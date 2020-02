200 самых богатых рокеров и металистов

Сайт www.celebritynetworth.com поделился итогами очередных поползновений по чужим кошелькам и составил список из более чем 200 музыкантов, чья творческая деятельность позволила немножечко заработать.

Речь здесь идет об известном чистом доходе, т.е. разнице между активами (зарплата, недвижимость, гонорары, другая прибыль) и пассивами (налоги, зарплаты менеджеров и агентов, затраты на повседневную жизнь и запросы, расходы при разводах и пр.). По словам авторов топа, все данные брались из надежных источников, а также проверялись инсайдерами индустрии.

Lars Ulrich (METALLICA): $350 млн.

Gene Simmons (KISS): $350 млн.

James Hetfield (METALLICA): $300 млн.

Dave Grohl (FOO FIGHTERS): $280 млн.

Ozzy Osbourne (BLACK SABBATH, соло): $220 млн.

Brian May (QUEEN): $210 млн.

Roger Taylor (QUEEN): $200 млн.

Kirk Hammett (METALLICA): $200 млн.

Axl Rose (GUNS N’ ROSES): $200 млн.

John Deacon (QUEEN): $170 млн.

Gwen Stefani (NO DOUBT): $150 млн.

Courtney Love (HOLE): $150 млн.

Paul Stanley (KISS): $150 млн.

Tony Iommi (BLACK SABBATH): $140 млн.

Angus Young (AC/DC): $140 млн.

Steven Tyler (AEROSMITH): $130 млн.

Joe Perry (AEROSMITH): $120 млн.

Sammy Hagar: $120 млн.

Bruce Dickinson (IRON MAIDEN): $115 млн.

Joey Kramer (AEROSMITH): $100 млн.

Eddie Van Halen (VAN HALEN): $100 млн.

Cliff Williams (AC/DC): $100 млн.

Eddie Vedder (PEARL JAM): $100 млн.

Alex Van Halen (VAN HALEN): $95 млн.

Slash (GUNS N’ ROSES): $90 млн.

Brian Johnson (AC/DC): $90 млн.

Kid Rock: $80 млн.

Dexter Holland (THE OFFSPRING): $80 млн.

Stone Gossard (PEARL JAM): $75 млн.

Geezer Butler (BLACK SABBATH): $70 млн.

Tommy Lee (MÖTLEY CRÜE): $70 млн.

Mick Mars (MÖTLEY CRÜE): $70 млн.

Joe Elliot (DEF LEPPARD): $70 млн.

Matt Cameron (SOUNDGARDEN, PEARL JAM): $70 млн.

Mike McCready (PEARL JAM): $70 млн.

Jeff Ament (PEARL JAM): $70 млн.

Trent Reznor (NINE INCH NAILS): $70 млн.

Bill Ward (BLACK SABBATH): $65 млн.

Billy Gibbons (ZZ TOP): $60 млн.

David Lee Roth (VAN HALEN): $60 млн.

Michael Anthony (VAN HALEN): $60 млн.

Maynard James Keenan (TOOL): $60 млн.

Billie Joe Armstrong (GREEN DAY): $55 млн.

Danny Carey (TOOL): $50 млн.

Vince Neil (MÖTLEY CRÜE): $50 млн.

Adam Jones (TOOL): $50 млн.

Rob Zombie: $50 млн.

Rick Allen (DEF LEPPARD): $50 млн.

Jonathan Davis (KORN): $50 млн.

Jason Newsted (ex-METALLICA, ex-VOIVOD): $50 млн.

Nikki Sixx (MÖTLEY CRÜE): $45 млн.

Gavin Rossdale (BUSH): $45 млн.

Justin Chancellor (TOOL): $45 млн.

Mike Shinoda (LINKIN PARK): $45 млн.

K.K. Downing (JUDAS PRIEST): $40 млн.

Ian Gillan: $40 млн.

Dizzy Reed (GUNS N’ ROSES): $40 млн.

Adrian Smith (IRON MAIDEN): $40 млн.

Ice T: $40 млн.

Alice Cooper: $40 млн.

Duff McKagan (GUNS N’ ROSES): $40 млн.

Geddy Lee (RUSH): $40 млн.

Alex Lifeson (RUSH): $35 млн.

Jerry Cantrell (ALICE IN CHAINS): $35 млн.

James «Munky» Shaffer (KORN): $30 млн.

