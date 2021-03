Lars ‘Lazare’ Nedland (SOLEFALD, BORKNAGAR): «Десять поп-песен, которые будут близки блэкарям»

Lars ‘Lazare’ Nedland известен своим нестандартным видением и эклектичным отношением к музыке — взять хотя бы замороченную историю SOLEFALD или его нынешний ретро-психодел-роковый проект WHITE VOID. Нет сомнений, что этот человек слушает совершенно все, от попсы до рэпа. Сомневаетесь? Тогда посмотрите, какую подборку песен он составил для Metal Hammer — мол, попса попсой, а в этих темах найдут для себя утешение даже суровые блэк-металисты. Проверяйте далее по списку свои вкусы!..

Leonard Cohen «You Want It Darker»

Leonard Cohen умирал, и хотел, чтобы это услышал весь мир. «You Want It Darker» он записывал, страдая от боли, выпустив альбом за две недели до смерти. И его агония на последнем релизе, уводящем во Тьму, слышна очень явственно. Коэн бесстрашно воспевал свою смерть, и этим отношением к приближающемуся концу маэстро близок к эстетике блэка. Я люблю артистов, которые живут своим искусством. Коэн даже из собственной смерти создал шедевр.

PORTISHEAD «Mysterons»

Отрешенность и затаившееся отчаяние. Пароварка, которая в любую минуту взорвется от внутреннего давления. PORTISHEAD с трудом контролируют собственные эмоции, а их «Mysterons» потрясает великолепием безнадеги, равно как блэк-метал середины 90-х, гневный минор которого, оркестровки и вопли оказывали на слушателя буквально физическое воздействие. Нет, от этого трека я не плачу. Просто соринка попала в глаз…

SUICIDE «Frankie Teardrop»

Электронная музыка, исполненная насилия и конфронтации, была создана, чтобы нервировать и провоцировать слушателя. SUICIDE — интенсивный мрак, накатывающий волнами, жужжащий звуками синтезаторов и истерическими вокалами. «Frankie Teardrop» — десятиминутное нисхождение в ад; история о том, как герой темы Фрэнки убивает свою семью, затем совершает самоубийство и отправляется на вечные муки в преисподнюю. Контркультурный подход этой группы к звуку, к подаче материала напоминает мне агрессивную дерзость, с которой норвежские металисты обретали международную дурную славу в середине 90-х. Послушайте — и ощутите, как сердце сбивается с привычного ритма.

WOODKID «Iron»

Созерцательность и грусть. WOODKID нащупывают ваши душевные раны, затем старательно полощут их лезвиями, проворачивая ножи где-то в глубине. Точно так же, как это делает хороший блэк. Музыка этой группы сравнительно спокойна — однако чувства, что она вызывает, странным образом близки меланхоличной «чернухе» ранних времен.

Scott Walker «Clara»

Мрачная тематика, от которой дрожь по спине, сопровождающая искореженные звуковые пейзажи. Альбом The Drift, а в особенности его «Clara» — это гонка по нервирующим реверберациям и текстам. Война, чума, истязания, смерть. Что тут может не понравиться БМ-фанату?

PULP «This Is Hardcore»

Общество разваливается на куски. Мы поглощены и испорчены декадентским гедонизмом, позорным эгоцентризмом; все катится к распаду. Мы умираем прежде, чем умрут наши тела; наши взгляды пусты; наши движения механистичны. «This Is Hardcore» — это жизнь в ее движении вниз, достойная презрения и одновременно помпезная, плывущая по реке, словно густая нефть, навстречу уничтожению. Все здесь выглядит исключительно мрачно. И вполне себе даже по блэку!

Nick Drake «Things Behind the Sun»

Потаенное безнадежие Ника Дрейка никогда не проявлялось так отчетливо, как на «Things Behind The Sun» — одной из последних песен, которые он написал перед тем, как покончить с собой, приняв огромную дозу антидепрессантов (какова ирония, да!). Эта тема, в своей простой, хрупкой красоте, возвышается, словно эмоциональный памятник, и отображает те же чувства, которые dsbm акцентировал 20 годами спустя. Просто в другой выразительной форме. Грань между жизнь и смертью тонка. А так звучит музыка человека, старающегося сделать вид, будто эта грань не трещит по швам.

Kanye West «Love Lockdown»

«Какого черта в этом списке делает Kanye West?!» — спросите вы. Так вот, после потери матери и колоссального нервного срыва наша «кардашьян-клан» звезда пришла в студию, чтобы записать альбом о внутреннем распаде. Музыкально он эквивалентен авиакатастрофе. Отчаяние втаптывает Канье в землю, и «Love Lockdown» в этом потоке — убедительное свидетельство, что психическое заболевание может явиться движущей силой истинного искусства. Ощущение, что оставляет эта тема, напоминает мне Niklas Kvarforth из SHINING в свои самые чудовищные моменты. Kanye и Niklas. Удивительно, да?

THE CURE «Cold»

Мастера глума открыли на своем Pornography ящик Пандоры, выпустив в мир депрессию и тоску. Этот альбом звучит примерно так же весело, как похороны шестилетнего ребенка. Особенно «Cold»: слушая эту тему, буквально ощущаешь, как она вытекает через динамики, просачивается густыми, темными кровавыми сгустками из открытой раны. Хотите истинного мрака? Так вот же он!

A-HA «Manhattan Skyline»

Блэк-метал изначально был о том, чтобы сбросить оковы современного общества, вернувшись к корням, к первобытной простоте. Воспевал природу, леса и горы. «Manhattan Skyline» — вроде бы совершенно урбанистическая тема, однако под ее поверхностью прячется разочарование и уныние, которые вызывает городское окружение. В ней сквозит отчуждение, свойственное мегаполисам. Если честно, слушая это, я думаю, что Morten Harket мог бы прекрасно ходить в лесные зимние походы с Фенризом. И, что характерно, кавер этой песни сыграл Ihsahn! Исполняя в клипе характерный ее рифф на вершине норвежской горы. А это метал!

Количество просмотров: 344

4 комментария