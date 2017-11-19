Спаси и сохрани. Блэкушный фестиваль «Восені Ратаўнікі», часть вторая

В этом году команда спасателей осени подросла до площадки поболей: фестиваль «Восені Ратаўнікі II» арендовал RE:Public, и, судя по количеству собравшихся (не аншлаг, конечно, но довольно прилично; здорово было видеть в зале столько знакомых!), решение это было оправданным. Трудно сказать, как повлияла на посещаемость смена лайнапа: с одной стороны, многим хотелось услышать KHORS; с другой, скандал — это все же пиар, а украинская «скорая помощь» в размалеванных лицах RAVENTALE не только не пострадала в страшной Беларуси, но и отыграла один из лучших сетов за вечер, привезя свою восхитительную звездную россыпь из Planetarium.

Несколько озадачило раннее начало мероприятия: 4 часа (это, что утренник? — спрашивали люди с опухшими после пятницы лицами, едва успевая на распитие в «елки»). Но, очевидно, иных вариантов не оказалось: в 23.00 в «Репаблике» назначен дьявольский ретро-дэнс 90-х, поэтому металисты, как зайки, должны покинуть помещение к десяти. Чтобы успеть убрать с танцпола осколки бокалов и волосы, а также окропить помещение святыми водами. Ну теоретически. На практике же 6 команд — и, несмотря на все попытки уложиться в регламент, MASSENHINRICHTUNG бесцеремонно обрубают на самом интересном месте, включая при этом AC/DC и как бы намекая. Спасибо хоть, не «иванушек».

обзоры концертов Vietah Vapor Hiemis Thou Shell Of Death Raventale Massenhinrichtung Dymna Lotva

DYMNA LOTVA

Второй досадный нюанс: самая выразительная, театрально-постановочная, суицидально-зрелищная команда вечера, DYMNA LOTVA, как обычно, выступала в начале. И, как обычно, многие ее пропустили — а ведь специально для «ратауников» вокалистка Nokt ночами шила свой новый саван; специально был выписан из Грузии вокалист несравненных шизофреников PSYCHONAUT 4 Граф; эксклюзивно игрался один из самых отчаянных треков небольшой пока дискографии команды «Самотны Чалавечы Голас»… но услышали его, к сожалению, не все. А кто услышал/увидел, тот до конца концерта твердил, будто заклятие: нельзя, нельзя было ставить DYMNA LOTVA как «открывашку». DYMNA LOTVA — это уже, знаете ли, петелька. Так что давайте уж, по рангу, в конце. С причитаниями.

обзоры концертов Vietah Vapor Hiemis Thou Shell Of Death Raventale Massenhinrichtung Dymna Lotva

THOU SHELL OF DEATH

В сугубо имхо-порядке также отмечу: без эстонской группы THOU SHELL OF DEATH фест бы не потерял ничего. Этот атмосферик блэк/эмбиент коллектив, чертовски отлично отколбасивший в Минске в 2015-м, полгода назад в Вильнюсе уже выглядел необязательно и водянисто. На осенних же спасателях эстонцы смотрелись откровенно уныло. Отбросив балахонно-висельнический имидж вкупе с музыкальными экспериментами (к примеру, группа некогда выступала со струнными), с годами они ушли в невнятную минималистичную репетативную хипстоту, которая лопалась, аки мыльный мутный пузырь, при всякой попытке вслушаться и разобрать, что же происходит на сцене.

обзоры концертов Vietah Vapor Hiemis Thou Shell Of Death Raventale Massenhinrichtung Dymna Lotva

VIETAH

..И кстати об имидже. Разово спустившись на землю, Antarctis из VIETAH внял критике и снова обрел паучьи ходули, вознесся своим иссушенным телом над залом. Увлекаясь, он укладывал на плечах колючую микрофонную стойку-косу аки крест. Он был грозен, костляв, безумен и громок; у басиста из капюшона свисала длинная белая марля (новый тренд капюшоновой моды?); белорусская нажористая чернь, густо изливаясь со сцены, хлестала по векам. Звучали VIETAH жестко, блэкушно — на сей раз скорее напористо, чем атмосферно.

