KYPCK: «Пятый альбом будет нашим последним. По очевидной причине»Блог
KYPCK недавно анонсировали альбом Преступления против человечества (и мы даже послушали одну песню), ну и на этом, как и в случае с австрийской группой RUSSKAJA, все. После выпуска диска и ряда концертов в его поддержку в 2024 году коллектив поменяет название, концепт и будет петь на английском.
«Да, наш пятый альбом, намеченный к релизу на 18 августа, будет последним для KYPCK. Причина тому очевидна: Кремль изолировал Россию от всего мира, начав полномасштабную войну, терроризируя и бомбя независимое государство. Вот это, сука, и есть красная линия. Культурное взаимодействие и туры, а также многие другие вещи в свете этого невозможны — и, например, приехав в Россию, по их новым законам мы будем преследоваться даже за один этот пост; за то, что озвучиваем очевидное, за слова правды. В нынешних условиях невозможно продолжать заниматься такой группой как KYPCK.
У нас много друзей во всех странах, вовлеченных в военные действия, и этот факт никак не поменяется в будущем. Эти люди не имеют ничего общего с дерьмом, которое творится вокруг. Мы будем воспоминать вас, вспоминать прекрасные времена на гастролях в Петербурге, Москве, Курске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Владимире, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Томске, Барнауле, Красноярске, Иркутске, Кирове, Самаре, Туле и Ульяновске, во многие из которых мы приезжали по несколько раз. Мы получаем много личных сообщений от фэнов из России, которые не могут озвучить свое негативное отношение к войне публично, ибо за этим последует наказание. Спасибо вам за каждую мессагу. Мы их все читаем.
Что же касается самой этой войны, мы полностью на стороне Украины. Это на них напали; это они героически сражаются за то, что им принадлежит и всегда будет принадлежать по праву.
Как группа мы всегда старались держаться в стороне от современной политики, но 24 февраля границы нашей отстраненности были сломаны — ибо это уже не политика, это долбаная война. Война между жизнью и смертью, правдой и ложью, война за право оставаться суверенной нацией.
Тех болванов и троллей, которые повторяют пропаганду российских государственных СМИ на наших социальных площадках, призываю задать себе несколько вопросов. Какая страна вторглась в другую независимую страну, начала войну и постоянно наносит ракетные удары по украинским городам, обстреливая жилые дома? Правда ли президент Украины, в котором течет еврейская кровь, антисемит и нацист? Правда ли Европой правят сатанисты и наркоманы? Вы действительно бездумно глотаете все это дерьмо? Насколько далеко зашел ваш бред? Почему Россия сейчас сотрудничает только с авторитарными режимами? Почему душат независимые СМИ? Почему запрещают даже некоторые слова? Почему российских спортсменов не пускают на большинство соревнований, неужели же просто так? Почему ваших артистов и отдельных граждан, представляющих оппозиционные взгляды, преследуют и сажают в тюрьмы? И еще раз: кто на кого напал? Вы знаете гребаный ответ на этот вопрос.
Ну а всех остальных мы рады приветствовать на борту нашего последнего круиза с новым альбомом. Обещаем: не пожалеете».
