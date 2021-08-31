Internal Bleeding
31.08.2021

Фото: MAFIA, LUST OF DECAY, BEGAT THE NEPHILIM, KATAKLYSM, INTERNAL BLEEDING, DEICIDE в «GroundZero»

Фото

Концертный репортаж в процессе! А пока фотографии шестичасового воскресного дэз-метал марафона в Спартанбурге (Южная Каролина).

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