26.09.2020

SODOM выпускают «Genesis XIX». «Это один из самых наших суровых и разнообразных альбомов»

Новинки и новости

SODOM, пережившие по прихоти Тома ряд составных перестановок (кстати, с 2020 у них новый барабанщик, 31-летний Toni Merkel), наконец пережили эпоху EP-шек и дозрели до полноформатника, первого после Decision Day 2016 года. Релиз, запланированный на конец ноября, будет называться Genesis XIX.

«Это один из самых наших суровых и разнообразных альбомов, — утверждает, не моргнув глазом, Angelripper, — ибо нынешние поставщики риффов, Yorck и Frank, — совершенно разные музыканты. Yorck — упоротый металхед, взращенный на трэш-метале. А вот Frank — любитель инкорпорировать в свою манеру исполнения какие-нибудь блюзовые или роковые элементы. В то же время он сочиняет песни, которые могли бы запросто вписаться, например, в Agent Orange».

В качестве премьеры команда показала тему «Sodom & Gomorrah», подтвердив известную старую истину: хороший SODOM — знакомый, стабильный и трушный SODOM, что бы они там ни плели про разнообразие и апдейты.

Количество просмотров: 19

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *