На JUDAS PRIEST не похоже. Новая песня DEICIDE «Excommunicated»

Год назад Глен Бентон рассказывал про грядущий лонгплей Overtures Of Blasphemy — мол, его «цепкие аккордовые риффы напоминают саунд «пристов». Однако ж первый представленный сингл «Excommunicated» с JP ассоциируется чуть более, чем с группой КРОВОСТОК, но все-таки менее, чем с самими DEICIDE периода Serpents Of The Light.

То есть принципиально ничего нового — ну а насколько все это нужно, интересно и актуально в 2018-м, решайте и слушайте сами. Заодно заценив отточенный зубастый звук, над которым снова поработал гитарист CHARRED WALLS OF THE DAMNED Jason Suecof (также корпевший над микшированием/продюсированием таких дисков, как Totenritual BELPHEGOR, Prevail KATAKLYSM, Undead SIX FEET UNDER, альбомами THE BLACK DAHLIA MURDER, TRIVIUM, ALL THAT REMAINS и т.д.).

Сам Глен уже называет будущий альбом «самым сильным в истории DEICIDE», а художник Zbigniew M. Bielak, поместивший на обложку очередной свой мрачный шедевр, говорит: «Если вы прошли через дэз-метал бум первой волны 90-х, то должны понимать, почему пылающее лого DEICIDE считалось угрозой всякому здравомыслию. Работа с Бентоном стала для меня одновременно и огромной честью, и возвращением в те времена, когда дэзовая эстетика достигала самых зловещих пределов».