…Интересно, что по всему этому поводу думают RUSSIAN CIRCLES?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 444
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28 комментариев
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Комментарии
Кирк Хэммет:
Anti-Poser написал(а):
Как Металлика в топ попала? Метал пенсионеры слушают? Immortal, Obituary ожидаемо
You are as stupid as your nickname is. A perfect harmony!…
Писюн c глазами:
Я в ахуе просто. Откуда вы только беретесь. У меня нет никаких проблем с адекватнымм русскими, но, сука, как по таймеру периодически появляется высокомерный дебил, з�…
Писюн c глазами:
Кажется, очередной бухой ватный еблан перепутал бел. язык с украинским Ну чему тут удивлят…
Другой Александр:
Vivaldi Death написал(а):
Другой Александр написал(а):
Vivaldi Death написал(а):
Было это под Белой Церковью…
У меня как раз от туда же двое родственников было, которые пр…
Vivaldi Death:
Другой Александр написал(а):
Vivaldi Death написал(а):
Было это под Белой Церковью…
У меня как раз от туда же двое родственников было, которые прошлой весной в ТРО �…
Другой Александр:
Другой Александр написал(а):
Увидел тут видос концерта начала этого года. Фломастера прям не узнать. Сильно сдал, хотя 44 всего…
За�…
Другой Александр:
Было это под Белой Церковью…
У меня как раз от туда же двое родственников было, которые прошлой весной в ТРО попёрлись добровольцами и �…
Anti-Poser:
Как Металлика в топ попала? Метал пенсионеры слушают? Immortal, Obituary ожидаемо…
Vivaldi Death:
А я поддал и повторюсь,но уже с дополнениями и матом;
А ведь ни одна блядь из этих горлопанов что поносят русских (во мне четверть всего крови,гораздо меньше их соб�…
Другой Александр:
Metaller555 написал(а):
Kyrsk красавцы! Уважение! А тем ватноголовым зомби, кричащим о геноциде индейцев и бомбах в Нагасаки и «почему об этом все молчали, а как мы стал…
Metaller555:
Kyrsk красавцы! Уважение! А тем ватноголовым зомби, кричащим о геноциде индейцев и бомбах в Нагасаки и «почему об этом все молчали, а как мы стали бомбить Украину, так в�…
Другой Александр:
Bronco написал(а):
Gerber написал(а):
Припоминаю подгорание жоп у Anthrax, когда, то ли Sodom, то ли Kreator осудили вторжение США на Ближний Восток. Анастасия не даст соврать. Т…
Vivaldi Death:
коллапес написал(а):
очередные крепостные говноеды кашляют на власть…
друзья у них по всему миру, вовлеченные в СВО, бля вы только послушайте…
когда уже в ге…
Куски конформистского говна.
У Канье Уэста яиц больше, чем у всех митолиздов вместе взятых.
Лицемерие, лицемерие, лицемерие. Было бы интересно увидеть подборку антиамериканских или антинатовских мессаг, отказов от выступлений метал музыкантов во время вторжений войск США и союзников в независимые государства, грубых вмешательств в дела суверенных стран, в том числе путем организации революций и переворотов за последние 30 с хвостиком лет. Уверен, что результат разочарует, настолько он будет малочисленен. Спросите этого фина и прочих лицемеров-«правдорубов», что они об этом думают? Я ни разу не видел, чтобы им задали такой вопрос и ни разу не видел ответа на него. Лицемерие, лицемерие, лицемерие.
При чем тут это, они что, политики? Группа пела про СССР и на русском языке, не мудрено, что им теперь это противно. Позиция «а еще там негров линчуют» никак не оправдывает войну в Европе и потенциально третью мировую. А также никак не стимулирует продолжать творчество групп типа Курск. Можно понять.
Bronco написал(а):
Лицемерие, лицемерие, лицемерие
Поддерживаю.Напрочь забыто ВСЁ.Или не замечается в упор.Все как свихнулись.И уж если ты решил сделать небольшой экскурс назад,то забыл упомянуть про Хиросиму и Нагасаки.Масштаб и изуверство акции не снились даже адольфу.Стейтсы не любят это вспоминать,в отличии от ебка по Перл Харбор и позорно проёбаного ихними хвалёными супер пво 11 Сентября.Перечислять можно долго и много.А куда девать ‘неудобный’апартеид? Мало кто знает,но черным разрешили воевать (защищать презирающую их страну) бок о бок с белыми лишь в 1948 году.До этого они сражались в отдельных,для недолюдей подразделениях.Это чем то сильно отличалось от гитлеровский национальных гонений?Циничнее ситуации и представить трудно; ты официально скотина недостойная даже пить из уличного фонтанчика наравне с белыми,посещать кафе и кинотеатры…но родину защищать пиздуй.В вагоне для скота.Или я чего то не так назвал? Изоврал я чего то? Описывать все подвиги и исторические свершения ‘великой демократической нации’ не хватит дня…Сейчас стоит вой как проклятая Русня на заре времён узурпировала целые народы и насильно присовокупила их земли…А у полубогов-амеров разве было иначе? Как быть с геноцидом индейского коренного населения?Когда вырезались целые племена а выживших как скотину сгоняли в гетто?Об этом тоже не вспоминается,по крайней мере в правдивом контексте,образ индейца давно такой же шоу-символ как Микки Маус и Русалочка.Кто бы пиздел про попранные свободы,права человека и о мире во всём мире!Мне осточертела эта зашоренная игра в одни ворота.Уже допизделись до полного безумия.
