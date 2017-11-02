Новинка: огненное видео WATAIN «Nuclear Alchemy»

Кому Хэллоуин, а кому премьера нового трека. WATAIN, наметившие на постновогодний релиз альбом Trident Wolf Eclipse, в канун Дня всех святых представили видео на его первую тему, «Nuclear Alchemy». И, надо признать, отожгли!

«По итогу двадцати лет, в течение которых мы прогрызали собственную дорогу сквозь и за рамки нашего мира, Trident Wolf Eclipse видится достойным пунктом прибытия, — написали сами о себе WATAIN. — Это место силы, бросающее безжалостный свет на все, что прошло; на всех, кто пропал по дороге; на изменяющую жизнь борьбу и триумфальный экстаз WATAIN.

Тем не менее, Trident Wolf Eclipse не о прошлом. И не о будущем. Это альбом о здесь и сейчас, и мы с нетерпением жаждем возможности показать вам, что именно это значит».