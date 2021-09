Сатанбург: шестичасовой дэз-метал марафон с INTERNAL BLEEDING, KATAKLYSM и DEICIDE в «GroundZero»

Довольно редкое явление сейчас и тем более редкое для DEICIDE (известных своей привычкой не приезжать на концерты): начавшийся во Флориде с первых чисел августа мощный дэз-метал тур с INTERNAL BLEEDING, KATAKLYSM и BEGAT THE NEPHILIM, обогнул штаты вдоль-поперек и вернулся на юг без единой отмены. Мы попали аккурат на последнюю точку в городе Спартанбург (аka Сатанбург) Южной Каролины — с ударным северокаролинским суппортом от MAFIA и широко известных в узких дэзграйндовых кругах LUST OF DECAY. И хотя в музыкантах ощущалась некоторая заебанность усталость, а дядя Бентон прямо так и говорил — мол, еще две песни, и я наконец уеду домой — на сцене никто не халтурил, и раздавали господа как молодые.

Билеты стоили $30 — и столько же в среднем майки команд; DEICIDE, помимо прочего, захватили фирменные острые соусы и кофе с какой-то корявой наклейкой. Публики собралось человек, наверное, триста — то есть не аншлаг, как на отдельных остановках маршрута, но да и Спартанбург — не Чикаго. (Хотя, по правде сказать, «GroundZero» — клуб с большой историей: действует он с середины 90-х, и с тех пор в нем играли и SLAYER, и SLIPKNOT, и MEGADETH, и сотни команд поскромнее.)

Погода выдалась характерно адовая (+36, высокая влажность, все как я люблю), вентиляторы клуба не справлялись, народ беззастенчиво обтекал, нажирался с одной бутылки пива — но при всем при этом отдельные персонажи умудрились прийти в кожаных сапогах, дамы — при нарядах, а слэм начиная с сета INTERNAL BLEEDING крутился практически беспрестанно.

Основной контингент пришедших — кругленькие (кто от мышц, кто от ожирения) крепкие мужички 40+ в суровом жанровом мерче; из необычного — пара индейцев, несколько гламурных женщин, а также маленькая негритянка в маленькой юбочке, которую, кажется, кто-то пер во время выступления Глена и Ко: она стояла раком, положив колени на сцену, исступленно подпевала всему этому «Once Upon The Cross» и «Dead But Dreaming», а сзади пристроился парнишка и двигался в характерном — не всегда совпадающем с песнями — ритме. Причем когда я протиснулась вперед, чтобы пофотографировать, юбочка у девушки была расстегнута. Фанаты DEICIDE, знаете ли, горячи!

Что нечасто бывает на американских концертах, звук отстроили загодя; звук был отменный, а общая атмосфера, ввиду духоты, жары и стилистики выступающих коллективов, наводила на библейское «ад, смерть ввержены в озеро огненное» и далее по тексту.

Кстати о библии!

Искренне думала, что все эти приколы остались в темных 90-х, но концерты DEICIDE по-прежнему будоражат сны религиозных психов (небольшая, диковатая Южная Каролина — довольно религиозный штат, особенно в глубинке), и в разгаре сейшна приперся мужичок, который начал пытаться проповедовать, что-то втюхивать и всячески учить жизни — отчего старина Бентон обложил его бесконечными факами со сцены, буквальным образом заплевал эту самую сцену, обозвал говноедом и отметил, что был бы тут Хоффман — то он бы уже «slapped your fucking face fuck off». Однако Хоффмана, ни одного, ни другого по понятной причине не было — и терки у немолодого проповедника пошли с поднажратыми ребятами из INTERNAL BLEEDING. Однако вроде бы без последствий. Изгнали.

Первыми играли MAFIA — новенькая, но очень активная дэзовая группа из Шарлотт под руководством большого юморного мексиканца, 55-летнего бас-гитариста Fernando Ortega, начавшего творческую карьеру в Мексике в середине 80-х и успевшего с тех пор переиграть в туче дэз-металлических коллективов. Ждали этого выступления MAFIA будто новогоднего праздника (ну еще бы) — так что вокалист, внешне и сценическим поведением немного напоминающий Станне из DARK TRANQULLITY, несмотря на жару, выступал при нарядной жилетке, ожесточенно колбасился, падал на колени и театрально простирал руки.

Музыкально — солидный, осмысленный дэз-метал на границе между качевостью и брутальностью, толково исполненный и определенно претендующий на нечто большее, чем локальная слава. Посмотрим, насколько далеко у них получится достучаться — при всех бесспорно удачных задатках.

