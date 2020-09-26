SODOM выпускают «Genesis XIX». «Это один из самых наших суровых и разнообразных альбомов»Новинки и новости
SODOM, пережившие по прихоти Тома ряд составных перестановок (кстати, с 2020 у них новый барабанщик, 31-летний Toni Merkel), наконец пережили эпоху EP-шек и дозрели до полноформатника, первого после Decision Day 2016 года. Релиз, запланированный на конец ноября, будет называться Genesis XIX.
«Это один из самых наших суровых и разнообразных альбомов, — утверждает, не моргнув глазом, Angelripper, — ибо нынешние поставщики риффов, Yorck и Frank, — совершенно разные музыканты. Yorck — упоротый металхед, взращенный на трэш-метале. А вот Frank — любитель инкорпорировать в свою манеру исполнения какие-нибудь блюзовые или роковые элементы. В то же время он сочиняет песни, которые могли бы запросто вписаться, например, в Agent Orange».
В качестве премьеры команда показала тему «Sodom & Gomorrah», подтвердив известную старую истину: хороший SODOM — знакомый, стабильный и трушный SODOM, что бы они там ни плели про разнообразие и апдейты.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 19
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