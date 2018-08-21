Крис Барнс и SIX FEET UNDER в Москве: обещано «самое долгое выступление в истории дэз-метала»

К сожалению, SIX FEET UNDER уже точно не приедут с концертом в Минск: московские организаторы решили ограничиться эксклюзивным шоу в столице России. Оно состоится 27 октября, и Крис Барнс уже пообещал «самое длительное выступление в истории death metal». Что в случае с SFU означает 25 песен общей продолжительностью более полутора часов и приурочену к российскому концертному дебюту команды. Остается только завидовать, да.

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Egor 21.08.2018 в 23:06

    Зря в Минск не притащили. Думаю народ бы привалил

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