BLIND GUARDIAN закончили оркестровый альбом. «Невероятно, что грандиозный проект последних 20 лет наконец завершен!»

Не только DEMONS & WIZARDS окажутся в этом году на немецких радарах: в ноябре 2019-го BLIND GUARDIAN, под расширенным именем BLIND GUARDIAN’S TWILIGHT ORCHESTRA, собираются представить The Legacy Of The Dark Lands — плод своих симфонических трудов последних 20 лет. Еще в 2012-м, подвязывая с турне ради этого релиза, музыканты говорили, мол, «осталось чуть-чуть» — но, очевидно, «чуть-чуть» затянулось. Зато теперь, имея в распоряжении тизер, можно поверить: финал близок.

«Невероятно, что грандиозный проект последних 20 лет наконец завершен, — радуется Hansi Kürsch, — я просто счастлив. И крайне доволен полученным результатом. Каждый трек этого релиза раскрывает собственные красочные миры, рассказывает свою особенную историю. С The Legacy Of The Dark Lands наша самая самая амбициозная творческая мечта наконец стала реальностью».

В течение последних пяти лет работа над музыкой шла одновременно с развитием сюжета книги немецкого фантаста Markus Heitz: его роман «Die Dunklen Lande», изданный 1 марта, по сути, является приквелом к альбому «блайндов». Исторический период повествования обоих произведений — Тридцатилетняя война. Главный герой — таинственный наемник по имени Nicolas: часть его истории рассказывает в своей книге Markus, а остальное — BLIND GUARDIAN’S TWILIGHT ORCHESTRA. В ноябре.