Новый сингл LINKIN PARK «Heavy». Дно пробито

Можно любить LINKIN PARK, можно не любить, можно игнорировать, но факт остается: Hybrid Theory и Meteora вошли в число важнейших рок-альбомов нулевых, и даже если их специально не переслушивать, практически любой без труда процитирует по памяти «Crawling», «Numb», «From The Inside» — ну или еще что-нибудь, благо все это тогда было свежо, оригинально, ярко, емко и безупречно хитово. С годами группа погрузилась в эксперименты с электроникой, песен-бестселлеров стало меньше, да и запал не то чтобы поугас — просто волна популярности спала, а натужно вникать в хитрые жанровые замесы половине былого — и уже подросшего — фан-клуба оказалось лениво. Но, господа, если вы считали прежний LP попсой, то… что же сказать о новом сингле «Heavy»???

В общем-то, определения «говно», «днище», «штозанах#й» вполне сгодятся за краткое резюме, ну а официально LINKIN PARK окончательно покинул категорию «рок» и перешел на уровень Димы Билана. И, честно признаться, после подобной затравки слушать будущий альбом One More Light, намеченный к майскому релизу, желания уже нет ни малейшего.

В записи «Heavy» приняла участие electro-R&B певица Kiiara, соавтором песни выступила композитор Emily Wright, также сотрудничающая с Miley Cyrus и Katy Perry… ну и, в общем, вот вам идеальный саундтрек под испорченный ужин. «I’m holding on / Why is everything so heavy / Holding on / So much more than I can carry», — ноет Честер, и это даже уже не смешно…