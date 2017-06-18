Глену Бентону — 50! «Песни для будущего альбома DEICIDE напоминают JUDAS PRIEST»

Глен Бентон, зловещий «атэц» бласфемического дэза, сегодня отмечает пятидесятилетний юбилей — и это еще один сверкающий гвоздик в кресты тех, кто проповедует, мол, неверующие умирают молодыми. Но речь не о том. Как поведал в недавнем интервью драммер Steve Asheim, на подходе новый альбом DEICIDE — и если не ко дню бентоновского рождения, то, возможно, хотя бы к Новому году мы заполучим диск, который, по мнению его создателей, хитов аки джудасприст.

«В том, что касается новых песен, вызов привычен, — размышляет вслух Стив, — во-первых, постараться сильно не повторяться. Во-вторых, сделать так, чтобы песни запоминались, но избегать примитивности. В-третьих, звучать технично, но не перегнуть с наворотами. Мы шли именно по такому пути. А еще… знаете, все, кто слышал новые вещи, говорят одно и то же. Когда я записал демку одной из песен, все такие: «Черт, чувак, да это же звучит почти как JUDAS PRIEST!» И я в ответ: «Ну… ок… Любопытно».

В общем, люди отмечают, что, с одной стороны, все выглядит емко, быстро, прямолинейно и тяжело, — а, с другой, цепкие аккордовые риффы напоминают саунд «пристов». Так говорил наш продюсер. И Глен отметил ровно то же самое. Разные люди — одинаковое мнение. А еще есть рифф, над которым я корпел особенно долго… а потом внезапно пришло озарение! Простой репетативный трехаккордный рифф, который придает аранжировке ощущение церковного гимна. Блин, ребята, я так хочу, чтобы вы поскорее все это услышали!»

По словам музыканта, песни уже полностью готовы и даже записана ритм-секция. Глен к своей вокальной работе еще не приступил — но, в общем, на подходе. Так что альбом (с участием нового гитариста, коим стал Mark English из MONSTROSITY), вероятно, получится к исходу года.