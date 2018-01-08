Содом и умора: Thomas «Angelripper» уволил музыкантов группы сообщением в WhatsApp

Идея для стартапа: приложение, которое рассылает сообщение «вы уволены!» по всем аккаунтам человека в соцсетях и мессенджерах. И смайлик. Чтобы, собака, точно усвоил. Так, на днях группа SODOM внезапно стала соло-проектом: Том отправил в отставку гитариста Bernd «Bernemann» Kost (играл с 1996 года) и драммера Markus «Makka» Freiwald (играл с 2010-го) — причем сделал это не то чтоб особо изящно.

Sodom В пятницу Энджелриппер выпустил краткое заявление: «Я хочу начать все сначала со свежими и голодными музыкантами».

«По сообщению Тома можно понять, что мы несколько отдалились друг от друга, — написали экс-гитарист и экс-барабанщик. — Особенно это касается наших понятий об уважении и отношении к работе. Скажем, мы глубоко разочарованы отказами Тома играть туры. Также, вдохновленные отличными отзывами, мы с нетерпением ждали возможности выпустить последователь альбома Decision Day, и уже записали массу идей. Однако Том не разделил наш энтузиазм — напротив, он разорвал сотрудничество, отправив уведомление об этом в WhatsApp и даже не потрудившись оценить новый материал.

Конечно, нам непросто покидать SODOM — группу, которая стала огромной частью наших жизней; группа, с которой мы чувствовали себя одним целым. Тем не менее, мы не перестанем заниматься тем, что мы любим: вместе мы отыщем новую команду и продолжим путь в будущее».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Diamond 09.01.2018 в 01:07

    Я думаю, что для большинства людей Sodom — как Motorhead —
    явный лидер и сопутствующие музыканты, даже если оные сами по себе очень хороши. Конечно, новость о смене состава чаще всего носит негативный отпечаток, но думаю, что раз Том так решил, значит нам не остается ничего иного, как принять это в качестве факта. Хотя, конечно, сам факт увольнения по мессенджеру — то еще дерьмо!

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  2. Diamond 09.01.2018 в 01:10

    Хотелось, чтобы он вернул Блэкфайра! Кто знает — вдруг сыграет старая химия и нарулят что-нибудь, близкое к Agent Orange

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  3. Tular 09.01.2018 в 01:55

    Назревает SODOM A.D.

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