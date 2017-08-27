Вышел тринадцатый альбом LACRIMOSA. «Testimonium» — в память об умерших в 2016-м музыкантах

Вчера официально появился новый альбом LACRIMOSA Testimonium, а также достаточно невнятный клип на красивую и драматично-печальную тему «Nach dem Sturm». Впрочем, «красиво и драматично-печально» — это если не универсальная характеристика творчества ч/б дуэта, то, по крайней мере, точное описание его тринадцатого детища. Ибо и вдохновение его вышло… траурным.

«Новый альбом, Testimonium, станет своеобразным реквиемом в память об ушедших в вечность в 2016-м году музыкантов, творчество которых оказало на меня сильное влияние, — написал Тило, — это альбом скорби. Тем не менее, не стоит ожидать кавер-версий, — это музыка, которую я написал им в посвящение».

«Wenn unsere Helden sterben» («Когда умирают наши герои»), «My Pain» («Моя боль»), «Der leise Tod» («Тихая смерть»). Четыре акта, три умерших легенды. Дэвид Боуи. Принс. Леонард Коэн.