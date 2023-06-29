KYPCK live band
29.06.2023

Слушаем! Новинка KYPCK «Крещение в Новосибирске»

Новинки и новости

Одна из самых необычных групп Финляндии, KYPCK внезапно воскресла и презентовала новый сингл «Крещение в Новосибирске». Он войдет в августовский альбом Преступления против человечества — и, как можно слышать по новинке, мужики как-то… взбодрились, что ли? Хотя характерный саунд старого, медлительного, проржавевшего тяжелого механизма (сделанного в СССР!) по-прежнему узнаваем.

Как прокомментировал гитарист группы Sami Lopakka, песни будущего релиза вынашивались долгое время, и сам он — что неудивительно — считает Преступления против человечества самым удачным диском в истории KYPCK. По словам музыканта, нынешняя война оказала на него большое влияние — и с учетом особо статуса/тематики группы, и с учетом относительной близости к эпицентру военных действий, и чисто по-человечески — так что арт альбома скомпилирован из фотографий, сделанных в Украине последних лет.

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1 comment

  • Юрий написал(а):

    Идиотизм какой то , видео только через впн открылось http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif

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