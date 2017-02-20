Фото: АДАРВІРОГ, РОКАШ, PLEMЯ, SAKRAMANT, ALFAR, ОМУТ

АДАРВІРОГ, РОКАШ, PLEMЯ, SAKRAMANT, ALFAR, ОМУТ
71 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)
(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Рассказ о «Лютам фэсце» тут.
71 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)
(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Рассказ о «Лютам фэсце» тут.
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Теги: Alfar, Plemя, Rokash, Sakramant, Адарвірог, обзоры концертов, Омут
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На второй подряд концертный день в "Брюгге" я вошла в практически фестивальный режим, и два стилистически разных мероприятия слились в сознании в одно большое и длинное. При этом надо признать: на было...
О, оказывается в Plemя девушка за барабанами? Огонь!