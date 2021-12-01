01.12.2021
Новый клип LACRIMOSA «Raubtier»Новинки и новости
В конце декабря LACRIMOSA выпускают новый альбом Leidenschaft («Страсть»). Пару дней назад дуэт показал клип на тему «Raubtier», страсти в котором разыгрываются совершенно нешуточные.
В остальном информации об альбоме в интернетах не много. Тило не особо многословен в своем твиттере и инстаграме — и, помимо небольших сэмплов да анонсов, постит разве что призывы оставаться людьми, держаться вместе и бороться с несчастьями вместе. «Мы провалим все дело как человечество, если не будем объединяться. Не нужно ненависти, не нужно разделения общества, прошу вас!»
Предзаказ диска можно оформить тут, ну а LACRIMOSA… остается собой! В принципе, никакие дополнительные рекомендации этой группе давно не нужны.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 198
Читайте также:
- Фото: LACRIMOSA в Минске
- «Бест-оф» концерт LACRIMOSA в Минске. Tanz, mein Leben, tanz
- LACRIMOSA в цитатах. «Я большой фанат Евровидения»
- Вышел тринадцатый альбом LACRIMOSA. «Testimonium» — в память об умерших в 2016-м музыкантах
- Фото: LACRIMOSA в Минске
- Концерт LACRIMOSA в Минске. Возвращение из потустороннего
- Сломанная нога и вкус надежды от LACRIMOSA
- 15 интересных фактов о LACRIMOSA и Тило Вольффе
- ПИЛИГРИМ против LACRIMOSA
- LACRIMOSA + Краснодар = ?
2 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Новая тенденция: музыканты переносят туры на 2023-й год. Проскочив 2022-й
-
Цитата. Peter Tägtgren: «Я живу вдали от людей, потому пока вакцинироваться не буду»
-
Именной унитаз Ларса Ульриха (фото, которые лучше не видеть)
-
LUCIFUGUM выпустили «Anaphora lithu actinism». «26 лет вдали от трендов, хайпа и прочего человеческого дерьма»
-
Номинанты на Грэмми 2022 в метал-категории. Наконец-то нормальные группы?..
-
ТОП-5 на все времена. Виталий ‘Larv’ Белобрицкий (PSILOCYBE LARVAE)
-
Экзотический метал: смотрим клип индийской группы BLOODYWOOD
-
George «Corpsegrinder» Fisher из CANNIBAL CORPSE анонсировал сольный альбом
-
Anders Friden из IN FLAMES запустил новый проект IF ANYTHING, SUSPICIOUS
-
Прога впрок. Концерт ZEAL & ARDOR, MASTODON, OPETH в Эшвилле
Комментарии
- Дед Аким: Загружал раньше Майкла Джексона и Тину Тернер, это величины, вот немного близкие к ним не только по цвету…
- Ветошь: А мне нравится, даже если и нет уже давно чувства, что слушаешь что-то реально новое. Я экспериментов от Тило…
- Виктор: nikolass написал(а): Всё дело в том ,что о его мнении на этот счёт хотя бы спросили. А вот твоё, реально…
- Mazay: Очередное разочарование. После Elodia Тило исписался. Просто самоплагиат какой-то каждый раз и натужные…
- Anastasiya: box176 написал(а): Все хорошо, но как же задолбало масвидаловское нытье через вокодер! Это и вокалом-то…
- Зануда: Если б короны не было, ее стоило бы придумать для тотального контроля и оправдания чего угодно. Нет, я не…
- Дед Аким: Известный представитель готик музыки, классика жанра: Lacrimosa Выписка из Википедии:Lacrimosa (с лат….
- і: Ну,что-то всё равно проводиться будет,будь-то локальные концерты/фестивали,или более крупные.Только вот всё это…
- MX: Вот тока новая вокалистка и рядом не стояла с Лаурой(((
- Дед Аким: Новые клипы До сих пор считаю что Ария из русских групп самая сильная, и также кто с ними связан, так или…
- Дед Аким: Две группы жанра: Theatres des Vampires и Tristania Выписка из Википедии: Theatres des Vampires (с…
- Думстер — бумстер: Правильно делает.
- Olaf: Какая чудесная дискуссия))) Ну да в мире уже введено хер знает сколько сотен миллионов доз в течении года, но…
Очередное разочарование. После Elodia Тило исписался. Просто самоплагиат какой-то каждый раз и натужные попытки смочь как раньше. Ни интересных мелодий, ни атмосферы, ни фантазии. Обычный рочок среднего пошиба.
А мне нравится, даже если и нет уже давно чувства, что слушаешь что-то реально новое. Я экспериментов от Тило не жду