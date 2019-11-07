BLIND GUARDIAN готовят к эпичной премьере: «Наслаждайтесь. И будьте готовы. Это только начало»

Остался буквально день до официального выхода эпического полотна BLIND GUARDIAN Legacy Of The Dark Lands, и чем ближе, тем нервознее — как для фанатов, так и, возможно, самих музыкантов: все-таки два десятилетия усилий не должны пройти в формате «скачал — удалил».

BLIND GUARDIAN TWILIGHT ORCHESTRAВ прошлом месяце в эфир пошла основная — и последняя затравка перед полноформатным потоком симфоний, историй и одухотворенных вокализаций: сингл «This Storm». «Шторм придет и изменит нас всех, — обещает Hansi, — он будет беспощадно бушевать до 8 ноября, пока не окажутся раскрыты все секреты Темных Земель.

В 1997 году мы сочинили эту композицию, начав с нею путь в мир саундтреков. Аранжировки и мелодия с тех пор не менялись, и, прослушав данную тему, вы сможете познать исток большого увлекательного проекта. Как нам кажется, «This Storm» демонстрирует убедительный метал-подход к области классической саундтрековой музыки, и он во многом поменял наше творческое восприятие. Наслаждайтесь. И будьте готовы. Это только начало».

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 259

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги:

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Тварь 07.11.2019 в 10:41

    В жопу эту нудную тухлую хмурь.
    Группа сдохла с уходом Томена.

    >>>
  2. Влад 07.11.2019 в 15:18

    Тварь написал(а):
    В жопу эту нудную тухлую хмурь.
    Группа сдохла с уходом Томена.
    Этот гражданин не причастен к написанию музыки насколько мне известно. Просто наёмный рабочий был.

    >>>
  3. Артём 07.11.2019 в 17:15

    Не совсем понятно, кому это всё нужно, кроме самих музыкантов? Скучно же.
    На альбоме A Night at the Opera был сделан первый шаг — запредельно увеличена и выведена на первый план симфоническая составляющая. И публика в целом не очень хорошо восприняла такой ход. Тогда группа пошла еще дальше — тяжелая, металлическая составляющая теперь выброшена полностью.

    >>>
  4. 666 07.11.2019 в 18:16

    Влад написал(а):
    Просто наёмный рабочий был.
    Игравший в группет 20 лет?)

    >>>
  5. Ad Noctum 07.11.2019 в 19:14

    quote: «В 1997 году мы сочинили эту композицию, начав с нею путь в мир саундтреков.»

    А вот и да, кстати. Мне показалась, что представленная композиция была бы уместна на «Nightfall…», если бы его записывали «по-богатому», вместо этих коротеньких бюджетных интерлюдий а-ля «The Minstrel» или «Out of the Water». Но то интерлюдии, а целый альбом такого пафосного скучного говна будет утомителен. Так что для пацанского альбома нужны всякие разные «Into the Storm», «Mirror, Mirror» и «When Sorrow Sang».
    После «Nightfall…» не не воспринимаю Блайндов категорически, а самыми ебовыми были первые два альбома, с незатейливой спидухой.There must be a sign for the Guardian of the Blind!

    >>>
  6. Crow 07.11.2019 в 20:40

    Влад написал(а):
    Этот гражданин не причастен к написанию музыки насколько мне известно. Просто наёмный рабочий был.

    Он там был 20 лет. Nicko McBrain написал в Мэйдене одну песню,Ринго Старр в Beatles две. Тоже наёмники?

    >>>
  7. Dave "the rudy" 07.11.2019 в 23:26

    https://www.youtube.com/watch?v=HAFCr-vE1Qs
    король умер. да здравствует король!

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Не дожил до реюниона. Умер бас-гитарист MERCYFUL FATE Timi Hansen

Еще одна легендарная личность. Еще одна великая история завершилась на исходе 2019-го. 4 ноября умер Timi Hansen, совсем недавно отметивший 61-летие, - бас-гитарист MERCYFUL FATE и, на начальных этапах, KING DIAMOND. О...

Close