«Люты Фэст» в Минске. Массовый и позитивный

На второй подряд концертный день в «Брюгге» я вошла в практически фестивальный режим, и два стилистически разных мероприятия слились в сознании в одно большое и длинное. При этом надо признать: на панках в субботу было на порядок веселее и угарнее; зато «Люты фэст», собравший цвет фолк-метала и не только, получился куда более массовым и разноплановым. От задорного и безбашенного шоу АДАРВІРОГ, энергичнейшего сета SAKRAMANT и ритуальных плясок PLEMЯ до традиционно солидных РОКАШ, минималистично-суровых ALFAR и широкого душой, аки река по весне, ОМУТа. Лютовать никто, правда, не лютовал. Все прошло мирно и радостно.

Больше всего понравились, наверное, SAKRAMANT: несмотря на то, что «вторую половину» распавшихся LITVINTROLL вживую я пока что не видела и сравнить не могу, не покидало стойкое ощущение, что дух «того самого тролля» в полной своей, практически первозданной манере сохранился именно в SAKRAMANT. Те же истории о сказочных персонажах, та же энергичность подачи, похожие музыкальные ходы, похожие визуальные решения — в общем, там, где со сцены соступила «Чорная панна», через год появились «Русалка» и «Бона».

Мягкую преемственность дополнительно подчеркнула песня «Karaleuskaja», вживую, казалось, обретшая новую мощь и объем. Выступали парни собранно-слаженно, своей убийственной самоотдачей, качающим задором сшибали с ног — и именно под их небольшой, но емкий сет танцпол завелся в самом своем «лютом» расколбасе за вечер. И именно после SAKRAMANT четвертая часть зала почему-то уйдет.

Единственное, что несколько озадачило в целом блестящем шоу — чудовищный акцент вокалиста на кавере «It’s A Sin». Сам по себе выбор темы неплох (хотя у GRAVEWORM было забористей), но петь на английском как на белорусском… ну хз, режет все-таки ухо. Хотя плясать весело.

А вот ALFAR — вторая после SAKRAMANT группа, с творчеством которой доселе была знакома лишь по студийникам, — вживую не покатила. «Амонамарт по-белорусски», отстраивавшийся дольше всех в этот вечер и выдавший самый эффектный и эпичный старт шоу, в симпатичном квартет-составе с прикидами и боевым раскрасом а-ля ENSIFERUM, получился хуже, чем ожидалось. Лидер и автор проекта Дмитрий Пинчук не очень уверенно держался на сцене, его фронтменские выпады выглядели неестественно и натянуто. Вокал вживую также суховат и негибок: несмотря на помощь от Яна, сочного, сильного голоса ALFAR’у таки не хватало. А ведь в мелодэзе фактор это необходимый.

PLEMЯ… как обычно, смотреть было интересней, чем слушать. Безусловно, и концептуально, и жанрово команда оригинальна для наших краев, однако вижу их уже раз, наверное, четвертый, и, в четвертый раз восхищаясь великолепной картинкой, «хищническими» масками, трайбл-аксессуарами и прессом вокалиста, ни одной песни так в памяти и не уношу. Разве что, может, «Тотем». Но тоже не хит. Сделаем еще попытку в следующий понедельник.

Siarhei «petrowitch» Hahulin: «АДАРВІРОГ отыграли короткий сет ровно за месяц до презентации дебютного альбома. Сложный инструментальный состав, в котором присутствуют дуда, лира, скрипка и т.д., звучал не очень разборчиво, но это с лихвой компенсировалось напором и энергичной подачей. Чувствуется, что играют ребята от души, вкладывая энергию и смысл в каждое слово в своих песнях. Что любопытно, уже имеется у них и армия поклонников: текста пелись залом, был в наличии даже тематический транспарант».

РОКАШ, едва не лишившиеся клавишника, выступали в этот раз без особого огонька — как будто откатывая некую обязательную программу и не особенно получая от нее удовольствие. Впрочем, вокалистка Полина не так давно родила — и, вероятно, пока не готова вернуться на сцену со всей своей легкостью и горячностью. Хотя пела по-прежнему волшебно.

Девушки-вокалистки в этот вечер вообще не давали форы мужчинам: и у Полины, и у Эльвиры из ОМУТа голоса совершенно узнаваемые, фантастические, продолжающие звучать в закоулках души спустя долгие часы после завершения шоу. «Сьпявааай, зямляяя», — ах, ОМУТ затягивал и журчал водоворотами танцев. Очень хорошая, динамичная, яркая, гармоничная группа, одинаково заводная и фолк, и метал-составляющей. Излучающая тепло, позитивность и оптимизм. Они играли на «Лютом фесте» последними — скрашивая мысли о том, что выходные закончились, фестивалить пора прекращать, и вообще надо как-то прийти в себя. Хотя… быть может, и не надо? Потому что в голове все еще переливаются заманчиво душевные мелодии ОМУТа, и про пиво, и про гусей, и особенно вот это вот…

«Спявай, зямля,

А птушкі падхопяць!

Пяе рака –

Чароўны спеў выводзіць»…

ЗЫ. Полный фоторепортаж смотрим тут!