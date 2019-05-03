HAMMERFALL: здесь куют шведский рок

Не знаю, многим ли интересно, но в августе хэви-метал группа HAMMERFALL собирается выпустить одиннадцатый альбом под названием Dominion. И сингл с бодрящим названием «(We Make) Sweden Rock» доступен к прослушиванию прямо сейчас.

«Это гимн-трибьют славному шведскому хардрок и метал-движению, текст которого содержит отсылки к разным группам и песням. Заразительно-цепкие риффы и очаровательная мелодия сделают эту песню хитом на будущих шоу HAMMERFALL. Мы считаем, без шведского рока и метала, групп вроде HEAVY LOAD, AT THE GATES, а также Yngwie Malmsteen, мир был бы довольно унылым местом».

, рубрика(и): Быстрые новости

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