«Спаси кота — послушай белорусский метал!» SAKRAMANT, РОКАШ, DYMNA LOTVA, АДАРВIРОГ в формате «фолькотиков»

Учитывая обилие мероприятий в Минске и окрестностях, анонсированных на первый день осени, Hornbreaking Promo сделали решительный ход котом конем, ударив металиста сразу по двум больным местам. Затронув, во-первых, накопившийся за лето концертный голод, во-вторых, всепоглощающую любовь к котикам, собачкам, хомячкам, рыбкам, паучкам и всему прочему, что не является человеком. «Я считаю, котики и собачки гораздо лучше людей», — скажет своим похоронным голосом в конце выступления вокалистка DYMNA LOTVA Екатерина, и все с ней радостно согласятся. Мизантропия и котики. Мимими.

В общем, первосентябрьский концерт был благотворительным — и представители Общественного объединения защиты животных «Эгида», а также приюта «Домик Спасенных Душ» благодаря организаторам, музыкантам и слушателям собрали энную (неплохую) сумму денег, а также пакетики еды, таблетки для зверушек и т.д.

Благородный почин оказался успешным: зал был полон, позитивен, взбудоражен и, кажется, готов отрываться еще пару часов. Но не пришлось: SAKRAMANT отыграли ровно до девяти, и даже не смогли остаться на бис. Так что всем, кто жаждал продолжения, пришлось после концерта отправляться куда-то еще… тем более, что пиво в «Брюгге» закончилось задолго до финала мероприятия.

Форматом гига оказался не то чтобы фолк (к счастью, ибо на пятом часу фолк-дуделок обычно начинает болеть голова) — он был разнопланов, разнообразен по стилистике и настрою. От бодрого рока РОКАШ — в уныние DYMNA LOTVA. От энергичных плясок и рэпа АДАРВIРОГ — в сочный угар SAKRAMANT.

Именно последние, с отлаженным светом, фирменной фоновой видеозаставкой и плотным, жгучим, танцевально-бронебойным звуком, выдали самый эффектный сет вечера. Несмотря на вынужденную составную замену (гитарист группы Денис получил травму и был спешно заменен вездесущим Александром Синичкиным из MASSENHINRICHTUNG), группа смотрелась четко, жестко, сыгранно и монолитно, настойчиво раздавая направо и налево «чортавы скарбы», заводя толпу в хороводы и слэм.

«Мужны волат Паганяйла», «Каралеўская» из хитового наследия LITVINTROLL, прозвучавшая с «ин экстремо-раммштайновским» напором, кавер PET SHOP BOYS «It’s A Sin» — выступление команды было коротким, но убедительно-ярким, с истинно таким хэдлайнерским лоском. Новый вокалист вписался отлично, оттенив песни группы выразительным скримом, — научить бы его еще общению с публикой (не мямлить названия треков хотя б в перерывах), было бы вообще идеально.

Впервые за историю минских выступлений мне категорически — не считая скомканного первого трека — понравились DYMNA LOTVA. Точнее, выступали-то они интересно всегда (у Нокт харизмы, драматичности и желания впечатлить не отнять) — но музыкально группа казалась несколько простоватой, лишенной изысков. За последний год они, однако, сыгрались и оперились, выведя проникновенно-трагичную и сердцещипательную формулу на стыке дума с пост-блэком, разработав любопытные аранжировочные ходы и вокальные сочетания.

Про мужской чистый вживую комплиментов сказать не могу (парень вокалистки Макс спел на концерте довольно посредственно), однако сама Нокт, варьировавшая чистый вокал с призрачно-русалочьим трепетанием да надрывным скримом, составляла обворожительный дуэт с сочным гроулом гитариста Никиты. Этакие «красавица и чудовище» в новом прочтении, в котором красавица достаточно чудовищна, чтобы, зловеще вереща, затащить в болотные топи и, надругавшись, бросить поверх сомкнувшейся трясины веночек, спев на прощанье печальную народную песню про «трудна, нудна на сэрдуньку». Иными словами, душевный, милый, атмосферный сет — один из лучших за вечер.

Хотя… говоря «лучших», пожалуй, не скажу, кто был хуже. РОКАШ — известный знак качества, группа просто не способна выступать плохо (хотя в этот раз с середины выступления голос Полины как-то подсел). А ватага АДАРВIРОГ разжигает на сцене такое пекло, что чертям в аду, вероятно, чрезвычайно завидно.

Некоторое время назад в группе также серьезно сменился состав. И, с набором музыкантов, немного поменялся и звук: меньше фолка, больше гитар, плотности, интенсивности — крепко спрессованный ком, пронизанный скрипкой, виолончелью, мандолиной, множеством голосов, стилевых отголосков, фэнтезийными историями, преданиями, темпераментностью и духом вечного праздника, бешено вращался по «Брюгге», подхватывая своим неудержимым вихрем публику в оголтелость и танцы.

АДАРВIРОГ — замечательная концертная банда; проникнувшись их оглушительной позитивностью, хочется не только спасать котов, но и верить, что осень — это только начало. Как полезных дел, так и насыщенного сезона. Открытого первого сентября под вывеской «folk-meowtal».

..Фоторепортаж же, как оно было, смотрим вот тут!