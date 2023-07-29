KYPCK: «Пятый альбом будет нашим последним. По очевидной причине»

KYPCK недавно анонсировали альбом Преступления против человечества (и мы даже послушали одну песню), ну и на этом, как и в случае с австрийской группой RUSSKAJA, все. После выпуска диска и ряда концертов в его поддержку в 2024 году коллектив поменяет название, концепт и будет петь на английском.

«Да, наш пятый альбом, намеченный к релизу на 18 августа, будет последним для KYPCK. Причина тому очевидна: Кремль изолировал Россию от всего мира, начав полномасштабную войну, терроризируя и бомбя независимое государство. Вот это, сука, и есть красная линия. Культурное взаимодействие и туры, а также многие другие вещи в свете этого невозможны — и, например, приехав в Россию, по их новым законам мы будем преследоваться даже за один этот пост; за то, что озвучиваем очевидное, за слова правды. В нынешних условиях невозможно продолжать заниматься такой группой как KYPCK.

У нас много друзей во всех странах, вовлеченных в военные действия, и этот факт никак не поменяется в будущем. Эти люди не имеют ничего общего с дерьмом, которое творится вокруг. Мы будем воспоминать вас, вспоминать прекрасные времена на гастролях в Петербурге, Москве, Курске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Владимире, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Томске, Барнауле, Красноярске, Иркутске, Кирове, Самаре, Туле и Ульяновске, во многие из которых мы приезжали по несколько раз. Мы получаем много личных сообщений от фэнов из России, которые не могут озвучить свое негативное отношение к войне публично, ибо за этим последует наказание. Спасибо вам за каждую мессагу. Мы их все читаем.

Что же касается самой этой войны, мы полностью на стороне Украины. Это на них напали; это они героически сражаются за то, что им принадлежит и всегда будет принадлежать по праву.

Как группа мы всегда старались держаться в стороне от современной политики, но 24 февраля границы нашей отстраненности были сломаны — ибо это уже не политика, это долбаная война. Война между жизнью и смертью, правдой и ложью, война за право оставаться суверенной нацией.

Тех болванов и троллей, которые повторяют пропаганду российских государственных СМИ на наших социальных площадках, призываю задать себе несколько вопросов. Какая страна вторглась в другую независимую страну, начала войну и постоянно наносит ракетные удары по украинским городам, обстреливая жилые дома? Правда ли президент Украины, в котором течет еврейская кровь, антисемит и нацист? Правда ли Европой правят сатанисты и наркоманы? Вы действительно бездумно глотаете все это дерьмо? Насколько далеко зашел ваш бред? Почему Россия сейчас сотрудничает только с авторитарными режимами? Почему душат независимые СМИ? Почему запрещают даже некоторые слова? Почему российских спортсменов не пускают на большинство соревнований, неужели же просто так? Почему ваших артистов и отдельных граждан, представляющих оппозиционные взгляды, преследуют и сажают в тюрьмы? И еще раз: кто на кого напал? Вы знаете гребаный ответ на этот вопрос.

Ну а всех остальных мы рады приветствовать на борту нашего последнего круиза с новым альбомом. Обещаем: не пожалеете».

…Интересно, что по всему этому поводу думают RUSSIAN CIRCLES?

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