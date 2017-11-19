Спаси и сохрани. Блэкушный фестиваль «Восені Ратаўнікі», часть вторая

В этом году команда спасателей осени подросла до площадки поболей: фестиваль «Восені Ратаўнікі II» арендовал RE:Public, и, судя по количеству собравшихся (не аншлаг, конечно, но довольно прилично; здорово было видеть в зале столько знакомых!), решение это было оправданным. Трудно сказать, как повлияла на посещаемость смена лайнапа: с одной стороны, многим хотелось услышать KHORS; с другой, скандал — это все же пиар, а украинская «скорая помощь» в размалеванных лицах RAVENTALE не только не пострадала в страшной Беларуси, но и отыграла один из лучших сетов за вечер, привезя свою восхитительную звездную россыпь из Planetarium.

Несколько озадачило раннее начало мероприятия: 4 часа (это, что утренник? — спрашивали люди с опухшими после пятницы лицами, едва успевая на распитие в «елки»). Но, очевидно, иных вариантов не оказалось: в 23.00 в «Репаблике» назначен дьявольский ретро-дэнс 90-х, поэтому металисты, как зайки, должны покинуть помещение к десяти. Чтобы успеть убрать с танцпола осколки бокалов и волосы, а также окропить помещение святыми водами. Ну теоретически. На практике же 6 команд — и, несмотря на все попытки уложиться в регламент, MASSENHINRICHTUNG бесцеремонно обрубают на самом интересном месте, включая при этом AC/DC и как бы намекая. Спасибо хоть, не «иванушек».

Второй досадный нюанс: самая выразительная, театрально-постановочная, суицидально-зрелищная команда вечера, DYMNA LOTVA, как обычно, выступала в начале. И, как обычно, многие ее пропустили — а ведь специально для «ратауников» вокалистка Nokt ночами шила свой новый саван; специально был выписан из Грузии вокалист несравненных шизофреников PSYCHONAUT 4 Граф; эксклюзивно игрался один из самых отчаянных треков небольшой пока дискографии команды «Самотны Чалавечы Голас»… но услышали его, к сожалению, не все. А кто услышал/увидел, тот до конца концерта твердил, будто заклятие: нельзя, нельзя было ставить DYMNA LOTVA как «открывашку». DYMNA LOTVA — это уже, знаете ли, петелька. Так что давайте уж, по рангу, в конце. С причитаниями.

В сугубо имхо-порядке также отмечу: без эстонской группы THOU SHELL OF DEATH фест бы не потерял ничего. Этот атмосферик блэк/эмбиент коллектив, чертовски отлично отколбасивший в Минске в 2015-м, полгода назад в Вильнюсе уже выглядел необязательно и водянисто. На осенних же спасателях эстонцы смотрелись откровенно уныло. Отбросив балахонно-висельнический имидж вкупе с музыкальными экспериментами (к примеру, группа некогда выступала со струнными), с годами они ушли в невнятную минималистичную репетативную хипстоту, которая лопалась, аки мыльный мутный пузырь, при всякой попытке вслушаться и разобрать, что же происходит на сцене.

..И кстати об имидже. Разово спустившись на землю, Antarctis из VIETAH внял критике и снова обрел паучьи ходули, вознесся своим иссушенным телом над залом. Увлекаясь, он укладывал на плечах колючую микрофонную стойку-косу аки крест. Он был грозен, костляв, безумен и громок; у басиста из капюшона свисала длинная белая марля (новый тренд капюшоновой моды?); белорусская нажористая чернь, густо изливаясь со сцены, хлестала по векам. Звучали VIETAH жестко, блэкушно — на сей раз скорее напористо, чем атмосферно.

Отдельно порадовал мерч-столик от группы: майки с фирмовым дизайном (лесной Волат спереди; стилизованные в букву «V» крылья сзади), сувениры ручной работы от вокалиста, которые сам он дружелюбно и представлял/продавал. К финалу концерта майки VIETAH обильно мелькали по залу. Значит, понравилось!..

Крепкие мужички из VAPOR HIEMIS, с лязгом ворвавшиеся в своем психотичном дискотечно-экстремальным миксе, с волынкой, распевными вокалами, криком и ритмичной агрессией, так часто упоминали слово «зима», что довольно скоро стало понятно: осень спасать тут даже не собираются. «Заклінаю зімой!» — высекали, искря и подбрасывая в пляске, VH, надрываясь в два микрофона, а также попутно презентуя свой последний альбом Miortvaja Нalava. С женским вокалом им красиво помогла Воля Янушкевич из ZDAŃ, и все б хорошо (реально же: очень нестандартный и, одновременно, дико цепляющий материал!), но… увы, гармонично сделать живой вариант электронной чернухи так и не вышло. Звук был не сбалансирован. Многочисленные инструменты то и дело вываливались из пачки — казалось, пихали друг друга, протискиваясь вперед и создавая ощущение хаоса. А ведь, при всей многогранности, в записях VAPOR HIEMIS хаоса нет. Осталось только научиться донести звук концертно.

Как бы показывая, что саунд-проблемы в «Репаблике» не обязательны, упоительно атмосферно отыграли RAVENTALE, и в их сете было все: профессиональная четкость, подача, образность, звук, чувство, головокружительная мелодичность, элегия и музыка черных сфер; музыка, под которую застываешь, обвороженный гитарными переливами, наблюдая со сдавленным восхищением, как загримированные украинские парни скрежещут про новый планетарный порядок. Это было эффектно. Красочно. До мучительности пронзительно. И несмотря на то, что видела группу в Киеве буквально недавно, во время и после выступления RAVENTALE, ощущение не покидало: слушать их хочется долго. Опять. Хоть каждый месяц. Ну и альбом новый отличный, чего уж тут не сказать.

Последними играли MASSENHINRICHTUNG — бас-гитарист группы Антон, проведший в зале весь вечер с друзьями, прилагал нечеловеческие условия, чтобы внезапно не накидаться. Кстати, в составе «масянь» пополнение: драммер Макс, выпавший недавно из обоймы NIGHTSIDE GLANCE (статус и состав который сейчас вообще под вопросом). Также с некоторых пор с группой выступает стройная улыбчивая скрипачка Каролина, праздничные локоны и макияж которой вкупе с коротеньким платьицем наводили на мысль о каком-нибудь выпускном в институте, а также приковывали восхищенные взгляды мужской части публики — из числа тех, кто не мял бока в слэме под истошно-штормовой стафф убийственных «массенов». Скрипка врезалась в стрекочущую гитарно-барабанную вопящую бурю, расплавляя атмосферу драматизмом, накаляя страсти до беспредела .

Ошеломительная подача. Невероятный, бронебойный, лютый и одновременно трагично-прочувствованный материал, слушать который доставляет и дома. Но на концерте — во сто крат убедительней. Жаль вот только, оборвали сет группы на полуслове. Вероятно, чтобы услышать их снова, в 2018-м придется спасти еще одну осень…

Большой концертный фоторепортаж смотрим здесь!!!