Концерт KYPCK в Минске: впервые и навсегда

Несмотря на то, что год лишь начался, и, надеюсь, концертных открытий и эмоций еще предстоит, есть на сегодня четкое убеждение: выступление KYPCK в «Брюгге», долгожданное и полузапретное (до сих пор, к слову, непонятно, за что), станет одним из его лучших моментов. Жаль только, в прошедшем времени: таять под «Белорусский снег», слушать, радоваться, грустить, пропадать — все это, кажется, могло длиться вечность, но, несмотря на двойной бис, все же закончилось непозволительно быстро. Однако это был фантастический концерт, до дрожи, до предательского блеска в глазах — причем не только у потрясенной публики, но и у самих музыкантов. Также не желая прощаться, они растягивали свой сет как могли.

Я уже видела KYPCK вживую на Brutal Assault, и опыт вышел достаточно разочаровывающим: во-первых, звук не ахти, во-вторых, выступление финских «русских» (или «русских» финских?) было каким-то лубочным, балаганным, без атмосферности и души. Так что, в общем, и от сольника многого не ждала: грань между россыпью развесистой клюквы среди декораций с красными звездами и АК, горькой иронией и тяжелой думовой проникновенностью слишком зыбка, чтобы пройти ее, не поскользнувшись и не влепившись в какую-нибудь безвкусицу.

Тем приятнее было ошибиться. Этим вечером безупречно было все сразу: свет, звук, публика, атмосфера, прием, сетлист, музыканты — стильные, открытые, до плюшевости милые и дружелюбные, вложившие в свои партии душу и кусочек сердца. Ну или сколько там может вместиться в одной струне на басухе.

Эркки отлично пел; пользуясь случаем пообщаться с русскоязычной аудиторией, взаимодействовал с залом, немного шутил, пожимал протянутые руки, представлял песни, альбомы и коллег по сцене, временами дружески пощипывая их и переводя реплики с финского — в основном заключающееся в «Минск, вы ВООБЩЕ!», — да и в целом, кажется, старался достучаться, поговорить с каждым пришедшим — пускай не лично (хотя после концерта финны час, наверное, взаимодействовали с фанатами в зале), пускай через песни, эту неуловимо-пронзительную душевную близость, превратившую пару сотен плотно сгрудившихся человек в один живой взволнованный организм, синхронно поющий, дышащий и трепещущий. Не Ниже, но ближе, в совершенном радостном взаимопонимании.

KYPCK — сгусток сложносоединенных эмоций. Они забавны — вся эта своеобразная эстетика, советская символика, да и вообще, знаете ли, достаточно странно на сотни голосов орать в Беларуси под финнов, мол, «Здесь моя улица – аллея Сталина!» Они серьезны — да, в Минске действительно отсутствовало ощущение шапито, которое так подвело группу в Чехии. Прибивающий, пробирающий, трогательный и морозящий дум, размазавший душу по тоске на проигрышах «Демона» и «Дети Биркенау»; дум, ударный и боевитый в «Русофобе» и «Пророке»; объемный упоительный дум, напоминающий, что Сами Лопакка и коллеги по композиторству не разучились делать красиво.

«2017», «Не прости», «Я свободен», «Сталинград» — зал пел и двигался в такт словам и гитарам, протягивая между сценой и выходом (за которым, к слову, продавался мерч с достаточно любопытными тематическими рисунками) живые, пульсирующие музыкой тонкие жилки, оборвать которые группа решилась лишь после нескольких бонусов, оставляя свои Имена на Стене нашей концертной истории. Запоминающиеся, отчетливые, выпуклые имена. Имена, под которыми хочется подписать благодарность.

P.S. Большой и сочный фоторепортаж смотрим тут.

P.P.S. Был еще разогрев от группы ПАРОМ, представившей 15-минутный бойкий стоунер-рок/южный метал… и, в общем, совершенно неплохо. Однако KYPCK совершенно стер их выступление из памяти, сорри.