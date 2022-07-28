Pragnavit
28.07.2022

Слушаем новый альбом PRAGNAVIT «Paústaraga»

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Главный беларуский (а вероятно, и главный восточноевропейский) rutual ambient folk проект PRAGNAVIT наконец-то выпустил новый альбом. Он доступен в стриме целиком — и это лучшее, чем можно начать день, задумчиво глядя в безразличные вечные небеса.

Мне кажется, текстовое интро можно даже не переводить, сохранив максимальную аутентичность происходящего.

«Усё, што праходзіць праз цяжкасці ды выпрабаванні, робіцца мацнейшым альбо памірае… Сталь, праходзячы праз гарніла, куецца ў мячы ды дзіды, зерне, прарастаючы праз глебу, ператвараецца ў трывалы колас, чалавек, праходзячы праз жыццёвыя нягоды, загартоўвае сябе і сваю волю… Гэтак жа, напэўна, і з творчасцю, а ў нашым выпадку — з музыкай… Найноўшы доўгачаканы альбом Pragnavit, які выйшаў напярэдадні на польскім Werewolf Promotion, прайшоў праз інфернальныя колы суворай бытнасці, мог бы быць наогул не выдадзены, але стрэлы Грымотніка ў Яго Дзень ударылі з нябёсаў і Акт стварэння з іскры сакральнага Натхнення нарэшце адбыўся! З гонарам прадстаўляем новы матэрыял Paustaraga! Kails! Кails! Kails!»

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1 comment

  • Merzbow написал(а):

    Ещё можно Udumbal вспомнить)
    Эх, давно то было

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