Robert Trujillo (METALLICA): $30 млн.

Rob Halford (JUDAS PRIEST): $30 млн.

Kim Thayil (SOUNDGARDEN): $30 млн.

Tom Morello (RAGE AGAINST THE MACHINE): $30 млн.

Nicko McBrain (IRON MAIDEN): $30 млн.

Steve Harris (IRON MAIDEN): $30 млн.

Izzy Stradlin (ex-GUNS N’ ROSES): $28 млн.

Mike Patton (FAITH NO MORE): $25 млн.

Glenn Tipton (JUDAS PRIEST): $25 млн.

Zack de la Rocha (RAGE AGAINST THE MACHINE): $25 млн.

Mark Tremonti (ALTER BRIDGE, ex-CREED): $25 млн.

Dan Donegan (DISTURBED): $25 млн.

Marilyn Manson: $25 млн.

Fred Durst (LIMP BIZKIT): $20 млн.

Ted Nugent: $20 млн.

Serj Tankian (SYSTEM OF A DOWN): $20 млн.

Ben Shepherd (SOUNDGARDEN): $20 млн.

Phil Collen (DEF LEPPARD): $20 млн.

Vivian Campbell (DEF LEPPARD): $20 млн.

Daron Malakian (SYSTEM OF A DOWN): $20 млн.

Brad Wilk (RAGE AGAINST THE MACHINE): $20 млн.

Tim Commerford (RAGE AGAINST THE MACHINE): $20 млн.

M. Shadows (AVENGED SEVENFOLD): $20 млн.

Dave Mustaine (MEGADETH): $20 млн.

Davey Havok (AFI): $20 млн.

Gerard Way (MY CHEMICAL ROMANCE): $20 млн.

Brandon Boyd (INCUBUS): $20 млн.

Bret Michaels (POISON): $18 млн.

David Coverdale (WHITESNAKE): $18 млн.

Synyster Gates (AVENGED SEVENFOLD): $16 млн.

Rikki Rockett (POISON): $16 млн.

Zakk Wylde: $16 млн.

Ritchie Blackmore: $16 млн.

Sully Erna (GODSMACK): $16 млн.

Dean DeLeo (STONE TEMPLE PILOTS): $15 млн.

Les Claypool (PRIMUS): $15 млн.

Dave Murray (IRON MAIDEN): $15 млн.

Steven Adler (ex-GUNS N’ ROSES): $15 млн.

Eric Singer (KISS): $15 млн.

Joseph Utsler aka «Shaggy 2 Dope» (INSANE CLOWN POSSE): $15 млн.

Joseph Bruce aka «Violent Jay» (INSANE CLOWN POSSE): $15 млн.

Tom Araya (SLAYER): $14 млн.

Josh Todd (BUCKCHERRY): $14 млн.

Steve Vai: $14 млн.

Shannon Larkin (GODSMACK, ex-UGLY KID JOE): $13 млн.

Amy Lee (EVANESCENCE): $12 млн.

Brett Gurewitz (BAD RELIGION): $12 млн.

Joe Satriani: $12 млн.

Geoff Tate (ex-QUEENSRYCHE): $12 млн.

Corey Taylor (SLIPKNOT): $10 млн.

Joey DeMaio (MANOWAR): $10 млн.

Ben Moody (EVANESCENCE): $10 млн.

Brian «Head» Welch (KORN): $10 млн.

Tommy Thayer (KISS): $10 млн.

Raz Luzier (KORN): $10 млн.

Nuno Bettencourt (EXTREME): $10 млн.

Tuomas Holopainen (NIGHTWISH): $10 млн.

Stephen Pearcy (RATT): $10 млн.

Stephen Carpenter (DEFTONES): $10 млн.

C.C. Deville (POISON): $10 млн.

Shawn “Clown” Crahan (SLIPKNOT): $10 млн.

Matt Sorum (ex-GUNS N’ ROSES, ex-THE CULT, ex-VELVET REVOLVER): $10 млн.

Dee Snider (TWISTED SISTER): $10 млн.

Jay Jay French (TWISTED SISTER): $10 млн.

Josh Homme (QUEENS OF THE STONE AGE): $10 млн.

David Draiman (DISTURBED): $10 млн.

Frankie Banali (QUIET RIOT): $10 млн.

Sebastian Bach (ex-SKID ROW): $10 млн.

Don Dokken (DOKKEN): $10 млн.

