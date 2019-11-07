BLIND GUARDIAN готовят к эпичной премьере: «Наслаждайтесь. И будьте готовы. Это только начало»

Остался буквально день до официального выхода эпического полотна BLIND GUARDIAN Legacy Of The Dark Lands, и чем ближе, тем нервознее — как для фанатов, так и, возможно, самих музыкантов: все-таки два десятилетия усилий не должны пройти в формате «скачал — удалил».

В прошлом месяце в эфир пошла основная — и последняя затравка перед полноформатным потоком симфоний, историй и одухотворенных вокализаций: сингл «This Storm». «Шторм придет и изменит нас всех, — обещает Hansi, — он будет беспощадно бушевать до 8 ноября, пока не окажутся раскрыты все секреты Темных Земель.

В 1997 году мы сочинили эту композицию, начав с нею путь в мир саундтреков. Аранжировки и мелодия с тех пор не менялись, и, прослушав данную тему, вы сможете познать исток большого увлекательного проекта. Как нам кажется, «This Storm» демонстрирует убедительный метал-подход к области классической саундтрековой музыки, и он во многом поменял наше творческое восприятие. Наслаждайтесь. И будьте готовы. Это только начало».