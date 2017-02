Блуждающие тени: VICTIM PATH, HÅN, VIETAH, ENDLESS BATTLE, IMPERIUM DEKADENZ в минском «Брюгге»

«Черная суббота» собрала в «Брюгге» целую кадку друзей и знакомых, жаждавших прикоснуться к темному-вечному и насладиться международной игрой светотени: фестиваль Distant Shadows презентовал группы из Беларуси, Украины, Швейцарии и Германии. Причем в жанровом плане оказался достаточно разнообразен: от скоростного блэк-месилова от ENDLESS BATTLE до болотистой вязкой черни от VIETAH, проникновенного депрессняка VICTIM PATH до меланхоличного и местами едва ли не романтического блэка от хэдлайнеров IMPERIUM DEKADENZ.

Причем любопытно: белорусские команды выглядели и звучали не то чтобы не хуже заезжих, но временами даже интереснее и свежее.

Безрадостная, плотная, густая, чуть ли в дум, гипнотизирующая топь музыки гомельских VIETAH, втаптывающая в трясину, как очумелый Болотник. Тоска, давясь и булькая которой, захлебываешься. Безысходная ярость, от которой кровь замедляется в венах. В прошлом году VIETAH выпустили новый сингл Bielarus — ну и, как обычно, лучше многих прочих озвучили Суть. Единственное, на этот раз разочаровала подача: казалось, выбравшись на приличную сцену, Antarctis в полный рост развернется со своими ходулями и устрашающими постановками. Ан нет. Просто играли. балахоны с капюшонами. Микрофон с деревянным ножом. Статика. Все. Насколько умопомрачительно атмосферно было выступление в «Netto», настолько же просто и безыскусно сейчас. Ну и зря.

Siarhei «petrowitch» Hahulin: «VICTIM PATH играли не мене круто. Открывая концерт, музыканты cтартовали неизменным боевиком «I Beg You Void Take Me Away». В то время, как экс-вокалист коллектива читает рэп, команда неизменно, от концерта к концерту, прогрессирует с новым фронтменом (хотя… если подумать, не очень уже и новым). Группа четко держит марку в подаче материала: блэковые забеги сменяются акустическими переходами с обилием соло-партий гитары и характерным хрипом вокалиста. Картинно смотрится синхронный хэдбэнг. В общем… срочно нужен второй альбом!..»

Украинцы ENDLESS BATTLE мне не понравились. Молотили они, конечно, технично и знатно, однако сложилось впечатление, что парни, не заморачиваясь поиском некой собственной «фишки», просто-напросто отыгрывают некие блэковые стандарты. Быстрый, яростный, оглушительно-шинкующий черный метал, однообразные гимны вселенской Тьме и безграничному Злу. Трафаретно-шаблонно. Мощно. Неинтересно. Хотя именно под эту команду зал подпившего «Брюгге» выдал наиболее впечатляющий слэм.

Швейцарский HÅN четко соответствовал образу и статусу начинающей группы (что, впрочем, правда лишь отчасти: несмотря на 2009 официальный год рождения, дебютный лонгплей Facilis Descensus Averni вышел в 2016-м). С одной стороны — неплохой материал и гармоничное сочетание ядовитого с подкупающе-мелодичным. Не революционный, но все же очень приличный альбом. С другой — не всегда ровная игра на сцене; бухущий вокалист, который в те минуты, когда не плевался скрежещущей злобой, выступал живой рекламой «Балтики 7». Но, к счастью, не падал — и, по сути, был единственным подвижным человеком на сцене (гитаристы выходили из пассивного транса всего пару раз за концерт). Разрисованный «грязным» ч/б гримом, с растопыренной бородой и растрепанным каре, гримасничая и показывая язык, человек, называющий себя Gnist, напоминал некоего персонажа сказочных историй братьев Гримм. Иным при виде всех его искажений вспоминался человек-дерево энт. Ну и, так или иначе, Gnist был рельефен и ярок. Пивное топливо подогрело что надо.

Хэдлайнерами же вечера выступили IMPERIUM DEKADENZ — немецкие мастера воздушного и угрюмо-сладостного атмоблэка, за 12 лет существования и пять полноформатных альбомов (последний из которых, Dis Manibvs, к слову, был выпущен прошлым августом) в полной мере освоившие искусство эмоционально-душевных терзаний. Из холода в дрожь. Из бескрайности в грусть. Из тревоги в сомнения. Колоритные немецкие парни, гладкие и полуголые, с шикарными гривами, развевающимися в разноцветных прожекторах (свет на их выступлении был лучшем за весь фестиваль!), волновали души и царапали податливые сердца. Хрупкий элегический инструментальный проигрыш — и тут же, разгоняя мурашки по телу, штормовые гитары. Рев. Замедления. И вот, на смену бурану, снова сахарная печаль, под которую массивный вокалист, словно нежный великан, поправляет свои темно-русые кудри. IMPERIUM DEKADENZ смотрелись очень эффектно — помимо VICTIM PATH, это была единственная группа вечера, продемонстрировавшая экспрессивную и, главное, слаженную сценическую подачу. Так что хотя к финалу их сета зал клуба существенно опустел, бисы выглядели совершенно заслуженно.

И… что тут сказать. Суббота прожита не зря. Организаторы молодцы. Князь Тьмы получил ритуальный черничный февральский пирог. Ждем следующих анонсов — среди которых уже, кстати, MGŁA! Хотя и нескоро.

P.S. Концертный фоторепортаж смотрим тут!