При чём тут финны и их нежелание дальше петь про совок и прочее? Где они конкретно неправы в своём объяснении?
Гоняю игрульку ‘crossout’,кто не в курсе-это сетевая кооп.игра где со всего мира народ рубится на машинах.Кто есть кто неизвестно,до тех пор пока в бою не появляется послание на кириллице.Я уже готов к тому что может начаться;’ohh,fucking russians’,’russian bastards’,’russian hackers’…и дальше по списку.Как то я не выдержал и заебавшись отписывать дежурное ‘fuck off’ связался с говнюком из лички и уже более конкретно.Оказалось что чуваку 41 и он из Огайо…Пишу ему;что ж ты лепишь? Какой я в пизду хакер? Зачем всё это? И он очень удивился что я не пожираю младенцев,что у меня неплохой англ.и что я коммуникабельный и незлобный человек.Добавил меня в друзья и извинился.Вот она пропаганда!Не слушайте никого-врут ВСЕ.Эти врут про тех,те брешут и поливают говном этих,а третьи сочиняют про четвёртых.Ваши мозги и непредвзятость в оценке ситуаций-есть единственный шанс не пополнить ряды блеющего быдла…с любой стороны.
Зануда написал(а):
При чём тут финны и их нежелание дальше петь про совок и прочее? Где они конкретно неправы в своём объяснении?
Любой ‘разоблачитель’ разглагольствующий о высоких материях с безопасного дальняка-лицемерная вошь.Очень удобно сидя гденить в сауне,на другом конце от заварухи рассуждать об этой самой заварухе.Борцы бля,герои!Причем руководствуясь информацией предоставленной из сети.То есть НИКАКОЙ.Блаженен тот,кто искренне полагает будто найдёт там хоть слово правды.Забейте на всю эту грязь и просто слушайте музыку.
«У Канье Уэста яиц больше» — он чёрный, его трогать никому не позволят.
Vivaldi Death написал(а):
Зануда написал(а):
При чём тут финны и их нежелание дальше петь про совок и прочее? Где они конкретно неправы в своём объяснении?
Любой ‘разоблачитель’ разглагольствующий о высоких материях с безопасного дальняка-лицемерная вошь.Очень удобно сидя гденить в сауне,на другом конце от заварухи рассуждать об этой самой заварухе.Борцы бля,герои!Причем руководствуясь информацией предоставленной из сети.То есть НИКАКОЙ.Блаженен тот,кто искренне полагает будто найдёт там хоть слово правды.Забейте на всю эту грязь и просто слушайте музыку.
Очередная чушь от неизличимо хворого словесным поносом капитана барбоса ака стафилоккока ака теперь вот это. Ты нам предлагаешь не иметь собственного мнения, потому что «все равно все в ынтернэте врут»? «Заваруха» эта, как ты выразился, прежде всего в умах людей. А ты начинаешь стандартную поеботу типа «а вот в омерике еще хуже было». Короче, стандартно, капитан… Куда плыть ты помнишь.
Дружище Христос написал(а):
Короче, стандартно, капитан… Куда плыть ты помнишь.</
?
Vivaldi Death написал(а):
Зануда написал(а):
Забейте на всю эту грязь и просто слушайте музыку.
То есть сделать вид что нет глаз, рук и мозгов в конце концов….зато есть уши…ха ха )) ну так основная часть россиян так и делают, а чего другие должны молчать??? Хотя если бы всё было в обратном ключе я бы посмотрел как они бы все тихо сидели…ага, ага, пусть дальше нападают, убивают….да надо тихо сидеть и музыку слушать….во у людей мышления….
Васек написал(а):
Куски конформистского говна.
У Канье Уэста яиц больше, чем у всех митолиздов вместе взятых.
Кусок ватной блевоты
Припоминаю подгорание жоп у Anthrax, когда, то ли Sodom, то ли Kreator осудили вторжение США на Ближний Восток. Анастасия не даст соврать. Тогда Антраксы сказали, что «вам здесь не рады, ушлепки, не приезжайте сюда». Но то, наверное, было — другое…
Дружище Христос написал(а):
Vivaldi Death написал(а):
Зануда написал(а):
При чём тут финны и их нежелание дальше петь про совок и прочее? Где они конкретно неправы в своём объяснении?
