звучать как диснейленд-метал»
-
Lars ‘Lazare’ Nedland (SOLEFALD, BORKNAGAR): «Десять поп-песен, которые будут близки блэкарям»
-
Внезапное возвращение: австралийский блэк-метал культ NAZXUL снова в деле
-
KHANDRA, SHEAMATA, DYMNA LOTVA с Ножом: три метал-новинки из Беларуси
-
Встречайте ELECTROMANCY и «Robot Black Metal»
-
Прах Lemmy Kilmister запаяли в пули и разослали друзьям музыканта
-
THYRFING снова в деле! С первым клипом в своей истории
-
HELLOWEEN дразнят новым альбомом. «Это группа в абсолютном воплощении»
-
DORNENREICH вернулись с новым релизом. «Таинственный, призрачный, эфирный, но одновременно очень земной»
-
BODY COUNT получили Грэмми в метал-категории
Scott Walker с Sunn O))) работал, кстати.
Manhattan Skyline шикарная вещь, одна из самых лучших у A-ha. Остальное, кроме The Cure (ну и l. Cohen знаю, что был такой) первый раз слышу.
мне давно уже пофиг на вкусы музыкантов, потому как мне очевидно что даже те кто пишут нормальный музон, сами слушают кал, а уж какие то третьесортные блэкари и подавно
«какие то третьесортные блэкари и подавно» — это Лазарь третьесортный-то, бгг?))