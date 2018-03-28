Охота на наци-призраков, или Как метал-сайты вредят музыкантам

Когда в нашей стране кого-то в очередной раз запрещают — этот, мол, недостаточно художественно размазал кишочки по текстам; иные неуважительно отозвались о Джизусе; а ребята а-ля DEATH IN JUNE едва ли могут выступить 9 мая, ибо ветераны против повестки дня группы, — в общем, когда эта чиновничья махина в очередной раз выплевывает ценное предписание запретить и не допустить, приятно думать, что инициатива идет откуда-то сверху. Тупые, мол, идеологи. Или сбоку. Нервные неудовлетворенные домохозяйки. Так или иначе, обвинять в кляузах кого-то из своих (хотя определенные сомнения на этот счет были всегда) совесть не поворачивается. Сегодня же мы наблюдаем обратный феномен.
В роли идеологов, цензоров и одновременно прокуроров взялись выступать как обычные металисты (вспомните шквал ненависти, обрушившийся на DECAPITATED после того, как ОднаБабаСказала), так и, подстегивая их, метал-сайты, рьяно принявшиеся за охоту на неких призрачных ведьм. Причем не только не скрываясь за анонимками, но, напротив, радостно генерируя трафичек и развевая гордыми флагами радетелей за всеобщую политкорректность и конформизм.
«Что там сегодня на metalsucks? — саркастично поинтересовался в своем фб Anders Kobro, — такое ощущение, что эти люди стремятся уничтожить команды за малейшую политическую неполиткорректность! Надо бороться с этим дерьмом! Они пытаются разрушить свободу, которую мы создавали 20 лет!»
Очевидно, вдохновившись примером TAAKE, которых после скандала и, по итогу, так и не состоявшегося тура в Америке, с очевидным восторгом пинали авторы сайта, сетевые писатели возомнили себя обвинителями — и на прошлой неделе, когда стало известно, что Season of Mist без комментариев выгнали INQUISITION, стартовал девятый вал интриг и расследований, от пресловутых ассоциаций с наци-делами (вокалист, мол, однажды сказал: «Crush The Jewish Prophet» — да и татуировки у него какие-то «непонятные») до раскопанного дела почти десятилетней давности о порно-фотографиях с малолетними. Полиция давно закрыла этот вопрос, сняв обвинения, — но кого же это волнует? И вот уже INQUISITION отменяют турне.
Затем настала очередь WATAIN. Устав оправдываться за фотографию в Сети, группа рассталась с концертным гитаристом, известным как Set Teitan (по паспорту — Davide Totaro), который посмел засветиться с жестом, напоминающим зигу. Зиговать, друзья, неприлично, и если не хотите остаться без гонораров, то ведите себя пристойно. Даже если вы блэк-металисты и экстремалы.
Провоцировать больше нельзя. Эпатаж ради эпатажа (ну, вы же не верите, что все эти тааке-вотаны — реально радикальные политические экстремисты?) не понимают уже не только «чужие», но и «свои», — и чем дальше, тем рамки дозволенного сжимаются у́же. Причем это касается не только мажорных медийщиков вроде Ансельмо, но и вполне себе сурового андеграунда, которому, казалось бы, дозволено все.
В 90-х метал-банда (вы понимаете, о ком я) могла позволить себе песни с названиями «Ha Ha Holocaust» или «I Hate Jed Davis, He Sucks and He’s Gay», — лишь забавляя народ своею дурашливостью. А сегодня уж все, сорян, господа. Сетевые цензоры бдят.
Ну началось то это еще лет 25 назад как минимум. Помнится, попался мне тогда немецкий Rock Hard со статейкой «Quo vadis, black metal?». Там хорошо так и по Варгу проехались и по Абсурду и по Импайледам. Типа все он и фошисты, сатанисты и просто мерзкие личности.
Касаемо Сета просто смешно.
Человек, который глава TotBL, обвинен в нацизме. Дальше что будет?
как и говорил Бентон,»метал-сообщество осопливилось»….
Последние времена настали. SJW-металхэды — это какой-то оксюморон