Любой ‘разоблачитель’ разглагольствующий о высоких материях с безопасного дальняка-лицемерная вошь.Очень удобно сидя гденить в сауне,на другом конце от заварухи рассуждать об этой самой заварухе.Борцы бля,герои!Причем руководствуясь информацией предоставленной из сети.То есть НИКАКОЙ.Блаженен тот,кто искренне полагает будто найдёт там хоть слово правды.Забейте на всю эту грязь и просто слушайте музыку.
Очередная чушь от неизличимо хворого словесным поносом капитана барбоса ака стафилоккока ака теперь вот это. Ты нам предлагаешь не иметь собственного мнения, потому что «все равно все в ынтернэте врут»? «Заваруха» эта, как ты выразился, прежде всего в умах людей. А ты начинаешь стандартную поеботу типа «а вот в омерике еще хуже было». Короче, стандартно, капитан… Куда плыть ты помнишь.
Значит так, капитан — Стафиллокок, капитон Барбосса немного попытался измениться, попытался изменить сущность харизму, подстроиться, но блять сущность не изменить. Его стиль, его харизма и энергия рвется рвется наружу. Я вот только немного меняюсь (близнецы) но один ник всегда, ников других не делаю Я удивляюсь, почему Настенька это сразу не просекла?
Ты кого пытаешься обмануть?
Правда была попытка удачная, тоже фишку не сразу просек, ты блять капитан сухопутный пиздабол
Ухахаха!!! Чувак начитался блога «Железного Димона» и воспринял всё буквально)))
Ну, что же. Закономерный события
очередные крепостные говноеды кашляют на власть…
друзья у них по всему миру, вовлеченные в СВО, бля вы только послушайте…
когда уже в гейропе для шенгена введут принудительную смену пола, чтобы пидаров было видно издалека…
никогда не слушал этих калек и теперь даже не собираюсь…
перед нигерами-то на одну культю прогибались, или крысились по углам, чтобы никто не увидел что они белые?
Gerber написал(а):
Припоминаю подгорание жоп у Anthrax, когда, то ли Sodom, то ли Kreator осудили вторжение США на Ближний Восток. Анастасия не даст соврать. Тогда Антраксы сказали, что «вам здесь не рады, ушлепки, не приезжайте сюда». Но то, наверное, было — другое…
Вот мне тоже почему то только Sodom на ум приходит. Кажется что-то смутно припоминается будто они чего-то где-то критиковали какие-то военные действия США и НАТО. Может еще Megadeth, но это не точно. То есть по сути никогда никому по большому счету не было никакого дело где там кого лупят, херачат, захватывают. И вдруг такое зашкаливающее количество неравнодушных повылазило. Все, даже те, кто раньше двух слов связать не мог, вдруг так резко заинтересовались политикой. У всех появилось мнение, впрочем очевидно, что не собственное, а вирусное всеобщее. Этот всепоглащающий одобрямс смешон и безумен, как и блэк ливс мэттер или гей парад или 150 видов гендеров. Это цирк одного и того же кукловода.
коллапес написал(а):
очередные крепостные говноеды кашляют на власть…
друзья у них по всему миру, вовлеченные в СВО, бля вы только послушайте…
когда уже в гейропе для шенгена введут принудительную смену пола, чтобы пидаров было видно издалека…
никогда не слушал этих калек и теперь даже не собираюсь…
перед нигерами-то на одну культю прогибались, или крысились по углам, чтобы никто не увидел что они белые?
Друг,зачем ты пьёшь бензин?
Bronco написал(а):
Gerber написал(а):
Припоминаю подгорание жоп у Anthrax, когда, то ли Sodom, то ли Kreator осудили вторжение США на Ближний Восток. Анастасия не даст соврать. Тогда Антраксы сказали, что «вам здесь не рады, ушлепки, не приезжайте сюда». Но то, наверное, было — другое…
Вот мне тоже почему то только Sodom на ум приходит. Кажется что-то смутно припоминается будто они чего-то где-то критиковали какие-то военные действия США и НАТО. Может еще Megadeth, но это не точно. То есть по сути никогда никому по большому счету не было никакого дело где там кого лупят, херачат, захватывают. И вдруг такое зашкаливающее количество неравнодушных повылазило. Все, даже те, кто раньше двух слов связать не мог, вдруг так резко заинтересовались политикой. У всех появилось мнение, впрочем очевидно, что не собственное, а вирусное всеобщее. Этот всепоглащающий одобрямс смешон и безумен, как и блэк ливс мэттер или гей парад или 150 видов гендеров. Это цирк одного и того же кукловода.