Zoltan Bathory (FIVE FINGER DEATH PUNCH): $9 млн.

Jim Root (SLIPKNOT): $9 млн.

Wes Borland (LIMP BIZKIT): $8 млн.

Kerry King (SLAYER): $8 млн.

Gary Holt (SLAYER, EXODUS): $8 млн.

John Petrucci (DREAM THEATER): $8 млн.

Buckethead (ex-GUNS N’ ROSES): $8 млн.

Mike Portnoy: $8 млн.

Till Lindemann (RAMMSTEIN): $8 млн.

John Myung (DREAM THEATER): $8 млн.

Jason Hook (FIVE FINGER DEATH PUNCH): $8 млн.

Adam Dutkiewicz (KILLSWITCH ENGAGE): $8 млн.

Rachel Bolan (SKID ROW): $8 млн.

James LaBrie (DREAM THEATER): $7 млн.

Ivan Moody (FIVE FINGER DEATH PUNCH): $7 млн.

Chino Moreno (DEFTONES): $7 млн.

Joan Jett: $7 млн.

Chris Holmes (ex-W.A.S.P.): $7 млн.

Glenn Danzig: $6.5 млн.

Abe Cunningham (DEFTONES): $6 млн.

Doro Pesch: $6 млн.

Greg Graffin (BAD RELIGION): $6 млн.

Mikael Åkerfeldt (OPETH): $6 млн.

Angela Gossow (ex-ARCH ENEMY): $6 млн.

Phil Anselmo: $6 млн.

Scott Ian (ANTHRAX): $6 млн.

Brent Smith (SHINEDOWN): $6 млн.

Zach Myers (SHINEDOWN): $5 млн.

Ron «Bumblefoot» Thal (SONS OF APOLLO, ex-GUNS N’ ROSES): $5 млн.

Jordan Rudess (DREAM THEATER): $5 млн.

Gary Cherone (EXTREME): $5 млн.

George «Corpsegrinder» Fisher (CANNIBAL CORPSE): $5 млн.

Joey Jordison (ex-SLIPKNOT): $5 млн.

Chad Gray (HELLYEAH, ex-MUDVAYNE): $5 млн.

George Lynch (ex-DOKKEN): $5 млн.

Joakim Broden (SABATON): $5 млн.

Michael Poulsen (VOLBEAT): $5 млн.

Tim «Ripper» Owens (ex-JUDAS PRIEST, ex-ICED EARTH): $5 млн.

Alex Webster (CANNIBAL CORPSE): $5 млн.

David Ellefson (MEGADETH): $5 млн.

Bobby Blotzer (RATT): $5 млн.

Vernon Reid (LIVING COLOUR): $5 млн.

Alex Skolnick (TESTAMENT): $5 млн.

Gilby Clarke (ex-GUNS N’ ROSES): $5 млн.

Dave Lombardo (ex-SLAYER, SUICIDAL TENDENCIES): $4 млн.

Otep Shamaya (OTEP): $4 млн.

Mike Mangini (DREAM THEATER): $4 млн.

John 5 (ROB ZOMBIE): $4 млн.

Warren DeMartini (ex-RATT): $4 млн.

Benjamin Burnley (BREAKING BENJAMIN): $4 млн.

Ronnie Radke (FALLING IN REVERSE): $4 млн.

Evan Seinfeld (ex-BIOHAZARD): $3.4 млн.

Myles Kennedy (ALTER BRIDGE): $3 млн.

Kip Winger (WINGER): $3 млн.

Jesse Hughes (EAGLES OF DEATH METAL): $3 млн.

Lita Ford: $3 млн.

Danny Worsnop (ASKING ALEXANDRIA): $2 млн.

Chris Adler (ex-LAMB OF GOD): $2 млн.

Mark Morton (LAMB OF GOD): $2 млн.

Lzzy Hale (HALESTORM): $2 млн.

Randy Blythe (LAMB OF GOD): $2 млн.

Oli Sykes (BRING ME THE HORIZON): $2 млн.

Neil Fallon (CLUTCH): $2 млн.

Ace Frehley (ex-KISS): $1 млн.

Wes Scantlin (PUDDLE OF MUDD): $500,000

Tracii Guns (L.A. GUNS): $500,000

Jamey Jasta (HATEBREED): $400,000

Glen Benton (DEICIDE): $400,000

Scott Stapp (ex-CREED): $400,000