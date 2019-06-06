Интервью с VIETAH. «Это не развлечение, мы создаем новую беларускую мифологию»

В эту субботу Минск снова окажется во власти MGŁA (погода как раз подходящая, чтобы вспомнить в «Брюгге» июнь 2017), при солидном местном суппорте от ZAKLON, KHANDRA, RELICS OF HUMANITY и VIETAH. Про которых, в общем, сегодня и речь: пару часов назад Antarctis выложил новое лирик-видео группы «Ягада на Гары» (см.ниже), а заодно рассказал нам про всякое.

vietahНачнем, пожалуй, с актуальных новостей от VIETAH. Над чем сейчас работаешь, каковы планы на ближайшее будущее?

Мечтаю закончить новый альбом. Мечтаю, потому что никак не могу это сделать. Это странное существо — альбом — живет своей жизнью и призывает меня к действию только когда ему нужно, в других же случаях просто невозможно заставить себя поработать над ним. Наверно, это называется творческим кризисом. Совсем недавно я малодушно помышлял похоронить VIETAH, настолько это перестало меня вдохновлять. Но ближе к предстоящему концерту все закрутилось, и я вновь ощутил вкус и интерес. Конкретных планов на будущее стараюсь не строить. В моем случае, как показывает практика, все четко распланированное стремится произойти чуть ли не с точностью до наоборот. Словно что-то внутри всячески противится какому-либо планированию, и желает жить только по наитию, нехотя разрушая всякую четко выстроенную линию. Да и Великану, живущему здесь и сейчас, состояние которого я периодически стараюсь поддерживать, претит что-либо планировать.

Ну а если без мистики, то мы выпустили сингл и лирик-видео, отыграем концерт, а дальше сделаю над собой усилие и закончу альбом. По мере завершения отдельных композиций буду выпускать лирик-видео к некоторым из них — если будут, конечно, интересные идеи.

vietah-liveЛегко ли находить подходящих людей на живые выступления группы? И каковы требования для концертного состава?

Особых трудностей в поиске музыкантов пока не испытывал. Чтобы играть в VIETAH, человек должен быть в первую очередь, что называется, «своим» и уметь достойно играть на инструменте. В VIETAH уже поучаствовало порядка 20 музыкантов. В основном это были мои друзья или хорошие знакомые; по разным причинам они покидали проект. После, когда нужны были музыканты, я звонил кому-то из них и предлагал отыграть предстоящий концерт — таким образом, бывшие музыканты периодически вновь принимали участие. Сейчас же состав уже устоялся. Надеюсь, что это надолго.

Нравятся ли группы, с которыми будешь делить сцену 8 июня: RELICS OF HUMANITY, KHANDRA, ZAKLON? Я заметила, ты не особо часто посещаешь минские концерты как зритель – сказывается расстояние или просто не особенно интересно?

ZAKLON когда-то понравился, выступление понравилось тоже. Остальные группы слушал фрагментарно, но как-то не попали под настроение. Музыку слушаю мало, на концерты особо не тянет.

vietah-self-madeПомимо музыки, выступления VIETAH запоминаются обилием рукотворного мерча: всякие штуки, которые ты стругаешь, создаешь, делаешь сам. С чего началась страсть к рукоделию? И чем на сегодняшний момент гордишься больше всего?

В детстве я занимался судомоделированием, что с легкостью забросил, когда увлекся металом. Сейчас же периодически общаюсь с ремесленниками. И как-то влился. Но не скажу, что меня это уж сильно и надолго затянуло. Есть несколько работ, которые у меня получились действительно хорошо, и они быстро нашли своих обладателей, но в целом же пока гордиться нечем. Многие работы лежат незавершенными (впрочем, как и многие альбомы), и я не особо стремлюсь ими заниматься, так, иногда… Впрочем, я тут подсчитал, уже было создано более 50 изделий разной степени сложности. Это как сувенирная продукция и сценическая атрибутика VIETAH, так и предметы интерьера, так что тихонько можно годиться хотя бы количеством.

vietah-masterДизайн твоего жилища (я помню фотографии) тоже выглядит достаточно своеобразно. Насколько важен для тебя внешний антураж, какими предметами любишь себя окружать?

Обычно приходиться жить в квартирах с малоприятным видом обоев, и, имея немалое количество атрибутики и сувениров (которые я предпочел пока не продавать), все это развешивается по стенам, превращая заурядное пространство в «музей». Музей VIETAH, ха-ха. Я это называю «штаб-квартирами VIETAH». Все началось года два назад с квартиры в Минске, сейчас все это переехало в Гомель. Что-то добавилось, что-то пришлось оставить, что-то просто было забыто в Минске. Таким образом, из одной и той же атрибутики получились два разных дизайна интерьера. Небольшая подсветка, и на ободранных пожелтевших обоях все это создает уже совершенно иное настроение, особый колорит.

Каков статус твоего проекта BALROG?

Заморожен. Но, как ни странно, в каждом интервью меня о нем спрашивают. И я уже подумываю о «разморозке». Для начала, мне думается, можно отыграть концерт, а там посмотрим.

