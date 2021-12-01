Tilo lacrimosa
01.12.2021

Новый клип LACRIMOSA «Raubtier»

Новинки и новости

В конце декабря LACRIMOSA выпускают новый альбом Leidenschaft («Страсть»). Пару дней назад дуэт показал клип на тему «Raubtier», страсти в котором разыгрываются совершенно нешуточные.

В остальном информации об альбоме в интернетах не много. Тило не особо многословен в своем твиттере и инстаграме — и, помимо небольших сэмплов да анонсов, постит разве что призывы оставаться людьми, держаться вместе и бороться с несчастьями вместе. «Мы провалим все дело как человечество, если не будем объединяться. Не нужно ненависти, не нужно разделения общества, прошу вас!»

Предзаказ диска можно оформить тут, ну а LACRIMOSA… остается собой! В принципе, никакие дополнительные рекомендации этой группе давно не нужны.

Raubtier lacrimosa

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2 комментария

  • Mazay написал(а):

    Очередное разочарование. После Elodia Тило исписался. Просто самоплагиат какой-то каждый раз и натужные попытки смочь как раньше. Ни интересных мелодий, ни атмосферы, ни фантазии. Обычный рочок среднего пошиба.

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  • Ветошь написал(а):

    А мне нравится, даже если и нет уже давно чувства, что слушаешь что-то реально новое. Я экспериментов от Тило не жду http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif

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