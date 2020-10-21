Цитата. Mike Shinoda, LINKIN PARK: «До того, как появился ню-метал, рок-сцена была слишком белой»Блог
На этой неделе дебютнику LINKIN PARK Hybrid Theory исполнится 20 лет, и в связи с предстоящим юбилеем Mike Shinoda решил немного вспомнить, с чего начинался ню-метал (на настоящий момент, конечно, не настолько уж «нью»)…
Цитата: «В 2000 году, кого ни спроси вокруг, что он слушает, большинство отвечало: «Я слушаю рок». Или: «Хип-хоп». Или, скажем: «Джаз». И только спустя пять лет люди начали говорить: «Все». Причем, думаю, альбом Hybrid Theory приложился к этому тренду. Он стал частью прогресса, движения, ломавшего барьеры между стилями музыки.
В том, что тогда слушал я сам, рэпа было процентов 90%. И глядя на рокеров тех времен, считал, что рок-сцена чересчур белая. И это меня в ней отталкивало, особенно хэйр-метал. Хэйр-метал точно был избыточно белым, а я вырос в городе, полном разнообразия, поэтому не видел себя среди этой тусовки. Что-то во мне с нею не резонировало. Причем дело не только в расе и не в цвете кожи — в самой культуре вокруг всего этого. Когда же начался ню-метал, разнообразия стало на порядок больше».
В этом октябре альбом, к слову, снова поднялся в чарты Billboard: на прошлой неделе продажи только в США составили 17000 копий. Так что Майк, в принципе, может говорить что угодно: релиз, как видно, в любом случае помнят и ценят.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 213
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Цитата. Mike Shinoda, LINKIN PARK: «До того, как появился ню-метал, рок-сцена была слишком белой»
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да-да-да, ты был таким прогрессивным до того, как это стало модным. и, конечно же, твой ширпотреб сыграл в этой моде главную роль. очень интересно.
музыкальная всеядность, о которой говорит этот персонаж, как правило обычное отсутствие вкуса. Типа: «я слушаю радио» )) И да, славные были времена в роке/метале, с которыми он «не резонировал». А когда появился ню-метал, то стало больше не разнообразия, а говна.
Сказал бы он, что реп-сцена слишком черная, и получил бы пиздюлей как расист. Вот и все разнообразие.