Грязно, драйвово и не похоже на SENTENCED. Ville Laihiala записал второй альбом S-TOOL

Помните, в 2015-м году, завязав то ли временно, то ли навсегда с POISONBLACK, Ville Laihiala создал группу с дурацким названием S-TOOL (полная версия — «Severing Tool»)? В 2017-м вышел дебютник Tolerance 0 — и это было, конечно, совсем не то, чего ожидали от Вилле еще живые фанаты SENTENCED. Грув-метал? Да ладно!..

stoolbandmarch2020Как бы там ни было, релиз хорошо приняли в Финляндии — и, например, песня «Hammering» стала хитом местных радиостанций. Так что, в общем, продолжение истории напрашивалось само.

4 апреля S-TOOL случится опять, под вывеской Exitus, как будет называться второй альбом, на днях получивший сингл St. Bastard. (Год назад, кстати, группа издала песню «Hole» — ее можно вспомнить здесь заодно, чтобы иметь представление, чего ожидать.) Вышло грязно, бойко, вполне себе хитово и энергично.

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 73

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: ,

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. DawnRazor_ 15.03.2020 в 14:13

    я и первый пропустила, хотя тогда сингл понравился(
    странно, что на МА в похожих группах только Poisonblack, обычно там ставят реально похожие музыкально.
    Вообще, из post-Sentenced мне всегда хотелось только продолжения первых альбомов The Black League от Ярвы. Но в последние годы он и проект закрыл, и играет только Моторхед

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Интервью с CREMATORY. «Сейчас наши шоу всегда планируются на выходные и праздники»

(Markus Jüllich, март 2020) Новый альбом CREMATORY Unbroken появился 6 марта, и уже доступен во всех официальных/неофициальных источниках. Пятнадцатый релиз, пятнадцать треков - похоже, в этой группе любят круглые числа! Как всегда,...

Close