У меня после прочтения заглавного текста дежавю возникло. Вот прям тоже самое я слышал от своей мамки, которая хавает западную пропоганду. Слово в слово одно и тоже.
Kyrsk красавцы! Уважение! А тем ватноголовым зомби, кричащим о геноциде индейцев и бомбах в Нагасаки и «почему об этом все молчали, а как мы стали бомбить Украину, так все против нас?» хочется ответить: вам не нравиться Америка? Ее политика? Так нападите напрямую! Аляска не так далеко! При чем тут Украина? Или ссыте? Там же огрести по полной можно! Лучше по слабенькой, как вы думали, Украине долбанем и Киев за 3 возьмем. Но так вышло, что вы и здесь огребаете непхоло… Асфабадители, б..ть
Metaller555 написал(а):
Kyrsk красавцы! Уважение! А тем ватноголовым зомби, кричащим о геноциде индейцев и бомбах в Нагасаки и «почему об этом все молчали, а как мы стали бомбить Украину, так все против нас?» хочется ответить: вам не нравиться Америка? Ее политика? Так нападите напрямую! Аляска не так далеко! При чем тут Украина? Или ссыте? Там же огрести по полной можно! Лучше по слабенькой, как вы думали, Украине долбанем и Киев за 3 возьмем. Но так вышло, что вы и здесь огребаете непхоло… Асфабадители, б..ть
Чувак, я помню твой прошлогодний коммент про «толпы добровольцев в военкоматах». Их тогда действительно дохуища было. А вот щас уже нихуя нет. Кстати, среди них трое моих дальних родственников было, которых уже в живых нет. Сейчас давно уже на улицах военкомы силой бедолаг гребут. У вас так мужиков просто не останется. Зато Киев за три дня не сдали. Какие «молодцы» блин
А я поддал и повторюсь,но уже с дополнениями и матом;
А ведь ни одна блядь из этих горлопанов что поносят русских (во мне четверть всего крови,гораздо меньше их собственных,иудиных 100 %) в угаре самопиара даже и глаза открыть не желают.Имея таких соседей как ‘пушистые и розовые’ хохлы…Короче так поступим;у меня есть ящик пива и желание поделиться небольшой историей из личной жизни.
Два ёбаных года я служил в одном полку с украинцами.Было это под Белой Церковью (у меня дед оттуда родом,так уж вышло)…Полк состоял преимущественно из западников.В основном из Львова.Были чуваки из Днепропетровска,нормальные поначалу ребята…Так вот там я впервые и услышал в свой адрес ‘маскаль’ и ‘кацап’.Ни с хуя,просто так.По факту блять.Ну шок-за что? Спрашиваю,а он молчит и не может ответить…Ненависть культивируется с материнским молоком.И ни десятилетиями,это вековое.Днепропетровцы очень скоро попадали под влияние и начинали нас сторонится.Ком полка,старый хохол безусловно был в курсе происходящего,но с его лёгкой руки и негласного одобрения всё и было как было.Потом начались ночные драки.Без серьёзных увечий,но это выматывало.Два года!!!Мне не нужно никого читать и ничего смотреть-я сам себе живой свидетель и очевидец.Это на редкость пакостный народец,злобный и подлый от слова ‘архи’.Сталинский голодомор?-зверское преступление.Катынь?-скорбим до сих пор и будем скорбеть…Но коба был грузин!Это если уж…и хлебнули от него абсолютно ВСЕ.И лично мне совершенно насрать на национальность человека,на цвет его кожи…но когда начинается такая песня молчать не буду.Вот почему и выкатываю этот талмуд.Далее;А что то Шендеровичи-Невзоровы молчат о неоспоримых фактах геноцида русских на западных территориях хохляндии.Когда в дом заходит выродок и открывает огонь из автомата.Повсеместно.И это мне рассказывали не агенты фсб,а мои квартиранты сбежавшие из хохлорая.И Надя была украинкой…И эти массовые случаи подтверждают все сбежавшие.И не нравится мне слово ‘сбежавшие’-спасшиеся,так будет правильнее.Потому собственно и бежали,бросив нажитые дома и хозяйства.Жизни по сути.Или ,вы полагаете, из острого желания посетить большой театр?
