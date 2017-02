SIX FEET UNDER выпускают «Torment». «Мы записали охренительно безумную музыку»

…Хотя, если спешить делать выводы и судить по первой выложенной в Сети теме «Sacrificial Kill», то, как говорит ППРБ, «хто-та урот». Ибо ничего более вымученного и беззубого от SIX FEET UNDER не доводилось слышать уже давно — при том, что уровень лично моих ожиданий от этой группы весьма невысок. «Новый альбом, Torment, будет отличаться от всего, что мы делали ранее, — обещал в 2016-м Chris Barnes, — точно так же, как Haunted CANNIBAL CORPSE отличался от Tomb Of The Mutilated, как Maximum Violence отличался от Warpath, а Undead — от 13. Если вы ждете продолжения какого-либо из предшествующих релизов, будете разочарованы. Однако мы записали охренительно безумную музыку».

Основным композитором релиза выступил басист-гитарист Jeff Hughell, а огранкой аранжировок занимался драммер Marco Pitruzzella.

Кроме того, Марко отдельно отметил, что записал барабанные партии с первого захода, безо всяких триггеров и прочих студийных приблуд, редактирования и квантования. Только олдскульная установка. С первого раза. «Я хотел добиться максимально реалистичного звука, — пояснил музыкант, — в пику большей части метал-музыки, производимой сегодня. Как SIX FEET UNDER звучит на концерте, точно так же группа будет звучать и на диске, ничем не лучше, безо всякого новомодного «музыкального фотошопа». Только живая запись, только сырой трушный американский дэз-метал». Отказался он даже от метронома — ибо, вероятно, с ним тоже недостаточно тру. Ну и хотя иронизировать на тему альбома пока рановато (нам обещают в том числе сверхскоростные и овербрутальные темы), «Sacrificial Kill», имхо, слабовата для сингла. Хотя кому-то, возможно, все же понравится.