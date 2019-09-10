Ответочка Энджелрипперу: экс-участники SODOM запустили группу BONDED

Угадайте, в каком стиле они играют!.. Если помните, в начале прошлого года Tom Angelripper уволил из группы двух музыкантов. Гитарист Bernd «Bernemann» Kost и барабанщик Markus «Makka» Freiwald были изгнаны в лучших традициях современности: Том написал им что-то типа «все, пока» в WhatsApp, а потом в соцсети сообщил, что ему нужны сотрудники посвежее. А также, цитирую, «более голодные».
Обновив состав парой немцев (драммера, кстати, позаимствовав у ASPHYX), а также вернув в ряды проверенного бойца Frank Blackfire, SODOM в прошлом году выпустили EP Partisan, а второй миник запланировали на ноябрь 2019-го. Но тут началось интересное.
«Бывшие» (а также, судя по посылу Тома, зажравшиеся) музыканты решили замутить свой трэш-метал, с
блэкджеком Century Media, нынешним фронтменом ASSASSIN Ingo Bajonczak, басистом по имени Marc Hauschild и экс-гитаристом SUICIDAL ANGELS Chris Tsitsis. Группу назвали BONDED, и, есть подозрение, в дебютный альбом войдут темы, которые мужики планировали ранее для SODOM. В настоящий момент материал дошлифовывается в студии… а продюсирует его некто Cornelius Rambadt, помимо прочего известный по работе с (та-дам!) SODOM и ONKEL TOM. В общем, еще одна гонка вооружений на метал-сцене. Но звучит правда неплохо.
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