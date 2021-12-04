04.12.2021
BLIND GUARDIAN бодрятся: смотрим студийный клип на новую тему «Deliver Us From Evil»Новинки и новости
BLIND GUARDIAN решили не оставлять уходящий год без подарков и выпустили сингл «Deliver Us From Evil», который станет частью альбома… пока никак не названного альбома, анонсированного на сентябрь 2022 года. Песня сопровождается студийной видеозаписью, на которой ветераны всеми силами демонстрируют, до какой степени они еще бодры, горячи и способы играть зажигательный хэви-метал.
Выглядит все это, честно говоря, слишком уж нарочито — настолько же, насколько, с сугубо немецким тщанием, вылизан звук песни. Однако ж песня сама недурна. Не грандиозно, не хит, однако ж уверенный крепыш в стопроцентно знакомой штамповке BLIND GUARDIAN. К прослушиванию всячески рекомендовано!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 60
Читайте также:
- Свежак дня: GOJIRA, ANAAL NATHRAKH, BLIND GUARDIAN, SOLSTAFIR
- BLIND GUARDIAN готовят к эпичной премьере: «Наслаждайтесь. И будьте готовы. Это только начало»
- BLIND GUARDIAN закончили оркестровый альбом. «Невероятно, что грандиозный проект последних 20 лет наконец завершен!»
- BLIND GUARDIAN: сумерки богов, зеркала и летний концерт в Минске
- BLIND GUARDIAN пишут оркестровый альбом и уходят со сцены. На несколько лет
- BLIND GUARDIAN: Концерт в Киеве
- Рецензия: BLIND GUARDIAN
Обновления
-
Репортаж: концерт SWALLOW THE SUN, ABIGAIL WILLIAMS, WILDERUN в Атланте
-
Новая тенденция: музыканты переносят туры на 2023-й год. Проскочив 2022-й
-
Цитата. Peter Tägtgren: «Я живу вдали от людей, потому пока вакцинироваться не буду»
-
Именной унитаз Ларса Ульриха (фото, которые лучше не видеть)
-
LUCIFUGUM выпустили «Anaphora lithu actinism». «26 лет вдали от трендов, хайпа и прочего человеческого дерьма»
-
Номинанты на Грэмми 2022 в метал-категории. Наконец-то нормальные группы?..
-
ТОП-5 на все времена. Виталий ‘Larv’ Белобрицкий (PSILOCYBE LARVAE)
-
Экзотический метал: смотрим клип индийской группы BLOODYWOOD
-
George «Corpsegrinder» Fisher из CANNIBAL CORPSE анонсировал сольный альбом
-
Anders Friden из IN FLAMES запустил новый проект IF ANYTHING, SUSPICIOUS
Комментарии
- Gerber: Ну, шо, опять альбом года?)
- Дмитрий: Железобетонное качество)
- Дед Аким: Три великолепные симфоник-метал группы с красавицами на вокале: Delain, Leaves’ Eyes, Coronatus Выписка из…
- Pat: Да он всего лишь мочит волосы перед концертом)
- Писюн с глазами: Если перестать мыть голову, ничего хорошего не выйдет. Вы будто перенесетесь в Средневековье….
- Дед Аким: «Sex & Drugs & Rock & Roll» , также море пива и виски, это про них, сейчас конечно не так, но в…
- Antonarchus: из-за повсеместного скрима музыку вообще не слышно. им бы с CoF брать пример как всё адекватно записывать
- Зеля: Очень душевно написано! Альбом, кстати, понравился даже больше предыдущего.
- Любитель Ларвэев: Писюн с глазами написал(а): Дорз переоценен, Депеши скучные, Лярва неинтересная. Один я тут…
- Еремей Трубадур: Он должен был сказать: «я нимагу атветить»
- 218: Анастасия, мне непонятна ваша логика: клоуны высрались — вы тут как тут. Вышел мощнейший альбом Blackdeath…
- nikolass: Виктор написал(а): nikolass написал(а): Всё дело в том ,что о его мнении на этот счёт хотя бы спросили. А…
- Madge: Моя любимая группа Mötley Crüe тоже переносит уже 2 года. Для них это был бы вообще первый тур с 2015го….
Добавить комментарий