Совсем недавно прогремел быстрозамятый,вопиющий скандал с дизельным топливом.Слыхали? Если нет,то я вкратце озвучу; хохлы попросили у благодетелей солярки (это основное топливо войны-танки,тяж.техника)…Амеры сказали ‘Мы бы рады,да у сами мало.Вы заключите сделки с небольшими кампаниями на своё усмотрение,а счета отправьте нам,и мы оплатим.’Хохлы примерно так и поступили.Только закупали они за гроши,а счета отправили совсем на иные суммы.По данным ЦРУ (а именно они и опубликовали этот пиздец) из бюджета США уехало 400 лямов.Ну как?Был вынужден блеять околесицу аж Ю.Швец!Я выпал тогда…знаете кто виноват что хохлы воруют у своих патронов и богов?-Русские бля!Оказывается что за годы ‘порабощения Украины’ рашкой,рашкины коррумпированные чинуши до того развратили светлые и непорочные души хохломинистров что вот вам результат!
‘и не было никогда на Украине никаких националистов’-цитата Д.Гордона.
Ну да.Откуда ж блять? Растворилась в воздухе одиозная львовская дивизия SS ‘мертвая голова’,еврейский геноцид со сжиганием живьём в сараях…ни хуя не было.Какой антисемитизм когда у нас президент ‘того’? Вы ахуели?
Посмотрите как хохлы ведут себя на сайте.Все видели? Их никто не задевает,им сочуствуют…Пишут они на хохлонаречии,вероятно полагают что ТЕПЕРЬ их язык обязан знать весь мир,и с недели-на неделю он займёт место английского.С порога летит ‘москаль’ и ‘гнида’.Хохляндия всегда была проблемой и нарывом во все времена,и для всех окружающих.
Прежде чем делать оголтелые и скоропалительные выводы подумайте,сопоставьте,поговорите с людьми…Я не могу сказать всего что думаю,ни на льдине сижу в Финляндии…и на это сделайте скидку.
Vivaldi Death написал(а):
Было это под Белой Церковью…
У меня как раз от туда же двое родственников было, которые прошлой весной в ТРО попёрлись добровольцами и погибли через несколько месяцев. Ещё третий был из Киева — тоже в ТРО и тоже погиб в конце осени…
Другой Александр написал(а):
Vivaldi Death написал(а):
Было это под Белой Церковью…
У меня как раз от туда же двое родственников было, которые прошлой весной в ТРО попёрлись добровольцами и погибли через несколько месяцев. Ещё третий был из Киева — тоже в ТРО и тоже погиб в конце осени…
Искренне соболезную,прими.
Vivaldi Death написал(а):
Другой Александр написал(а):
Vivaldi Death написал(а):
Было это под Белой Церковью…
У меня как раз от туда же двое родственников было, которые прошлой весной в ТРО попёрлись добровольцами и погибли через несколько месяцев. Ещё третий был из Киева — тоже в ТРО и тоже погиб в конце осени…
Искренне соболезную,прими.
Спасибо, конечно, но знаешь… Вот, честно говоря, пройдёт время, и я может быть буду сожалеть о сказанном, но туда им дорога. Раз дури хватило добровольно пойти воевать за 404, то скатертью по заднице. Вообще от мамки узнал про это всё, она в основном с нашей роднёй с Украины общается.
Кажется, очередной бухой ватный еблан перепутал бел. язык с украинским Ну чему тут удивляться, с другой стороны. Не забудь боярой полирнуть свое пиво сраное)
Я в ахуе просто. Откуда вы только беретесь. У меня нет никаких проблем с адекватнымм русскими, но, сука, как по таймеру периодически появляется высокомерный дебил, засирающий внсь сайт бесконечными графоманскими простынями и пиздящим на тех, кто на белорусском по факту сайте пишет на белорусском языке. Это один и тот же долбоеб или это тенденция вот только не могу понять.