Слушаем! Новинка KYPCK «Крещение в Новосибирске»Новинки и новости
Одна из самых необычных групп Финляндии, KYPCK внезапно воскресла и презентовала новый сингл «Крещение в Новосибирске». Он войдет в августовский альбом Преступления против человечества — и, как можно слышать по новинке, мужики как-то… взбодрились, что ли? Хотя характерный саунд старого, медлительного, проржавевшего тяжелого механизма (сделанного в СССР!) по-прежнему узнаваем.
Как прокомментировал гитарист группы Sami Lopakka, песни будущего релиза вынашивались долгое время, и сам он — что неудивительно — считает Преступления против человечества самым удачным диском в истории KYPCK. По словам музыканта, нынешняя война оказала на него большое влияние — и с учетом особо статуса/тематики группы, и с учетом относительной близости к эпицентру военных действий, и чисто по-человечески — так что арт альбома скомпилирован из фотографий, сделанных в Украине последних лет.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 112
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Комментарии
Юрий:
USSR:
Не судите да не судимы будите, столько дерьма каждый из вас написал! Не думали что он старается ради фанатов? У него много идей которые нужно успеть воплотить, много …
Дед Аким:
Какая Настенька красивая, интервью очень понравилось, прям цитаты: музыка для овец — это же Юрий Лоза : что такое изменить жене понятно — вот что такое изменить родин�…
DAR:
Alehandro de Nebobreo:
Послушал разок-другой… Первоначально, конечно, мнение хорошее, но это скорее от того, что я в целом люблю подобный стиль… Однако по факту, работа более чем средняя (…
Виктор:
Juris:
Anastasiya:
guitarchitect написал(а):
Вот только на фон действительно нужно было так громко саундтрек подмешивать? Я сперва подумал, что они сами его на фоне включили. ))) Только в…
japanesegutcake:
D написал(а):
Другой Александр Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
D написал(а):
Орг Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
Черт, как им не надоело все это gore-дерьмо? Одно дело петь про кишки когда …
коллапес:
называть такое металом я бы стреманулся конечно.
типичный поп-рок в антураже. А уж когда начинают хаерами трясти, так вообще стыдно становится.
ну и вишенка на торт…
guitarchitect:
Merzbow написал(а):
Вижу AOR’а- сразу статью на lurkmore вспоминаю. Там и добавить нечего.
Ну тут ничего не поделать. Каждый живёт со своим грузом ошибок молодости. )) �…
Писюн c глазами:
Merzbow написал(а):
Вижу AOR’а- сразу статью на lurkmore вспоминаю. Там и добавить нечего.
«Двигать тазом так, как будто вы её трахаете»
«Делать движения губами и язы�…
Merzbow:
Вижу AOR’а- сразу статью на lurkmore вспоминаю. Там и добавить нечего.
А ещё была такая в vk группа- самые уёбищные обложки в металле. И IA- естественно там есть)…
Идиотизм какой то , видео только через впн открылось