Отдельно порадовал мерч-столик от группы: майки с фирмовым дизайном (лесной Волат спереди; стилизованные в букву «V» крылья сзади), сувениры ручной работы от вокалиста, которые сам он дружелюбно и представлял/продавал. К финалу концерта майки VIETAH обильно мелькали по залу. Значит, понравилось!..

обзоры концертов Vietah Vapor Hiemis Thou Shell Of Death Raventale Massenhinrichtung Dymna Lotva

VAPOR HIEMIS

Крепкие мужички из VAPOR HIEMIS, с лязгом ворвавшиеся в своем психотичном дискотечно-экстремальным миксе, с волынкой, распевными вокалами, криком и ритмичной агрессией, так часто упоминали слово «зима», что довольно скоро стало понятно: осень спасать тут даже не собираются. «Заклінаю зімой!» — высекали, искря и подбрасывая в пляске, VH, надрываясь в два микрофона, а также попутно презентуя свой последний альбом Miortvaja Нalava. С женским вокалом им красиво помогла Воля Янушкевич из ZDAŃ, и все б хорошо (реально же: очень нестандартный и, одновременно, дико цепляющий материал!), но… увы, гармонично сделать живой вариант электронной чернухи так и не вышло. Звук был не сбалансирован. Многочисленные инструменты то и дело вываливались из пачки — казалось, пихали друг друга, протискиваясь вперед и создавая ощущение хаоса. А ведь, при всей многогранности, в записях VAPOR HIEMIS хаоса нет. Осталось только научиться донести звук концертно.

обзоры концертов Vietah Vapor Hiemis Thou Shell Of Death Raventale Massenhinrichtung Dymna Lotva

RAVENTALE

Как бы показывая, что саунд-проблемы в «Репаблике» не обязательны, упоительно атмосферно отыграли RAVENTALE, и в их сете было все: профессиональная четкость, подача, образность, звук, чувство, головокружительная мелодичность, элегия и музыка черных сфер; музыка, под которую застываешь, обвороженный гитарными переливами, наблюдая со сдавленным восхищением, как загримированные украинские парни скрежещут про новый планетарный порядок. Это было эффектно. Красочно. До мучительности пронзительно. И несмотря на то, что видела группу в Киеве буквально недавно, во время и после выступления RAVENTALE, ощущение не покидало: слушать их хочется долго. Опять. Хоть каждый месяц. Ну и альбом новый отличный, чего уж тут не сказать.

обзоры концертов Vietah Vapor Hiemis Thou Shell Of Death Raventale Massenhinrichtung Dymna Lotva

MASSENHINRICHTUNG

Последними играли MASSENHINRICHTUNG — бас-гитарист группы Антон, проведший в зале весь вечер с друзьями, прилагал нечеловеческие условия, чтобы внезапно не накидаться. Кстати, в составе «масянь» пополнение: драммер Макс, выпавший недавно из обоймы NIGHTSIDE GLANCE (статус и состав который сейчас вообще под вопросом). Также с некоторых пор с группой выступает стройная улыбчивая скрипачка Каролина, праздничные локоны и макияж которой вкупе с коротеньким платьицем наводили на мысль о каком-нибудь выпускном в институте, а также приковывали восхищенные взгляды мужской части публики — из числа тех, кто не мял бока в слэме под истошно-штормовой стафф убийственных «массенов». Скрипка врезалась в стрекочущую гитарно-барабанную вопящую бурю, расплавляя атмосферу драматизмом, накаляя страсти до беспредела .

Ошеломительная подача. Невероятный, бронебойный, лютый и одновременно трагично-прочувствованный материал, слушать который доставляет и дома. Но на концерте — во сто крат убедительней. Жаль вот только, оборвали сет группы на полуслове. Вероятно, чтобы услышать их снова, в 2018-м придется спасти еще одну осень…

Большой концертный фоторепортаж смотрим здесь!!!

, рубрика(и): Блог

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