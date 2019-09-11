Вокалист HAMMERFALL Joacim Cans: «В 1997 ‘heavy metal’ было бранным словом»

В августе HAMMERFALL выпустили альбом Dominion — и, дослушав его наконец до конца, могу сказать лишь одно: курилки живы. И до сих пор гнут свою линию, где-то спотыкаясь, где-то скатываясь в самоплагиат, где-то утяжеляясь до ACCEPT’оподобного звука, где-то впадая в сентиментальность (что у них, в общем, было так или иначе на каждом релизе) — но при этом сохраняя и былой задор, и костяк коллектива, и узнаваемые вокальные высоты, которые 49-летний Joacim Cans по-прежнему берет с мальчишеской звонкостью. Во всяком случае, в записи. (Вживую HAMMERFALL не видела, но судя по лайвам, поет он действительно хорошо.)

Joacim CansС другой стороны, есть ощущение, что группа, штампующая на автопилоте альбом за альбомом, сегодня может быть интересна лишь давним фанатам. Которые любят именно этот голос. Эти гитары. Узнаваемую мелодичную эпичность и залихватские рефрены типа «Asgard must fall / To be born again / Rise above all / Bloodline’s true domain». Услышав HAMMERFALL однажды, ты ни с кем их не спутаешь.

«HAMMERFALL «выстрелил», так как 1997-м никто не ожидал альбома вроде Glory To The Brave, — рассуждает Joacim Cans, — это был период, когда про мелодичный хэви-метал почти забыли. Это было бранное слово. В течение 90-х мне все время приходилось защищаться. Вокруг спрашивали: «Почему б вам не играть музыку, которую люди хотели бы слышать?» А я отвечал, мол, играю лишь то, что хочу. Это и есть суть хэви-метала. Иди на стук собственных барабанов. А потом… сцену накрыла хэви-метал волна.

Мы распахнули массу дверей в конце 90-х, и внезапно каждый лейбл мира захотел собственный HAMMERFALL. Рынок заполонили группы, которые хотели звучать, как GAMMA RAY, и которые фактически копировали эту команду. Вокруг было столько клонов, что жанр практически загнулся. Народ до смерти наелся продуктами так называемой «power metal волны»; и я, если честно, также ее не переносил на дух. Кстати, никогда не считал HAMMERFALL пауэр-группой: мы играем традиционный хэви. И сейчас, 22 года спустя, нас по-прежнему слушают, с нами считаются; HAMMERFALL — группа, о которой говорят. Двадцать два года. На мой взгляд, 2019-й хорош в плане метала. Жанр чувствует себя отлично, и появились команды, которые возьмут лидерский флаг в свои руки, когда умрут динозавры».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. DimaCar 12.09.2019 в 00:47

    Это далеко не первый хеви-метал коллектив, который был высосан из пальца… какой уж там Gamma Ray…

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