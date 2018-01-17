KYPCK, Sami Lopakka в цитатах. «Я пишу. И надеюсь умереть. Чем скорее — тем лучше. Для всех»

Сегодня отмечает 43-й день рождения крутецкий финский гитарист, композитор, дизайнер, менеджер, автор лирики, и вот с 2014-го даже романист Sami Lopakka, памятный всем нам по SENTENCED, а с 2007 — также по KYPCK, русскоязычный концепт которого Сами, в общем-то, и придумал, а также сочинил львиную долю музыки. Поздравить его лично можно будет 4 февраля: после первой неудачной попытки ввиду заглючивших на ровном месте чиновников KYPCK все-таки посетит минский «Брюгге».

В настоящий момент Сами, помимо «курских» дел, активно продвигает свой изданный три года назад биографический роман «Marras», посвященный особенностям туровой жизни в разный период, — ну а мы, в качестве поздравления, предлагаем подборку любопытных цитат из интервью этого неординарного финна (btw, его своеобразно-ироничную манеру общения «Музыкальный журнал» оценил еще в 2003-м). От SENTENCED до KYPCK.

..Скучаю ли я по временам SENTENCED? На самом деле, нет. Решение похоронить группу не было внезапным. Мы долго к нему шли, пока не поняли: все, пора. Большие продажи, куча фэнов… да пошло это все! Для меня это не причина быть в группе. Мне важно искусство, сам процесс творчества.

..Чем я сейчас занимаюсь, помимо KYPCK? Я пишу. И надеюсь умереть. Чем скорее — тем лучше. Для всех.

..Там, где я родился, на севере, практически в районе полярного круга, солнце за зиму появляется два или три часа, что сказывается на общем самочувствии. К тому же очень холодно, градусов под минус 30. В общем, в зимний период в этом районе Финляндии можно делать только три вещи: напиваться, убивать себя или учиться играть музыку. Так родилась группа SENTENCED. Певшая про самоубийства и нажирание.

..Идея петь в KYPCK на русском языке родилась у меня в 2007-м. И не то чтобы на полном серьезе. Но когда про такой вариант услышал наш экс-барабанщик, пути назад уже не было. И я не жалею. Это то, что выделяет нас на сцене, — и, кроме всего прочего, дает бесконечный источник вдохновения. Российская/советская история, литература, культура… Да и просто красивый язык, что уж там.

..Ненавижу, когда музыканты начинают идти на компромиссы — мол, «надо же помнить, это шоубиз, и все делается ради развлечения». Бляха, НЕТ. Вы должны целить выше.

..Не надо воспринимать постановочные фотосессии KYPCK со всеми этими советскими клише и атрибутами слишком серьезно. С такими рожами, как у нас, в любом случае невозможно создать серьезный фотосет. Однако же антураж (униформа, оружие, техника) слишком хорош, чтобы его не использовать.

..Когда мы не в туре, то, живя в разных городах, встречаемся редко. Но общаемся по телефону, особенно по пьяни. То есть каждую неделю.

..Я не фанат по гастролям. Поэтому предпочитаю мини-туры на три-четыре концерта с возможностью съездить домой между ними. С SENTENCED мы, бывало, катались по 4-6 недель подряд, и я от этого просто зверел. Это было, сука, ужасно.

..Как бы я хотел, чтобы запомнили SENTENCED? «Говномузыка в исполнении уродливых мужиков».