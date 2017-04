Боль в «Центре». Второй концерт PAIN в Минске

Достаточно неожиданный выбор со стороны государственной организации: Дворец Республики инициировал возвращение в Минск группы PAIN, после чего и афиши города, и большой экран на Октябрьской месяцами рекламировали Петину «Боль», выпустившую в прошлом году альбом Coming Home. Который, собственно, составил треть концертного сетлиста: бодро начав выступление с «Pain In The Ass», шведы сыграли также «Black Knight Satellite», «A Wannabe», «Coming Home» (потерявшую, впрочем, вживую часть своей трогательности: как мы помним по интервью, песня писалась для альбома последней, передавая накопившуюся усталость и изнеможение маэстро Тэгтгрена; на концерте же он был резв, задорен, отрывался живчиком и грустил неубедительно) и «Call Me» с приглашенным гостем в виде клипового маппета Йоакима Бродена.

Впрочем, ни обширная рекламная кампания, ни долгожданное студийное возвращение PAIN после пятилетнего перерыва, ни хайп вокруг Питера, поднятый благодаря LINDEMANN, не помогли собрать изначально заявленный Дворец Спорта. (Да собственно, огромную площадку «Боль» не потянула бы и в лучшие времена: не тот все-таки уровень.) К тому же билеты были достаточно дорогими. В результате буквально за неделю до даты «икс» стало известно, что концерт переносят в клуб «Центр»: преимущественно дискотечную площадку все в том же комплексе Дворца Республики. В связи с этим возникли дополнительные нюансы: а) продавались билеты разных ценовых категорий — и этих людей надо было как-то распределить по периметру клуба; б) в течение, наверное, суток в кассах говорили, что концерт отменили вообще.

Но, как бы там ни было, организаторы все вопросы решили (попутно еще немного подняв цены после известия о переносе на клубную сцену), и неплохой, как оказалось, «Центр» аккуратненько принял порядка 450 человек. При этом налицо была взаимная растерянность: металхеды неловко переминались среди многочисленных помещений при «Центре», удивляясь своевременному началу концерта (точно по расписанию), вежливым дамам-гардеробщицам, лояльной охране, десяткам официальных представителей администрации ГУ, а также мини-отряду МЧС, присутствовавшему на входе в зал. В свою очередь, бармены, привыкшие к караоке-вечеринам, были явно не готовы к наплыву многопьющей пивной метал-братии, администраторы с нескрываемым любопытством рассматривали прикиды и майки пришедших — ну, в общем, встретились два разных мира, но вместе провели замечательный вечер. И, будем надеяться, не последний!..

С собой музыканты привезли мерч-гардероб: майки разных расцветок и рисунков, байки, какие-то еще элементы одежды от PAIN и суппортирующих Питера и Ко модерн-метал французов DUST IN MIND. Французское, впрочем, брали не сильно охотно — даже при том, что после сета группы у стойки с мерчем тусовалась симпатичная фронтвумен Дженнифер, не отказывая в автографах, фото и дружеском общении. Пару недель назад команда представила второй лонгплей Oblivion — и, выступая в Минске около часа (да-да, лишь чуточку меньше хэдлайнерских), неплохо разогрела первые ряды.

Пружинистый, боевитый ню-метал, женское сопрано vs. агрессивный мужской вокал, красочная подача (как истинная леди, вокалистка несколько раз меняла прикиды и аксессуары) — в общем, вроде бы все неплохо и прилично. Но… не особенно интересно. Как будто бы слушаешь кавер на кавер на кавер: заезженные риффы, предсказуемые мелодические ходы, и все это уже было-было-было. Да не раз. Тем не менее, к концертной подаче DUST IN MIND вопросов никаких: и играли красиво, и качали как надо.

..А затем смена декораций… немного рок-классики в перерыве… «Rebel Yell»… и крик души. «Петя, сука, выходи!!!» Кто-то не мог удержаться. Соскучился.

И вот радужным чертом из табакерки, в традиционной грязной смирительной, с традиционным «грязным» макияжем, улыбаясь и гримасничая, выдвигается Тэгтгрен (если вы помните мертвый концерт HYPOCRISY в Минске, то поймете, что хорошее настроение Питера — атрибут не непременный; а тут прям отлегло от души) и его концертная упряжка в слегка измененном составе. На время текущих гастролей взял отгул штатный басист André Skaug, и его сменила локальная шведская рок-звезда — Jonathan Olsson из группы DYNAZTY.

А затем понеслась: практически без пауз, с краткими приветами собравшимся зрителям, с драйвом и слэмом в первых рядах, в ослепительных вспышках света и ностальгии — 16 песен, промчавшихся в сознании одним прыгуче-грохочущим паровозом. «It’s Only Them» (из моих любимых в дискографии PAIN), «End Of The Line», «Suicide Machine», «Same Old Song»; жаркая и угарная «Dirty Woman» — которую Питер почему-то исполнил с интонацией Удо, «On And On» — и, рингтоновой «вишенкой», закручивая последние гайки, «Shut Your Mouth», под которую радостно затрясся фундамент и после которой стало решительно понятно, что концерт-то окончен — ибо ничего более хитового с 2002 года под маркой PAIN так и не появилось.

Звук на боковом балконе зала был почти идеален — судя по обилию недовольных, стоявших по центру танцпола, это был тот редкий случай, когда поближе — не лучше. Что, впрочем, не мешало вылететь на сцену одинокому потному лифчику — ведь если так происходит, то жизнь, по-видимому, все-таки удалась??..

