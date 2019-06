Интервью с VIETAH. «Это не развлечение, мы создаем новую беларускую мифологию»

В эту субботу Минск снова окажется во власти MGŁA (погода как раз подходящая, чтобы вспомнить в «Брюгге» июнь 2017), при солидном местном суппорте от ZAKLON, KHANDRA, RELICS OF HUMANITY и VIETAH. Про которых, в общем, сегодня и речь: пару часов назад Antarctis выложил новое лирик-видео группы «Ягада на Гары» (см.ниже), а заодно рассказал нам про всякое.

Начнем, пожалуй, с актуальных новостей от VIETAH. Над чем сейчас работаешь, каковы планы на ближайшее будущее?

Мечтаю закончить новый альбом. Мечтаю, потому что никак не могу это сделать. Это странное существо — альбом — живет своей жизнью и призывает меня к действию только когда ему нужно, в других же случаях просто невозможно заставить себя поработать над ним. Наверно, это называется творческим кризисом. Совсем недавно я малодушно помышлял похоронить VIETAH, настолько это перестало меня вдохновлять. Но ближе к предстоящему концерту все закрутилось, и я вновь ощутил вкус и интерес. Конкретных планов на будущее стараюсь не строить. В моем случае, как показывает практика, все четко распланированное стремится произойти чуть ли не с точностью до наоборот. Словно что-то внутри всячески противится какому-либо планированию, и желает жить только по наитию, нехотя разрушая всякую четко выстроенную линию. Да и Великану, живущему здесь и сейчас, состояние которого я периодически стараюсь поддерживать, претит что-либо планировать.

Ну а если без мистики, то мы выпустили сингл и лирик-видео, отыграем концерт, а дальше сделаю над собой усилие и закончу альбом. По мере завершения отдельных композиций буду выпускать лирик-видео к некоторым из них — если будут, конечно, интересные идеи.

Легко ли находить подходящих людей на живые выступления группы? И каковы требования для концертного состава?



Особых трудностей в поиске музыкантов пока не испытывал. Чтобы играть в VIETAH, человек должен быть в первую очередь, что называется, «своим» и уметь достойно играть на инструменте. В VIETAH уже поучаствовало порядка 20 музыкантов. В основном это были мои друзья или хорошие знакомые; по разным причинам они покидали проект. После, когда нужны были музыканты, я звонил кому-то из них и предлагал отыграть предстоящий концерт — таким образом, бывшие музыканты периодически вновь принимали участие. Сейчас же состав уже устоялся. Надеюсь, что это надолго.

Нравятся ли группы, с которыми будешь делить сцену 8 июня: RELICS OF HUMANITY, KHANDRA, ZAKLON? Я заметила, ты не особо часто посещаешь минские концерты как зритель – сказывается расстояние или просто не особенно интересно?

ZAKLON когда-то понравился, выступление понравилось тоже. Остальные группы слушал фрагментарно, но как-то не попали под настроение. Музыку слушаю мало, на концерты особо не тянет.

Помимо музыки, выступления VIETAH запоминаются обилием рукотворного мерча: всякие штуки, которые ты стругаешь, создаешь, делаешь сам. С чего началась страсть к рукоделию? И чем на сегодняшний момент гордишься больше всего?

В детстве я занимался судомоделированием, что с легкостью забросил, когда увлекся металом. Сейчас же периодически общаюсь с ремесленниками. И как-то влился. Но не скажу, что меня это уж сильно и надолго затянуло. Есть несколько работ, которые у меня получились действительно хорошо, и они быстро нашли своих обладателей, но в целом же пока гордиться нечем. Многие работы лежат незавершенными (впрочем, как и многие альбомы), и я не особо стремлюсь ими заниматься, так, иногда… Впрочем, я тут подсчитал, уже было создано более 50 изделий разной степени сложности. Это как сувенирная продукция и сценическая атрибутика VIETAH, так и предметы интерьера, так что тихонько можно годиться хотя бы количеством.

Дизайн твоего жилища (я помню фотографии) тоже выглядит достаточно своеобразно. Насколько важен для тебя внешний антураж, какими предметами любишь себя окружать?

Обычно приходиться жить в квартирах с малоприятным видом обоев, и, имея немалое количество атрибутики и сувениров (которые я предпочел пока не продавать), все это развешивается по стенам, превращая заурядное пространство в «музей». Музей VIETAH, ха-ха. Я это называю «штаб-квартирами VIETAH». Все началось года два назад с квартиры в Минске, сейчас все это переехало в Гомель. Что-то добавилось, что-то пришлось оставить, что-то просто было забыто в Минске. Таким образом, из одной и той же атрибутики получились два разных дизайна интерьера. Небольшая подсветка, и на ободранных пожелтевших обоях все это создает уже совершенно иное настроение, особый колорит.

Каков статус твоего проекта BALROG?

Заморожен. Но, как ни странно, в каждом интервью меня о нем спрашивают. И я уже подумываю о «разморозке». Для начала, мне думается, можно отыграть концерт, а там посмотрим.

