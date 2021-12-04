attachment blind guardian
04.12.2021

BLIND GUARDIAN бодрятся: смотрим студийный клип на новую тему «Deliver Us From Evil»

Новинки и новости

BLIND GUARDIAN решили не оставлять уходящий год без подарков и выпустили сингл «Deliver Us From Evil», который станет частью альбома… пока никак не названного альбома, анонсированного на сентябрь 2022 года. Песня сопровождается студийной видеозаписью, на которой ветераны всеми силами демонстрируют, до какой степени они еще бодры, горячи и способы играть зажигательный хэви-метал.

Выглядит все это, честно говоря, слишком уж нарочито — настолько же, насколько, с сугубо немецким тщанием, вылизан звук песни. Однако ж песня сама недурна. Не грандиозно, не хит, однако ж уверенный крепыш в стопроцентно знакомой штамповке BLIND GUARDIAN. К прослушиванию всячески рекомендовано!

Количество просмотров: 60

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *