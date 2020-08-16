16.08.2020

Совсем не блэк-метал: Антарктис из VIETAH презентовал проект ДРЕМУЧИЙ ДОМ

Новинки и новости

В нашем прошлогоднем интервью с Антарктисом из беларуской блэк-метал группы VIETAH заходила речь про его акустический проект ДРЕМУЧИЙ ДОМ — и вот, наконец, пару дней назад, в разгар августовских событий, была презентована тема «Ветреный Апрель». Которая… сразу напомнила ГрОб.

Из пресс-релиза: «Вне всяких четырех стен самовыражения, ДРЕМУЧИЙ ДОМ рядится во все актуальные противоположности. Раскачиваясь от темного к светлому — и порой обратно. Сурово, естественно, в меру небрежно и напряженно просто. Пока в ДРЕМУЧЕМ ДОМЕ долго запрягали, подросло порядка 30 песен. И если ты хранишь бдительность зверя, в свое время будешь находить их под всеми деревьями цифрового леса. Присоединяйся, коль опутан соцсетями».

А теперь оцените сами.

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6 комментариев

  • ya_mamma написал(а):

    Дайте ему уже кто нибудь феназепаму.

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  • Зануда написал(а):

    ya_mamma написал(а):
    Дайте ему уже кто нибудь феназепаму.

    И все пойдет по плаааану….

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  • КисаВоробьянинов написал(а):

    Два вопроса: с каких пор ветах играет блэк-метал и в каком месте это творение похоже на Гражданскую Оборону? По подходу к лирике ноль общего, по музыке, как бы, тоже.

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  • Anastasiya написал(а):

    КисаВоробьянинов написал(а):
    Два вопроса: с каких пор ветах играет блэк-метал и в каком месте это творение похоже на Гражданскую Оборону? По подходу к лирике ноль общего, по музыке, как бы, тоже.

    Манерой исполнения напомнило, но без летовской нарочитой грязи, конечно.
    А что Ветах играет, если не атмосферик блэк, готик-рок? https://www.youtube.com/watch?v=1KaDHqnr_AY

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  • ukko написал(а):

    и в каком месте это не Летов, и в каком месте Vietah не атмосферик блэк…

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  • послушник написал(а):

    А чё не Калинов Мост, накурившийся корейской травы ?

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