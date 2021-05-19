WHITE WARD
19.05.2021

Новинка недели. WHITE WARD «Debemur Morti»

Новинки и новости

Одесские пост-блэк-джаз-саксофон-экспериментаторы, проводники шизоидного метала на юге Украины, приготовили к курортному сезону очередную леденяще-прекрасную новинку — со страшной и пока никак не объясненной обложкой, а также гостевым участием небезызвестного Lars Nedland. Который, как известно, музыкальную разноплановую шизу исстари ценит, любит, умеет, практикует.

Двухпесенный мини-альбом называется Debemur Morti (какой нежный реверанс в сторону выпускающего лейбла), титульная вещь уже доступна к прослушиванию, и погрузиться в ее девятиминутный контрастный душ можно прямо сейчас.

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3 комментария

  • GastriT написал(а):

    А что это за штука рядом с Бемби?Никак не разберу сколько не всматриваюсь.Скоро ослепну от прищуру.Сперва я решил что это протез чей то ноги,потом выплыли очертания перчатки Крюгера…а теперь и вовсе ни пса не раpберу. Художники ёптить!

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  • KarKAzZ написал(а):

    GastriT написал(а):
    А что это за штука рядом с Бемби?Никак не разберу сколько не всматриваюсь.Скоро ослепну от прищуру.Сперва я решил что это протез чей то ноги,потом выплыли очертания перчатки Крюгера…а теперь и вовсе ни пса не раpберу. Художники ёптить!

    Это часть бампера, или какой то другой автомобильной хреновины.

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  • GastriT написал(а):

    KarKAzZ

    Точно! Жаль олешку.

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