Второй коллектив — местная легенда, ну и, как уже упоминала выше, интернационально известная среди адептов брутальщины LUST OF DECAY, под разными названиями существовавшая с середины 90-х, много раз уходившая, приходившая в измененных составах, однако неизменно несущая миру добрейший крышесносный зомби-кишки-письки-зомби-зомби дэзграйнд высшей качественной категории. Стараюсь никогда не пропускать их выступления!

Гитарист команды, здоровяк Steve Green, кстати, владелец лейбла Comatose Music, занимается также трейдингом и дистрибуцией — и на концерты обычно приходит с огромным ящиком дисков из андеграунда столь подземельного, что, неуверенно опознав из трех десятков один CD со смутно знакомой загогулиной логотипа, знакомым опарышем или знакомой отрезанной ногой недоеденной кем-то блондинки, начинаешь гордиться широтой кругозора. В этот раз старине Стиву не дали принести ни диски, ни нашивки: KATAKLYSM запретили продавать нетуровый мерч и принудили локальные группы убрать свое барахлишко. «Это еще ничего, в прошлый раз, когда мы с ними играли, нас заставили выступать не на сцене, а на полу!» — пожаловался в приватной беседе барабанщик LUST OF DECAY и отметил, что подобным отношением известен лишь не в меру звезданутый KATAKLYSM.

Третий номер вечера — коллектив BEGAT THE NEPHILIM из Нью-Гэмпшира, играющий лет 10, однако к нынешнему этапу подобравшийся к выпуску лишь второго альбома (вот, к примеру, одна из его песен). Как они попали в туровую связку именитых банд, доподлинно неизвестно, но, возможно, за бабки. (Не секрет, что начинающие группы на фестах в США выступают за бабло — так чем хуже турне?)

Крайне динамичная и живописная команда с маленьким, лысым, подвижным, беспрестанно верещащим вокалистом и плотным приблэкованным, интенсивно-мелодичным дэз-металом, на техничных гитарных мелодических завихрениях напоминающим FLESHGOD APOCALYPSE. Вообще, группу часто ставят в ряд с THE BLACK DAHLIA MURDER, только те уже добились — а эти пока лишь на середине пути.

Дальше пошла тяжелая ветеранская категория. Кто хотел нажраться пивом — к третьему часу мероприятия успел солидно подъесть; кто хотел размяться в сауне — вот же оно, пришел потный звездный час. Фотографировать на танцполе стало небезопасно, и хотя американцы в целом и на концертах в частности любезны, дружелюбны и вежливы, мош есть мош, и получив пару раз чьей-то башкой в ребра и спину, я решила прочность костей не испытывать и снимать, соблюдая дистанцию.

Это был самый качевый, напористо-зверский сет вечера; крушащий ребра брейкдаунами, вжимающий внутренности замедлениями; прокрутивший зал с резвостью тупой мясорубки. Называя INTERNAL BLEEDING «ветеранами» я, конечно, немного лукавлю: тридцать лет в команде играет только гитарист Chris Pervelis — этакий серьезный флегматичный «папка» всего этого брутал-кавардака, включая худенького полуголого, в хлам татуированного 25-летнего басиста Ryan Giordano, корчащего чудовищные рожи гитариста Chris McCarthy и сурового 35-летнего вокалера Steve Worley.

Что тут сказать. Смотрятся на сцене INTERNAL BLEEDING чрезвычайно круто; дома их музыку слушать несколько скучновато (хотя, понятно, вопрос вкуса), но вживую их слэмовый монотонно-многотонный кач — это прям то что надо.

После выступления, выйдя продышаться на улицу, кстати, встретила Криса: обтираясь полотенчиком, он меланхолично курил сигару и, кажется, стороннему вниманию очень обрадовался. (Вообще, интересно, что за экстрим-персонажами тут никто не охотится в погоне за селфиками и автографами; когда в клуб сквозь толпу проходил тот же Бентон, никто его даже не поприветствовал.) Говорил, что, конечно же, подустал за гастроли, что чертовски хочется нормально поспать и помыться — а ведь после концерта еще пилить за рулем в Нью-Йорк (!) 14 часов ночью.

«А чего вы не летите самолетом?» «А за какое бабло?»

