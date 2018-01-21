Фото: DIABOLIZM, OSTERWEG, ALFAR, PIAREVARACIEN, PRAGNAVIT

DIABOLIZM, OSTERWEG, ALFAR, PIAREVARACIEN, PRAGNAVIT
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(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Репортаж тут.
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Теги: Alfar, Diabolizm, Osterweg, Piarevaracien, Pragnavit, обзоры концертов
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Странно или нет, но на разножанровый фестиваль Martial Winter, состоявшийся в день республиканской отработки за пропитое 2 января, в "Брюгге" пришло довольно много людей. Возможно, сработал элемент эксклюзивности: овеянные легендами и почти...
Красота!!!