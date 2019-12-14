Интервью. Bernemann, BONDED: «Соперничества c SODOM я не ощущаю»

(Bernd «Bernemann» Kost, декабрь 2019)

Предысторию группы BONDED я уже немного рассказывала: выпав внезапно из SODOM, гитарист Bernd «Bernemann» Kost и барабанщик Markus «Makka» Freiwald решили замутить собственный трэш — так, альбом Rest In Violence появится на Century Media 17 января. О том, каково оно — начинать после двух десятилетий в «содоме» новую жизнь и новую музыку, повествует сегодня сам Bernemann. И передает вам привет!

Как оно ощущается — проходить в 2019-м заново все этапы создания и раскрутки команды, будучи уже состоявшимся музыкантом? Похоже ли это на начало нового романа, когда только-только расстался с давним партнером?



Хаха. Да, в некотором роде. Ну и, на самом деле, все идет хорошо. BONDED — это не проект, а полноценная «семейная» ячейка! К тому же, мы не то чтобы начинаем с нуля: будучи в музыкальном бизнесе столько лет, обрастаешь массой полезных контактов. И, что немаловажно, у нас за спиной мощная поддержка Century Media.

Участники коллектива дружны, мы давно знакомы и, более того, я знаю массу людей, которые по-прежнему любят нас, поддерживают нас и нашу музыку. Первые видеоклипы получили отличные отзывы, так что, считаю, мы на верном пути.

13 декабря выходит видео «Suit Murderer» (смотрим ниже!), а еще одно появится в январе. Это будет лирик-видео на титульный трек «Rest In Violence», в котором вы услышите двух наших друзей: Speesy (ex-KREATOR) на басу и Bobby «Blitz» Ellsworth из OVERKILL за микрофоном. Поверьте: вышла грандиозная коллаборация.

Говоря о музыкальной составляющей Rest In Violence — много ли в него вошло материала, что вы писали для SODOM? И будет ли всерьез отличаться тематика песен?

В 2107 году я и Makka сочиняли материал для альбома SODOM — и две или три песни из этого наследия войдут в дебютник BONDED. Остальное было написано после разрыва с командой — у меня было предостаточно времени, чтобы поработать над мелодиями и риффами. Мы с Маккой вложили немало труда: по итогам совместной работы получилось более сорока песен разной степени готовности.

Труднее всего было найти подходящего вокалиста, который бы и вписался в коллектив, и подходил нашей музыке. Но повезло: один товарищ посоветовал мне Ingo, и мы были впечатлены экспрессивностью его голоса. По мне так он не похож на типичного трэш-вокалиста. Инго способен и на фантастические хуки, и на мелодичные «выходы», и на брутальный скрим — в общем, ровно как нам было нужно.

Он же отвечает за лирику — и, надо сказать, не ограничивается какой-то одной темой. На альбоме он поднимает разные вопросы.

Как вы выбирали название коллектива, какие еще были варианты?



Господи, не напоминай мне об этом! Мы потратили на поиск чертову уйму времени! Всякий раз, когда появлялась идея, начинали гуглить — и оказывалось, что уже кто-то это использует. Невероятно! В Интернете также существуют генераторы названий, которые предлагают дичайшие варианты, — странный, странный мир. В конце концов мы наткнулись на слово «Bonded»: коротко, емко, решительно. Идеально!

Следишь ли за тем, что делают SODOM? Есть ли ощущение соперничества, необходимость показать, за кем трэш-корона?



После ухода из SODOM мне эта группа перестала быть интересной: теперь есть своя, и нужно фокусироваться на ней. Соперничества не ощущаю — в конце концов, у нас слишком разные музыкальные направления. Том все больше уходит в олдскул, а мы развиваем стилистику, которая характерна для последних «содомовских» релизов. Места под солнцем хватит всем, а уж публика пускай сама решает, кто ей нравится больше. Я не хочу ничего доказывать: группа на таком позитивном подъеме, что не хочется портить настроение негативными мыслями. Я просто буду рад увидеть на концертах старых фанатов: если вам нравилось то, что делали SODOM последние 20 лет, BONDED определенно придется по душе.

Из новостей создалось впечатление, что увольнение из SODOM случилось внезапно. Но вы знали друг друга сто лет, разве можно было не ощутить, что что-то пошло не так?.. И… сможешь ли ты однажды простить Тома за неуважение?



Ты права, полной неожиданностью случившееся для меня не стало — хотя я и не предполагал, что дело так повернется. Я хорошо знаю Тома, и в последнее время было ощущение, что мы с ним на разной волне, хотя никто, к примеру, не ссорился. Мы разве что спорили из-за концертных сетлистов. Все в том же ключе: олдскул или нет? Но так или иначе, всегда находился компромисс, и мне по-прежнему трудно принять тот факт, что нас уволили безлично, безо всякого диалога и встречи. Однако я больше не злюсь. В жизни всяко бывает: люди разводятся, теряют работу или вот, оказываются выброшенными из собственной группы. Это жизнь, все случается, и нет смысла постоянно оглядываться назад.

На концертах вы будете играть только новый материал?



Концерты мы уже начали играть — и, поскольку средний сет составляет 75 минут или более, очевидно, что нужно включать в него что-то еще. Я отвечал за риффы SODOM почти 22 года, и есть немало тем, которыми горжусь. Такие песни как «M-16», «City Of God», «Sacred Warpath»… их здорово играть вживую снова, с BONDED. Эти темы принадлежат мне и Макке, и они круты. Но при этом мы не собираемся работать как кавер-группа. Материал BONDED всегда будет в приоритете.

Насколько я знаю, музыка никогда не была для тебя основной работой: ее приходилось совмещать с буднями на автопроизводстве. Как же сейчас заниматься раскруткой? Все эти интервью, соцсети, промоушн — то, что в SODOM брал на себя Том, не имевший иных работ, кроме трэш-метала?



Действительно, временной ресурс у нас ограничен, но я счастлив, что группа вызывает интерес, — это здорово! Мы наслаждаемся моментом — несмотря на то, что у всех есть обычные работы по 40 часов в неделю. Мы делим обязанности, стараемся распределить их как можно эффективнее. В настоящий момент я и Макка занимаемся прессой, Крис отвечает за фэйсбук, инстаграм… а еще немалый кусок работы разделяют Инго и Марк.

Каким бы хотел увидеть себя лет через… двадцать? Все еще на сцене?



Через двадцать лет? Хахаха, не думаю. С другой стороны, если бы мне 30 лет назад сказали, что в 56 я все еще буду гастролировать, я б не поверил. Так что никогда не говори «никогда». Я действительно очень горжусь тем, что мы делаем, и, на самом деле, не сильно многое поменялось с тех пор, как я отметил совершеннолетие. После работы я так же встречаюсь с ребятами два или три раза в неделю на репетиционной точке, мы пьем пиво и делаем музыку. Нам хорошо вместе, и мы все еще строим планы на будущее. Конечно, когда-то это все закончится, но, надеюсь, не слишком скоро…

Лучшие музыкальные релизы 2019 года по твоему ощущению — это?..



OVERKILL The Wings Of War. DESTRUCTION Born To Perish.

И пару слов в завершение разговора. Тем, кто верит в человека, известного как Bernemann.

Привет, друзья. Я счастлив вернуться. Мы с Маккой упорно работали, чтобы презентовать вам новую группу. Для нас ничто не изменилось: мы все еще играем музыку, которую любим, по-прежнему двигаемся по дороге, которую проложили для себя ранее. Вы знаете, чего ожидать. Скорее бы уже увидеться и потусить с вами на концертах! Всего хорошего вам!

(English version is here.)