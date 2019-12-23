Видео недели: PRAGNAVIT «Źviaruna Miadziejna»

Когда солнце встречается со снегом, когда год, обрываясь, запускает новое колесо. Даже если в этом декабре нет ни снега, ни солнечного света, ни торжественного таинства самой длинной ночи в году, то не значит, что ничего не случилось. Так, в ожидании чуда смотрим новую тематическую видеоработу белорусских шаманов PRAGNAVIT «Źviaruna Miadziejna». Правда, красиво?

Поздравляя всех с Йолем и новым солнцем, музыканты посвятили эту песню богине Зверуне Медейне — покровительнице лесов и животных. И да начнется новый виток!..