Грязно, драйвово и не похоже на SENTENCED. Ville Laihiala записал второй альбом S-TOOL

Помните, в 2015-м году, завязав то ли временно, то ли навсегда с POISONBLACK, Ville Laihiala создал группу с дурацким названием S-TOOL (полная версия — «Severing Tool»)? В 2017-м вышел дебютник Tolerance 0 — и это было, конечно, совсем не то, чего ожидали от Вилле еще живые фанаты SENTENCED. Грув-метал? Да ладно!..

Как бы там ни было, релиз хорошо приняли в Финляндии — и, например, песня «Hammering» стала хитом местных радиостанций. Так что, в общем, продолжение истории напрашивалось само.

4 апреля S-TOOL случится опять, под вывеской Exitus, как будет называться второй альбом, на днях получивший сингл St. Bastard. (Год назад, кстати, группа издала песню «Hole» — ее можно вспомнить здесь заодно, чтобы иметь представление, чего ожидать.) Вышло грязно, бойко, вполне себе хитово и энергично.