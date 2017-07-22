Следователи: «Смерть Честера Беннингтона почти идентична самоубийству Криса Корнелла»

Иными словами, случайным это самоубийство, совершенное в день рождения покойного друга (говорят, Крис даже был крестным одного из детей Честера), вовсе не выглядит, навсегда оставляя другой нерешенный вопрос: если бы Корнелл, наглотавшись каких-то стремных пилюль, не повесился два месяца тому, был ли бы сегодня жив Беннингтон? И как бы себя ощущал?

«Смерть Честера Беннингтона почти идентична самоубийству Криса Корнелла, — сказал репортерам один из следователей, попавших на место трагедии. — Вокалист LINKIN PARK висел на двери, отделяющей спальню от уборной. Чтобы убить себя, он использовал ремень. Фронтмена SOUNDGARDEN нашли повешенным на двери между ванной и жилой комнатой отеля. На эспандере. Ни один из них не оставил записки. Возле тела Честера нашли полупустую бутылку алкоголя».

«Это случилось, когда я уже думала, что сильнее мое сердце разбить невозможно», — написала вчера вдова Криса.

«Подобные вещи трудно понять человеку со стороны, — написал сегодня Matt Sorum, — потому что со стороны кажется: у нас есть все. Наша жизнь и работа легка. Тем не менее, многие великие люди уходят в мир иной из-за наркотиков, алкоголя и депрессии… которая спосона накрывать даже трезвенников. Когда все чувства мучительно обострены, когда тебя окутывает всепоглощающий страх, — о, я знаю, мой брат по сцене Честер страдал от этого так же, как многие другие друзья-музыканты. Это болезнь, это вечная борьба — и, увы, он стал одним из тех, кто проиграл свою битву.

Прошу вас: не обвиняйте его. Болезнь хочет видеть нас мертвыми. Депрессия, беспокойство и нервное расстройство — это пост-эффекты многих лет жизни на острие ножа. В бегстве от собственных демонов.

Я любил Честера. Он был добрым человеком. И профессионалом высокого класса. Ни один вызов не был для него слишком сложным. Я отправлял ему песни в последнюю минуту (музыканты сотрудничали в рамках супергруппы KINGS OF CHAOS — прим.авт.), и он всегда был на подхвате. Он был очень талантлив и как вокалист, и как шоумен. Его способности казались безграничными — равно как и его перфекционизм.

И еще, сегодня, я вам честно скажу: для нас, исполнителей, людей сцены, людей на виду, повседневная жизнь — это самое сложное. Конечно… многие спрашивают: как он мог оставить семью, шестерых детей? Но, вероятно, внутренняя боль была слишком сильна. И я молюсь за его близких, надеясь, что, пройдя через ужасную трагедию, они обретут мир. А Честер… он обнажал миру свою душу. И мы принимали ее словно дар. Дар, который бессмертен, — потому что его музыка жить остается».

Будем надеяться, на том свете друзья уже записывают совместные синглы. R.I.P. вам обоим, беспокойные души.