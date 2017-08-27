Вышел тринадцатый альбом LACRIMOSA. «Testimonium» — в память об умерших в 2016-м музыкантах

Вчера официально появился новый альбом LACRIMOSA Testimonium, а также достаточно невнятный клип на красивую и драматично-печальную тему «Nach dem Sturm». Впрочем, «красиво и драматично-печально» — это если не универсальная характеристика творчества ч/б дуэта, то, по крайней мере, точное описание его тринадцатого детища. Ибо и вдохновение его вышло… траурным.
«Новый альбом, Testimonium, станет своеобразным реквиемом в память об ушедших в вечность в 2016-м году музыкантов, творчество которых оказало на меня сильное влияние, — написал Тило, — это альбом скорби. Тем не менее, не стоит ожидать кавер-версий, — это музыка, которую я написал им в посвящение».
«Wenn unsere Helden sterben» («Когда умирают наши герои»), «My Pain» («Моя боль»), «Der leise Tod» («Тихая смерть»). Четыре акта, три умерших легенды. Дэвид Боуи. Принс. Леонард Коэн.
Только первая песня альбома имеет право на прослушивание. Атмосфера буквально может перенести в начало нулевых.
Остальное — типичнейшая Лакримоза нынешнего времени.
Как будто это плохо. Мне вот новая L кажется интересней, чем старая. Альбом пока не слышал, правда.