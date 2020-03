Грязно, драйвово и не похоже на SENTENCED. Ville Laihiala записал второй альбом S-TOOL

Clouds Durere

The Birthday Massacre Diamonds

Tesa C O N T R O L

My Dying Bride The Ghost Of Orion

In This Moment Mother

Deranged Deeds Of Ruthless Violence

Igorrr Spirituality And Distortion

In Extremo Kompass Zur Sonne

Crematory Unbroken

DisbeliefThe Ground Collapses

Heaven Shall Burn Of Truth & Sacrifice

Myrkur Folkesange

Burzum Thulêan Mysteries

Medico Peste The Black Bile

Allen/Olzon Worlds Apart