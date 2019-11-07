BLIND GUARDIAN готовят к эпичной премьере: «Наслаждайтесь. И будьте готовы. Это только начало»

Остался буквально день до официального выхода эпического полотна BLIND GUARDIAN Legacy Of The Dark Lands, и чем ближе, тем нервознее — как для фанатов, так и, возможно, самих музыкантов: все-таки два десятилетия усилий не должны пройти в формате «скачал — удалил».
В прошлом месяце в эфир пошла основная — и последняя затравка перед полноформатным потоком симфоний, историй и одухотворенных вокализаций: сингл «This Storm». «Шторм придет и изменит нас всех, — обещает Hansi, — он будет беспощадно бушевать до 8 ноября, пока не окажутся раскрыты все секреты Темных Земель.
В 1997 году мы сочинили эту композицию, начав с нею путь в мир саундтреков. Аранжировки и мелодия с тех пор не менялись, и, прослушав данную тему, вы сможете познать исток большого увлекательного проекта. Как нам кажется, «This Storm» демонстрирует убедительный метал-подход к области классической саундтрековой музыки, и он во многом поменял наше творческое восприятие. Наслаждайтесь. И будьте готовы. Это только начало».
В жопу эту нудную тухлую хмурь.
Группа сдохла с уходом Томена.
Тварь написал(а):
В жопу эту нудную тухлую хмурь.
Группа сдохла с уходом Томена.
Этот гражданин не причастен к написанию музыки насколько мне известно. Просто наёмный рабочий был.
Не совсем понятно, кому это всё нужно, кроме самих музыкантов? Скучно же.
На альбоме A Night at the Opera был сделан первый шаг — запредельно увеличена и выведена на первый план симфоническая составляющая. И публика в целом не очень хорошо восприняла такой ход. Тогда группа пошла еще дальше — тяжелая, металлическая составляющая теперь выброшена полностью.
Влад написал(а):
Просто наёмный рабочий был.
Игравший в группет 20 лет?)
quote: «В 1997 году мы сочинили эту композицию, начав с нею путь в мир саундтреков.»
А вот и да, кстати. Мне показалась, что представленная композиция была бы уместна на «Nightfall…», если бы его записывали «по-богатому», вместо этих коротеньких бюджетных интерлюдий а-ля «The Minstrel» или «Out of the Water». Но то интерлюдии, а целый альбом такого пафосного скучного говна будет утомителен. Так что для пацанского альбома нужны всякие разные «Into the Storm», «Mirror, Mirror» и «When Sorrow Sang».
После «Nightfall…» не не воспринимаю Блайндов категорически, а самыми ебовыми были первые два альбома, с незатейливой спидухой.There must be a sign for the Guardian of the Blind!
Влад написал(а):
Этот гражданин не причастен к написанию музыки насколько мне известно. Просто наёмный рабочий был.
Он там был 20 лет. Nicko McBrain написал в Мэйдене одну песню,Ринго Старр в Beatles две. Тоже наёмники?
https://www.youtube.com/watch?v=HAFCr-vE1Qs
король умер. да здравствует король!