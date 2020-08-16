Совсем не блэк-метал: Антарктис из VIETAH презентовал проект ДРЕМУЧИЙ ДОМ

Совсем не блэк-метал: Антарктис из VIETAH презентовал проект ДРЕМУЧИЙ ДОМНовинки и новости
В нашем прошлогоднем интервью с Антарктисом из беларуской блэк-метал группы VIETAH заходила речь про его акустический проект ДРЕМУЧИЙ ДОМ — и вот, наконец, пару дней назад, в разгар августовских событий, была презентована тема «Ветреный Апрель». Которая… сразу напомнила ГрОб.
Из пресс-релиза: «Вне всяких четырех стен самовыражения, ДРЕМУЧИЙ ДОМ рядится во все актуальные противоположности. Раскачиваясь от темного к светлому — и порой обратно. Сурово, естественно, в меру небрежно и напряженно просто. Пока в ДРЕМУЧЕМ ДОМЕ долго запрягали, подросло порядка 30 песен. И если ты хранишь бдительность зверя, в свое время будешь находить их под всеми деревьями цифрового леса. Присоединяйся, коль опутан соцсетями».
А теперь оцените сами.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 172
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6 комментариев
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Дайте ему уже кто нибудь феназепаму.
ya_mamma написал(а):
Дайте ему уже кто нибудь феназепаму.
И все пойдет по плаааану….
Два вопроса: с каких пор ветах играет блэк-метал и в каком месте это творение похоже на Гражданскую Оборону? По подходу к лирике ноль общего, по музыке, как бы, тоже.
КисаВоробьянинов написал(а):
Два вопроса: с каких пор ветах играет блэк-метал и в каком месте это творение похоже на Гражданскую Оборону? По подходу к лирике ноль общего, по музыке, как бы, тоже.
Манерой исполнения напомнило, но без летовской нарочитой грязи, конечно.
А что Ветах играет, если не атмосферик блэк, готик-рок? https://www.youtube.com/watch?v=1KaDHqnr_AY
и в каком месте это не Летов, и в каком месте Vietah не атмосферик блэк…
А чё не Калинов Мост, накурившийся корейской травы ?