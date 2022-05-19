BLIND GUARDIAN выпускают альбом «The God Machine»: «В нем полно моментов для хайротряски»Блог
Помните видео BLIND GUARDIAN «Deliver Us From Evil»? Так вот наконец подоспели новости по альбому. Он выйдет в сентябре, будет называться The God Machine, и к прослушиванию доступна еще одна тема, «Secrets Of The American Gods» (см. ниже; плюс, кому интересно, концертная версия «Violent Shadows», записанная на как бы Вакене в 2020-м).
Kürsch: «Новый материал BLIND GUARDIAN — самый интенсивный, насыщенный альбом, над которым мы работали с давних-предавних времен. Он напоминает поездку на «американских горках». Во всех отношениях. В нем полно моментов для хайротряски — даже больше, чем предполагал я сам. Ну и также типичных для BG сюрпризоносных элементов.
Мне по-настоящему любопытно, что скажут люди об этом релизе. Лично я считаю, что он получился очень удачным. И удивит многих.
Работа над композициями велась в основном в период короны, но тем не менее, вы ощутите в песнях немало злости, сырой, дикой энергии — наравне с заводными и позитивными настроениями».
Треклист «The God Machine»
01. Deliver Us From Evil (5:22)
02. Damnation (5:21)
03. Secrets Of The American Gods (7:29)
04. Violent Shadows (4:18)
05. Life Beyond The Spheres (6:03)
06. Architects Of Doom (6:21)
07. Let It Be No More (4:49)
08. Blood Of The Elves (4:38)
09. Destiny (6:47)
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 38
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BLIND GUARDIAN выпускают альбом «The God Machine»: «В нем полно моментов для хайротряски»
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