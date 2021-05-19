19.05.2021
Новинка недели. WHITE WARD «Debemur Morti»Новинки и новости
Одесские пост-блэк-джаз-саксофон-экспериментаторы, проводники шизоидного метала на юге Украины, приготовили к курортному сезону очередную леденяще-прекрасную новинку — со страшной и пока никак не объясненной обложкой, а также гостевым участием небезызвестного Lars Nedland. Который, как известно, музыкальную разноплановую шизу исстари ценит, любит, умеет, практикует.
Двухпесенный мини-альбом называется Debemur Morti (какой нежный реверанс в сторону выпускающего лейбла), титульная вещь уже доступна к прослушиванию, и погрузиться в ее девятиминутный контрастный душ можно прямо сейчас.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 178
Читайте также:
3 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Shawn ‘Clown’ Crahan из SLIPKNOT продает фирменный каннабис
-
Видеоинтервью с Mortiis: «От того, что делали в 1992 году, я пришел к более экстремальным вещам»
-
Металисты у власти. CHTHONIC показали live с мартовского фестиваля на 20000 человек
-
К прослушиванию немедленно: новый альбом DJEVEL «Tanker som rir natten»
-
Загнобить и уничтожить. David Ellefson из MEGADETH в эпицентре секс-скандала
-
MASSACRE против INHUMAN CONDITION. Кто на свете всех олдскульней
-
Интервью с INQUISITION: «Метал-сцена сегодня — это культура тусовочная, фестивальная, неспособная противостоять несовершенству общества»
-
Летом на экраны выходит оккультный ужастик «Baphomet» с участием Dani Filth
-
Канадский барабанщик «выступил» на собственных похоронах
-
Pat O’Brien (экс-CANNIBAL CORPSE) получил приговор
А что это за штука рядом с Бемби?Никак не разберу сколько не всматриваюсь.Скоро ослепну от прищуру.Сперва я решил что это протез чей то ноги,потом выплыли очертания перчатки Крюгера…а теперь и вовсе ни пса не раpберу. Художники ёптить!
GastriT написал(а):
А что это за штука рядом с Бемби?Никак не разберу сколько не всматриваюсь.Скоро ослепну от прищуру.Сперва я решил что это протез чей то ноги,потом выплыли очертания перчатки Крюгера…а теперь и вовсе ни пса не раpберу. Художники ёптить!
Это часть бампера, или какой то другой автомобильной хреновины.
KarKAzZ
Точно! Жаль олешку.