ТОП-5 на все времена. Екатерина «Nokt» Манкевич (DYMNA LOTVA, ABSENCE OF LIFE)

На днях группа DYMNA LOTVA показала общественности свой первый выстраданный клип на песню «Трудна, нудна на сэрдуньку» — как пишет вокалистка, «про любовь и коварный КУСЬ». И именно он нее мы услышим сегодня топ-5 всех времен: вашему вниманию активная деятельница метал-тусовки РБ, колоритная фротнвумен Катя «Nokt». (И, кстати, не забываем: буквально через 10 дней, 2 февраля, в «Брюгге» состоится депрессивный матч Грузия : Беларусь с участием PSYCHONAUT 4, VICTIM PATH и DYMNA LOTVA. Так что нижеперечисленный топ обсудить можно будет лично.)

5 альбомов на все времена – это мало! Так что возьму и помяну своих любимых вокалисток, у которых слушаю все подряд, а не по альбомам. Красивые голоса и интересные вокальные партии: Nera (DARZAMAT), Яна Вева (THEODOR BASTARD), Lisa Gerrard (DEAD CAN DANCE).

LUCIFUGUM Нахристихрящах (1999)

Торжественно-пафосное лекарство от всего. Когда все плохо, сил нет, дальше только в гроб, последнее средство – старый LUCIFUGUM. Вроде просто: гитары жужжат себе, барабаны стучат, вокал хрипит… Ну разве что клавишные партии тогда присутствовали не в каждом альбоме (а они тут очень воодушевляющие). Но по итогу на душу ложится, как родное. Сокровище релиза – лирика. Русский язык в метале звучит весьма неоднозначно. Часто глупо. Излишне пафосно. А у старого LUCIFUGUM так все в тему, что любо-дорого (даже простые рифмы в данном случае не бесят – колдунство какое-то). Вокал не только качественный и эмоциональный, но еще и удивительно разборчивый (а если учесть довольно подвальное качество записи – я не знаю, как он это делает).

Тьма моя темная,

Боль моя черная!

Духи снов моих,

Кто Вы по имени?

Сны леденящие

Снятся опять.

Крик нечестивый

В душе не унять.

Это, пожалуй, самый-самый любимый альбом.

VICIOUS CRUSADE Forbidden Tunes (2002)

Очень разносторонний, и поэтому универсальный релиз. И в пир, и в мир. Есть красивые медленные куски и кач, мужской и женский вокал. Скрипка добавляет фолковой атмосферы. И то ли я за эти годы выучила альбом наизусть, то ли в нем и правда каждая песня – хит. Есть для погрустить («Hurt»), есть для потанцевать («Breath Of Life»), а есть для помахать флагом на площади («Lost Generation»). Красивая раскладка вокалов. И отдельный кайф: холодный и очень узнаваемый голос Алены Горных. А еще тексты. Отличный английский, небанальные рифмы, разнообразные темы, метафоры — вот-это-вот-все, из-за чего я иногда могу просто сидеть и почитывать лирику без музла. Любимый трек – «Dancing On The Ledge», это что-то совершенно гениальное (мечтаю закаверить, но страшно).

LIMBONIC ART Moon In The Scorpio (1996)

Каждого, кто называет любой-прелюбой блэк с клавишами «симфо», мне хочется ударить диском Moon In The Scorpio по голове. Потому что вот ЭТО – симфо. А «баба гитариста очень хотела в группу» — нет. Хотя чего я ворчу, вон для девочек уже название «симфо-метал» с концами отжали. Но надо же про альбом. По атмосфере — эдакий ‘ледяной ад’. Безумно красиво. Демоны всех размеров и конфигураций творят свои демонические дела и славят Владыку. Грешники стонут. Сосульки звенят. После единого вдоха ледяного воздуха внезапно осознаешь, что где-то позади и твоих зрачков начинает разгораться демонический огонь… Короче, от простуды тоже помогает. А если серьёзно, то кроме очевидно крутой симфонической части тут ещё и очень классный разнообразный вокал.

BURZUM Daudi Baldrs (1997)

Пустота. Гнетущий вакуум внутри, чёрная дыра, засасывающая жизненно важные органы. Монотонность, вводящая в ИСС. Ода минимализму. Можно слушать целиком, а можно брать любой трек и ставить на повтор – это мой личный рецепт по остановке времени. Когда-то давно, в довольно печальный период моей жизни, я много ночей провела под одну и ту же «Illa Tidandi». Это как будто саундтрек для летаргического сна.

MY DYING BRIDE Turn Loose The Swans (1993)

Терпеть не могу промозглую осень, и этот альбом – наверное, единственное, что помогает ее как-то пережить уже много лет. Гниение и красота. Звук фортепиано — будто холодные капли по подоконнику. Аарон рычит и стонет. Скрипка плачет (а местами РЫДАЕТ — #дсбмухату!) Все вместе это не просто за душу берет, а прямо тянет жилы изнутри. Без анестезии. Но МДБ дает такую сладкую боль, что никаким книжным вампирам не снилось. В общем, это просто_очень_красиво.