Любопытно, что и в BALROG, и в VIETAH ты предпочитаешь делать музыку в одиночку. Когда пришло понимание, что ты не командный игрок?



К концу 2000 года я уже имел кое-какой материал для создания группы, и искал музыкантов. Спустя полгода, так никого и не найдя, решил все сделать сам. В августе 2001 было записано первое демо BALROG. Так все и началось.

Почему для первого клипа VIETAH была выбрана такая неформатная тема, как «Колер Восені»? Доволен ли, кстати, полученным результатом – который, знаю, стоил много времени и усилий?



Все, связанное со съемкой этого клипа, было крайне спонтанным, любительским и больше походило на развлечение. Ключевое слово здесь «спонтанно». В одночасье все свалилось в кучу. Идея снять клип; случайно обнаруженное уединенное место — та небольшая поляна, вокруг поросшая труднопроходимым кустарником; некие образы, что периодически крутились в голове — все это вдруг приобрело какое-то подобие завершенной картины, и наиболее подходящей ко всему этому оказалась «Колер Восені».

Несколько часов абсолютно ненапряжной съемки, а потом два года, в течение которых я самостоятельно занимался монтажом, пытаясь вытянуть из имеющегося хоть какой-то сюжет, посвящая этому 2-3 дня, после чего следовали большие перерывы. Так что никаких особых усилий не было. В целом, скрипя зубами, я доволен, получил новый опыт.

В пресс-релизе к этому видео говорится: «Антарктис, благодаря устройству своей психики, имеет духовную связь с Великаном». Можно ли пояснить, какие особенности психики подразумеваются в этом пассаже?



Я создаю этот образ и как свое Альтер-эго, и как мифическое существо в рамках проекта, наделенное некими качествами, задающими определенное направление в развитии — как меня самого, так и слушателя. В вынесенной в вопрос цитате, помимо красного словца, можно усмотреть отсылку на то, что все творческие люди не от мира сего. В том же превью указано, что Великан символизирует возвышенность природы и ее проявлений над современным человеческим духом — вокруг этой идеи я и плету мифологию VIETAH. Суть самого клипа была рассказана в моем недавнем интервью для Metalheads.by, и это начало истории, начало пути от человека к великану. Это не развлечение, мы создаем новую беларускую мифологию.

В 2016-м вышел сингл с емким названием «Bielarus». Какова Беларусь для тебя, в твоем восприятии, если можно это выразить, допустим, пятью эпитетами?



Природа, родина, язык, алкоголизм, лень.

На многих фотографиях ты запечатлен в лесу с акустической гитарой. Что обычно поешь в расслабленной дружеской обстановке?



Песни своего нового проекта ДРЕМУЧИЙ ДОМ — лишний раз репетирую, так сказать.

Поскольку Possession Productions, к сожалению, завершают работу, для VIETAH придется искать новый лейбл. Доволен ли ты сотрудничеством с Possession, поступали ли какие-либо еще предложения?



С Possession отношения закончились несколько лет назад, и закончились отвратительно. Так что VIETAH в любом случае нужно будет искать новый лейбл. Предложений пока не поступало.

Не мешает ли твой группе факт параллельного наличия на нашей сцене коллектива ВЕТАХ, играющего фолк-музыку?



Не мешает, надеюсь им тоже.

Что самое странное когда-либо доводилось слышать о себе?

Что VIETAH якобы подает в суд на RAMMSTEIN, от некого юмористического паблика. (Полагаю, что моего, бггг — прим.авт.)

Годы идут, альбомы выпускаются, творчество коллектива расцвечивается новыми оттенками черного и болотистого, а обвинения в плагиате BURZUM по-прежнему продолжают сыпаться в сторону VIETAH. Тебя это не задевает? Ну и, помимо прочего, народ утверждает, что образ на твоем мерче подозрительно напоминает белого ходока из «Игры престолов»…



Прямых обвинений в плагиате BURZUM лично мне никто не «приносил» — видно? это происходит где-то в кулуарах, ну или я чего-то не помню. Конечно, VIETAH похож на BURZUM, и это очевидно, так что не задевает. Теперь по поводу белого ходока. «Игры престолов» я никогда не смотрел, дизайн для футболки рисовали исключительно с моей фотографии. Художник, видимо, «Игры престолов» тоже не смотрит. Да, и сзади на этой футболке не, как все думают, крылья, а расколотая надвое ель.

Твой топ-5 белорусских метал-команд на все времена.

Не могу назвать топ-5 команд, могу назвать топ-6 альбомов. Это две работы KRUK Śmierć dzielja śmierci… mjorzłaje piekła и Endkampf, ŠMIERCIESLAŬ Biessmjarotny czorny mietal, PAGAN …and Darkness Is Above All, DOOR INTO EMPTINESS Wave и VIETAH Czornaja cvil. Простите за нескромность, но как есть.

Каких сюрпризов ожидать на концерте 8 июня?

Не надо ничего ожидать.

…что угодно, что еще хотелось бы сказать от себя…

Пожалуй, это все. Благодарю за внимание.