Вспоминая суицид Chester Bennington. «Его очень расстраивал негатив по поводу альбома LINKIN PARK «One More Light»

Прошло три года, как покончил с собой Chester Bennington, — но ответов с того лета больше не стало. Если у смерти вообще есть ответы. Sean Dowdell, друг и барабанщик группы GREY DAZE, в которой они с Честером играли до LINKIN PARK, поделился не самым, наверное, популярным мнением о возможных причинах.

«Прежде всего, должен сказать: большую часть времени он был очень счастливым человеком. И именно так, мне кажется, работает депрессия: ты видишь человека, который 99% времени полон жизни, компанейский, в отличном настроении, вы постоянно над чем-то смеетесь. Честер на людях светился, был лучезарен. Боль, что он ощущал внутри, внешне не проявлялась.

Я скажу не очень популярную, но правдивую вещь. Не собираюсь вовлекать в разговор других музыкантов LINKIN PARK, но, думаю, они со мной согласятся. В 2017 году вышел альбом One More Light, и его приняли совсем не так, как ожидала группа, — или, во всяком случае, не так, как ожидал Честер. Он получил тогда массу негатива от фэнов, и это его очень расстраивало.

Мы много говорили об этом. Он выходил из себя, ссорился с народом в твиттере, нервничал. А я говорил: «Блин, чувак, не позволяй им себя доводить. Оно того не стоит. Ты делаешь хорошую музыку. Не волнуйся из-за фигни».

Парни всегда упорно работали, выкладывались на своих альбомах — и конечно, с годами они привыкли к восторгам и обожанию со стороны своей фанбазы. Когда вышел One More Light, думаю, процентам 95-ти он все же понравился. Но пять процентов продолжали ныть, сидя в Интернете. Эти лузеры, торчащие в каких-то подвалах, — которым больше нечего делать, кроме как сидеть и настукивать на клавиатуре признания в том, что они чертовы лузеры. Они-то сами чего в жизни добились?

Не понимаю, когда кто-то, будучи фанатом Честера, ценящим все, что он делал, внезапно натыкается на песню, которая не нравится, и тут же считает своим долгом поносить музыканта, писать, что он говно и прочее такое. На него подобные вещи давили. И думаю, они внесли свою лепту.

Знаете же, Честер стал жертвой сексуального насилия в детстве, и это всегда довлело над ним. Заставляло думать, будто он чего-то недостоин, недостаточно оценен, недостаточно хорош. Внутри него гнездилась пустота, которую невозможно было высказать миру. Я знал его эту сторону.

После концерта к нему могла рваться хоть тысяча человек, которые хотели бы встретиться, рассказать, как он крут, как насытил их жизни эмоциями, как позволил выкричаться и вызволить отчаяние, как зарядил энергией — но в глубине души Честер это не воспринимал. Он бы всех выслушал, поблагодарил и ушел с чувством, что он все же не слишком хорош».

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