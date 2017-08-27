Вышел тринадцатый альбом LACRIMOSA. «Testimonium» — в память об умерших в 2016-м музыкантах

Вчера официально появился новый альбом LACRIMOSA Testimonium, а также достаточно невнятный клип на красивую и драматично-печальную тему «Nach dem Sturm». Впрочем, «красиво и драматично-печально» — это если не универсальная характеристика творчества ч/б дуэта, то, по крайней мере, точное описание его тринадцатого детища. Ибо и вдохновение его вышло… траурным.

Lacrimosa «Новый альбом, Testimonium, станет своеобразным реквиемом в память об ушедших в вечность в 2016-м году музыкантов, творчество которых оказало на меня сильное влияние, — написал Тило, — это альбом скорби. Тем не менее, не стоит ожидать кавер-версий, — это музыка, которую я написал им в посвящение».

«Wenn unsere Helden sterben» («Когда умирают наши герои»), «My Pain» («Моя боль»), «Der leise Tod» («Тихая смерть»). Четыре акта, три умерших легенды. Дэвид Боуи. Принс. Леонард Коэн.

, рубрика(и): Lacrimosa Блог

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Комментарии

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  1. afterglowstar 27.08.2017 в 00:06

    Только первая песня альбома имеет право на прослушивание. Атмосфера буквально может перенести в начало нулевых.
    Остальное — типичнейшая Лакримоза нынешнего времени.

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  2. Sonne 27.08.2017 в 00:41

    Как будто это плохо. Мне вот новая L кажется интересней, чем старая. Альбом пока не слышал, правда.

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