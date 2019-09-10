Ответочка Энджелрипперу: экс-участники SODOM запустили группу BONDED

Угадайте, в каком стиле они играют!.. Если помните, в начале прошлого года Tom Angelripper уволил из группы двух музыкантов. Гитарист Bernd «Bernemann» Kost и барабанщик Markus «Makka» Freiwald были изгнаны в лучших традициях современности: Том написал им что-то типа «все, пока» в WhatsApp, а потом в соцсети сообщил, что ему нужны сотрудники посвежее. А также, цитирую, «более голодные».

Обновив состав парой немцев (драммера, кстати, позаимствовав у ASPHYX), а также вернув в ряды проверенного бойца Frank Blackfire, SODOM в прошлом году выпустили EP Partisan, а второй миник запланировали на ноябрь 2019-го. Но тут началось интересное.