В общем, после 30-лет на брутал-сцене турне — это максимум минивэн, который ведешь ты сам, переезжая из штата в штат и отдыхая там, где придется (у KATAKLYSM и DEICIDE, конечно, условия намного лучше: у них и полноценный туровый бус с прицепом, и свой водитель… а INTERNAL BLEEDING позволить себе всего этого не могут); это когда ты сегодня закончил играть, а вернувшись в родной город, топаешь на работу, мечтая взять отпуск и повторить сладостное экстрим-мучение снова.

«Я ни о чем не жалею и уже мечтаю опять выступать», — говорил Крис и в офис, кажется, не хотел (кстати, дядька — вордпресс-разработчик, держит маленькую веб-студию; однако это в другой, цивильной, следующей за безумием жизни).

Финал выступления «блидингов» завалил звукорежиссер (синдром «я что-то нажал, и оно все пропало»), но мало и так не показалось.

Далее пришел KATAKLYSM.

Maurizio Iacono c годами стал совсем каким-то массивным — и неудивительно, что в последние годы он чаще дает интервью про еду, чем про музыку. На этом концерте кто-то тоже прикололся и притащил на сцену коробку с пиццей — любопытно все-таки, что группа, орущая про всякое «Sow the seeds of confrontation / Into the soul of annihilation» вызывает живые ассоциации с кулинарией. На прикол Маурицио разозлился.

Играли c большего материал последних лет. Три песни из Unconquered, пара из Of Ghosts And Gods, обязательные для концертов хиты «Crippled & Broken», «In Shadows & Dust», обязательная для KATAKLYSM народная любовь на танцполе. Под гладко отштампованные, как по лекалу, композиции группы колбаситься легко и приятно: всегда известно, где у группы куплет, где припев, где бластбиты, где грув, где надо разогнаться, где прыгнуть со сцены, где махать руками с протянутой «козой» навстречу распростертой над публикой ладонью Маурицио.

На фоне LUST OF DECAY, INTERNAL BLEEDING и DEICIDE «катаклизм», конечно, группа почти попсовая (то бишь стала таковой в нулевых), однако это безупречно работает на концертах. Музыканты выглядели немного устало — тем не менее, профессионально довели публику до оргазма: все носились, подпревали, врезались в друг друга скользкими довольными шариками. К качеству выступления KATAKLYSM, на любом континенте, вопросов никогда никаких.

Ну и, собственно, оставалось главное: группа, которую я мечтала увидеть вживую, без преувеличения, с конца 90-х; группа, которая никогда бы не приехала в Беларусь; группа, которую, как оказалось, даже в Америке до сих пор пытаются поставить на путь истинный… в общем, DEICIDE, одна из самых трушных дэз-метал команд всех времен, во веки веков, Amon.

Кто-то скажет, мол, без братьев уже не то, ушла эпоха и т.д. С одной стороны, трудно не согласиться: нынешний состав классическим не назовешь (хорошо еще Steve Asheim держится и молотит, как сатанинская Сатана). С другой, не то чтобы Хоффманы сделали что-либо стоящее в AMON. С третьей, сравнивать «живой» DEICIDE нынешний с прошлым я просто-таки не могу: не была.

Впечатления описать можно так: нам не врали. В DEICIDE все по-настоящему, без заигрывания с медиа, без заигрывания с публикой, без позы, без шоу — как есть. «Dead By Dawn», «Once Upon The Cross», «Dead But Dreaming», «Sacrificial Suicide», «Lunatic Of God’s Creation»… Мужики играют так, как будто 90-е не уходили, и мы все там же, все те же, одуреваем где-то дома, с кассетой, от остервенения и злости, прорывающейся сквозь динамики. Тот же звук. Тот же клокочущий вокал бесовского легиона. Те же знакомые фразы, сухое жестокое молотилово, дьявольщина и злобный дядька с перевернутым крестом на весь лоб.

Бентон за годы, понятно, постарел, волос стало меньше, — однако фактурности во внешности не убавилось. И в характере, кажется, тоже: беспрестанно плюясь, между песнями он искренне обкладывает писюнами зашедшего проповедника. И хотя он вполне себе улыбается (и даже самоиронично корчит страшные рожи на селфи с желающими), что-то в этом человеке действует подспудно настораживающее, что ли. И нет чувства, будто творческий образ и Глен в жизни — нечто другое. Кажется, именно такой он и есть.

Шикарный олдскульный сетлист (такой), полное совпадение реальности и ожиданий… чего желать больше? Наверное, лишь продолжения банкета. Шесть часов дэз-метала подряд — как оказалось, не так-то и много. Так что поеду на этой неделе смотреть еще и INHUMAN CONDITION.

Фоторепортаж наблюдаем тут!

