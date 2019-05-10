WATAIN в цитатах. «Если у тебя проблема, подходи на концерте. Мы подеремся. В любой сраный день»

Кому-то Эрик Даниэльссон видится пафосным и выпендрежным. Кому-то — одним из немногих блэк-металистов, что делают свое дело долго, упрямо, искренне и с пониманием дела. Эрик — идейный провокатор, музыкант, оккультист, художник, писатель, эрудит, способный говорить о чем угодно часами. Более двадцати лет он ведет корабль-призрак WATAIN сквозь темные мутные воды, спотыкаясь о запреты, непонимание, восторги и критику — и одновременно подбирая на борт новых адептов. Уже завтра в Минске прольется кровь… и даже если вы не фанат по WATAIN’овской музыке, знайте: такие шоу, как у них, в наших краях случаются редко. Так что постарайтесь не пропустить.

..Мы считаем, что у WATAIN как у значимой блэк-метал группы современности есть обязанность: хранить традиции жанра. Мы посланники из прошлого, мы поддерживаем старую традицию, которая не должна стать пацифистской. Мы хотим, чтобы блэк оставался таким, как надо: опасным до степени неприемлемости.

..Не думаю, что Швеция, скандинавские корни оказали на нас серьезное влияние. Я полагаю, WATAIN берет начало из других истоков. Из тех мест, что не имеют названий, стран и границ. В конце концов, государства — это просто линии на карте, что в глобальном масштабе не имеет значения.

..Во время туров я много читаю и пишу прозу. Посмотрим, что из этого получится.

..У меня было хорошее, беспроблемное детство, никто не ограничивал меня и мои одержимости. В 6 лет я начал слушать музыку — сидел в своей комнате и слушал одно и то же неделями. Наверное, это способствовало выработке олдскульно-страстного подхода ко всему, что мне дорого.

..Мы всегда рады, когда люди приносят на концерты всякие антуражные штуки, вроде высушенных костей. Они становятся частью шоу, и к концу тура выстраиваются целые декорации из костей и черепов. Очень красиво, не так ли? Люблю, когда нам дарят такие вещи.

..Если вы хотите найти быстрый путь к скрытым сторонам своей личности, помогут психоделические наркотики. Нашим же ритуалам и магическим практикам они подходят в меньшей степени, так как отнимают чувство контроля.

..Если бы завтра наступил конец света, я бы провел церемонию подготовки к отправлению в неизведанное. Хотя, в принципе, я и так делаю это ежедневно, в разных форматах.

..Некоторые люди не понимают, что WATAIN нужна кровь на каждом концерте. В своем сценическом творчестве мы используем гитары, барабаны, вокал, бас-гитару. И кровь. Это неотъемлемая часть происходящего.

..К сожалению, недоброжелатели WATAIN редко подходят лично. А я бы хотел. Мне не нравится, когда люди выказывают недовольство посредством компа. Если у тебя проблема, подходи на концерте. Мы подеремся. В любой сраный день.

..Метал развивается последовательно. Меняются поколения. В 1984 году, когда VENOM были в туре с METALLICA, SODOM и HELLHAMMER обменивались демо-лентами. 14 лет спустя DISSECTION выступали хэдлайнерами Wacken Open Air, а мы искали деньги на первую запись WATAIN. Сейчас команду вроде нас хвалит на национальном телевидении Сингапура премьер-министр страны, а сотни молодых безбашенных сатанистов собираются на репетиционных точках, чтобы завтра вывести блэк на еще более опасные и запретные уровни.

..Не люблю, когда блэк-метал смешивают с политикой. Все эти общественные, политические течения слишком малы и незначительны по сравнению с Великой Тьмой, которая заставляет биться сердце нашего движения.

..Как и в конце 90-х, все, что вы видите на сцене и на фото, мы делаем своими руками. Сейчас возможностей, конечно, больше, мы уже не сидим в гараже, выпиливая и сколачивая деревянные кресты, но по-прежнему считаем, что искусство должно быть цельно. Сценическое шоу должно безупречно резонировать с музыкой, а вещи, что мы используем, — обладать значимостью. Они для нас близки, священны, ибо изначально созданы с правильным намерением.

..В блэк-метале нет и не было явного лидера после того, как умер Евронимус.

..Я считаю, криминал и метал связаны между собой. Блэк-метал базируется на такой зловещей энергетике, что рано или поздно что-то случается. Люди считают, что события в Норвегии — дело прошлого, а я думаю, что пока существуют музыканты, которые делают свое дело с правильным намерением и вдохновением, повторение преступлений — лишь вопрос времени. Есть причина, есть следствие.

..Я с детских лет приучен быть на природе. Мои родители были альпинистами.

..Все участники группы живут уединенно, вдали от того, что называют цивилизацией. Нам нужно спокойное убежище, чтобы работать с чем-то настолько интенсивным и демонстративным, как WATAIN.

..Когда мы начинали, блэк-метал, вылезший за пределы андеграунда, превратился в диснеевскую пародию. Группы потеряли уважение к основам, традициям жанра, который был для нас невероятно важен. Я горжусь тем, что с годами, когда WATAIN вырос из андеграундной команды в мейнстримно известную, наши ценности не поменялись, наше видение осталось незамутненным. Мы никогда не прогибались под окрики масс. Мы всегда относились к своему делу серьезно.

..Самой большой потерей сегодняшней индустрии я считаю утрату физического формата. Многие люди не изучают альбомы, как раньше. WATAIN — это группа, где имеет значение все: оформление, лирика, техника печати буклета, фотографии — все это является неотъемлемой частью релиза. И для меня трагедия, что в основном нашу музыку слушают в Интернете.

..Что люди думают о WATAIN и нашей более чем двадцатилетней истории, мне искренне безразлично. Я был бы дураком, придавая значение негативу по отношению к работе всей нашей жизни со стороны бездумного стада, которое даже не в состоянии озвучить свои претензии лично. Это натура насекомых: они весь день трещат без умолку, а как только ты появляешься рядом, затыкаются и прячутся в куст.

..Самый важный выбор, который мы сделали в юности, был таков: если мы собираемся заниматься блэк-металом, это будет наше главное дело. Ничему другому не останется места, как не останется места страху, компромиссам, размышлениям, что и как могло бы быть лучше для группы. Мы просто делаем свое дело. И жертвуем ради этого всем, друзьями и родными, потому как без стопроцентной самоотдачи невозможно достигнуть чего-либо значимого в долговременной перспективе.

..Если ты играешь в блэк-метал группе, всегда будет какое-то противостояние. Если же все идет гладко — ты делаешь что-то не так.