Любопытно, что и в BALROG, и в VIETAH ты предпочитаешь делать музыку в одиночку. Когда пришло понимание, что ты не командный игрок?

К концу 2000 года я уже имел кое-какой материал для создания группы, и искал музыкантов. Спустя полгода, так никого и не найдя, решил все сделать сам. В августе 2001 было записано первое демо BALROG. Так все и началось.

vietah-bandПочему для первого клипа VIETAH была выбрана такая неформатная тема, как «Колер Восені»? Доволен ли, кстати, полученным результатом – который, знаю, стоил много времени и усилий?

Все, связанное со съемкой этого клипа, было крайне спонтанным, любительским и больше походило на развлечение. Ключевое слово здесь «спонтанно». В одночасье все свалилось в кучу. Идея снять клип; случайно обнаруженное уединенное место — та небольшая поляна, вокруг поросшая труднопроходимым кустарником; некие образы, что периодически крутились в голове — все это вдруг приобрело какое-то подобие завершенной картины, и наиболее подходящей ко всему этому оказалась «Колер Восені».

Несколько часов абсолютно ненапряжной съемки, а потом два года, в течение которых я самостоятельно занимался монтажом, пытаясь вытянуть из имеющегося хоть какой-то сюжет, посвящая этому 2-3 дня, после чего следовали большие перерывы. Так что никаких особых усилий не было. В целом, скрипя зубами, я доволен, получил новый опыт.

В пресс-релизе к этому видео говорится: «Антарктис, благодаря устройству своей психики, имеет духовную связь с Великаном». Можно ли пояснить, какие особенности психики подразумеваются в этом пассаже?

Я создаю этот образ и как свое Альтер-эго, и как мифическое существо в рамках проекта, наделенное некими качествами, задающими определенное направление в развитии — как меня самого, так и слушателя. В вынесенной в вопрос цитате, помимо красного словца, можно усмотреть отсылку на то, что все творческие люди не от мира сего. В том же превью указано, что Великан символизирует возвышенность природы и ее проявлений над современным человеческим духом — вокруг этой идеи я и плету мифологию VIETAH. Суть самого клипа была рассказана в моем недавнем интервью для Metalheads.by, и это начало истории, начало пути от человека к великану. Это не развлечение, мы создаем новую беларускую мифологию.

В 2016-м вышел сингл с емким названием «Bielarus». Какова Беларусь для тебя, в твоем восприятии, если можно это выразить, допустим, пятью эпитетами?

vietah-belarusПрирода, родина, язык, алкоголизм, лень.

На многих фотографиях ты запечатлен в лесу с акустической гитарой. Что обычно поешь в расслабленной дружеской обстановке?

Песни своего нового проекта ДРЕМУЧИЙ ДОМ — лишний раз репетирую, так сказать.

Поскольку Possession Productions, к сожалению, завершают работу, для VIETAH придется искать новый лейбл. Доволен ли ты сотрудничеством с Possession, поступали ли какие-либо еще предложения?

С Possession отношения закончились несколько лет назад, и закончились отвратительно. Так что VIETAH в любом случае нужно будет искать новый лейбл. Предложений пока не поступало.

Не мешает ли твой группе факт параллельного наличия на нашей сцене коллектива ВЕТАХ, играющего фолк-музыку?

Не мешает, надеюсь им тоже.

vietah-band-liveЧто самое странное когда-либо доводилось слышать о себе?

Что VIETAH якобы подает в суд на RAMMSTEIN, от некого юмористического паблика. (Полагаю, что моего, бггг — прим.авт.)

Годы идут, альбомы выпускаются, творчество коллектива расцвечивается новыми оттенками черного и болотистого, а обвинения в плагиате BURZUM по-прежнему продолжают сыпаться в сторону VIETAH. Тебя это не задевает? Ну и, помимо прочего, народ утверждает, что образ на твоем мерче подозрительно напоминает белого ходока из «Игры престолов»…

Прямых обвинений в плагиате BURZUM лично мне никто не «приносил» — видно? это происходит где-то в кулуарах, ну или я чего-то не помню. Конечно, VIETAH похож на BURZUM, и это очевидно, так что не задевает. Теперь по поводу белого ходока. «Игры престолов» я никогда не смотрел, дизайн для футболки рисовали исключительно с моей фотографии. Художник, видимо, «Игры престолов» тоже не смотрит. Да, и сзади на этой футболке не, как все думают, крылья, а расколотая надвое ель.

Твой топ-5 белорусских метал-команд на все времена.

Не могу назвать топ-5 команд, могу назвать топ-6 альбомов. Это две работы KRUK Śmierć dzielja śmierci… mjorzłaje piekła и Endkampf, ŠMIERCIESLAŬ Biessmjarotny czorny mietal, PAGAN …and Darkness Is Above All, DOOR INTO EMPTINESS Wave и VIETAH Czornaja cvil. Простите за нескромность, но как есть.

Каких сюрпризов ожидать на концерте 8 июня?

Не надо ничего ожидать.

…что угодно, что еще хотелось бы сказать от себя…

Пожалуй, это все. Благодарю за внимание.

, рубрика(и): Блог

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