Охота на наци-призраков, или Как метал-сайты вредят музыкантам

Когда в нашей стране кого-то в очередной раз запрещают — этот, мол, недостаточно художественно размазал кишочки по текстам; иные неуважительно отозвались о Джизусе; а ребята а-ля DEATH IN JUNE едва ли могут выступить 9 мая, ибо ветераны против повестки дня группы, — в общем, когда эта чиновничья махина в очередной раз выплевывает ценное предписание запретить и не допустить, приятно думать, что инициатива идет откуда-то сверху. Тупые, мол, идеологи. Или сбоку. Нервные неудовлетворенные домохозяйки. Так или иначе, обвинять в кляузах кого-то из своих (хотя определенные сомнения на этот счет были всегда) совесть не поворачивается. Сегодня же мы наблюдаем обратный феномен.

В роли идеологов, цензоров и одновременно прокуроров взялись выступать как обычные металисты (вспомните шквал ненависти, обрушившийся на DECAPITATED после того, как ОднаБабаСказала), так и, подстегивая их, метал-сайты, рьяно принявшиеся за охоту на неких призрачных ведьм. Причем не только не скрываясь за анонимками, но, напротив, радостно генерируя трафичек и развевая гордыми флагами радетелей за всеобщую политкорректность и конформизм.

«Что там сегодня на metalsucks? — саркастично поинтересовался в своем фб Anders Kobro, — такое ощущение, что эти люди стремятся уничтожить команды за малейшую политическую неполиткорректность! Надо бороться с этим дерьмом! Они пытаются разрушить свободу, которую мы создавали 20 лет!»

Очевидно, вдохновившись примером TAAKE, которых после скандала и, по итогу, так и не состоявшегося тура в Америке, с очевидным восторгом пинали авторы сайта, сетевые писатели возомнили себя обвинителями — и на прошлой неделе, когда стало известно, что Season of Mist без комментариев выгнали INQUISITION, стартовал девятый вал интриг и расследований, от пресловутых ассоциаций с наци-делами (вокалист, мол, однажды сказал: «Crush The Jewish Prophet» — да и татуировки у него какие-то «непонятные») до раскопанного дела почти десятилетней давности о порно-фотографиях с малолетними. Полиция давно закрыла этот вопрос, сняв обвинения, — но кого же это волнует? И вот уже INQUISITION отменяют турне.

Затем настала очередь WATAIN. Устав оправдываться за фотографию в Сети, группа рассталась с концертным гитаристом, известным как Set Teitan (по паспорту — Davide Totaro), который посмел засветиться с жестом, напоминающим зигу. Зиговать, друзья, неприлично, и если не хотите остаться без гонораров, то ведите себя пристойно. Даже если вы блэк-металисты и экстремалы.

Провоцировать больше нельзя. Эпатаж ради эпатажа (ну, вы же не верите, что все эти тааке-вотаны — реально радикальные политические экстремисты?) не понимают уже не только «чужие», но и «свои», — и чем дальше, тем рамки дозволенного сжимаются у́же. Причем это касается не только мажорных медийщиков вроде Ансельмо, но и вполне себе сурового андеграунда, которому, казалось бы, дозволено все.

В 90-х метал-банда (вы понимаете, о ком я) могла позволить себе песни с названиями «Ha Ha Holocaust» или «I Hate Jed Davis, He Sucks and He’s Gay», — лишь забавляя народ своею дурашливостью. А сегодня уж все, сорян, господа. Сетевые цензоры бдят.