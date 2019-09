Вокалист HAMMERFALL Joacim Cans: «В 1997 ‘heavy metal’ было бранным словом»

В августе HAMMERFALL выпустили альбом Dominion — и, дослушав его наконец до конца, могу сказать лишь одно: курилки живы. И до сих пор гнут свою линию, где-то спотыкаясь, где-то скатываясь в самоплагиат, где-то утяжеляясь до ACCEPT’оподобного звука, где-то впадая в сентиментальность (что у них, в общем, было так или иначе на каждом релизе) — но при этом сохраняя и былой задор, и костяк коллектива, и узнаваемые вокальные высоты, которые 49-летний Joacim Cans по-прежнему берет с мальчишеской звонкостью. Во всяком случае, в записи. (Вживую HAMMERFALL не видела, но судя по лайвам, поет он действительно хорошо.)

С другой стороны, есть ощущение, что группа, штампующая на автопилоте альбом за альбомом, сегодня может быть интересна лишь давним фанатам. Которые любят именно этот голос. Эти гитары. Узнаваемую мелодичную эпичность и залихватские рефрены типа «Asgard must fall / To be born again / Rise above all / Bloodline’s true domain». Услышав HAMMERFALL однажды, ты ни с кем их не спутаешь.

«HAMMERFALL «выстрелил», так как 1997-м никто не ожидал альбома вроде Glory To The Brave, — рассуждает Joacim Cans, — это был период, когда про мелодичный хэви-метал почти забыли. Это было бранное слово. В течение 90-х мне все время приходилось защищаться. Вокруг спрашивали: «Почему б вам не играть музыку, которую люди хотели бы слышать?» А я отвечал, мол, играю лишь то, что хочу. Это и есть суть хэви-метала. Иди на стук собственных барабанов. А потом… сцену накрыла хэви-метал волна.

Мы распахнули массу дверей в конце 90-х, и внезапно каждый лейбл мира захотел собственный HAMMERFALL. Рынок заполонили группы, которые хотели звучать, как GAMMA RAY, и которые фактически копировали эту команду. Вокруг было столько клонов, что жанр практически загнулся. Народ до смерти наелся продуктами так называемой «power metal волны»; и я, если честно, также ее не переносил на дух. Кстати, никогда не считал HAMMERFALL пауэр-группой: мы играем традиционный хэви. И сейчас, 22 года спустя, нас по-прежнему слушают, с нами считаются; HAMMERFALL — группа, о которой говорят. Двадцать два года. На мой взгляд, 2019-й хорош в плане метала. Жанр чувствует себя отлично, и появились команды, которые возьмут лидерский флаг в свои руки, когда умрут динозавры».